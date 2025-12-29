Новый постпред РФ при ОБСЕ. Карьера Дмитрия Полянского

Он сменил на этом посту Александра Лукашевича

Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский © AP Photo/ Mary Altaffer

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене, заменив на этой должности Александра Лукашевича.

Дмитрий Алексеевич Полянский родился 28 августа 1971 года.

Окончил Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности "историк-востоковед", Дипломатическую академию МИД России по специальности "экономист-международник".

С 1993 года - на дипломатической службе в МИД России. Занимался ближневосточной проблематикой, отношениями России и ЕС.

В 2008-2011 годах - советник-посланник в посольстве РФ в Польше.

Затем занял должность заместителя директора первого департамента стран СНГ МИД России, отвечал за вопросы евразийской экономической интеграции.

В 2015-2018 годах - руководитель представительства Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.

С 2018 года был заместителем, затем первым заместителем постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США (глава постпредства - Василий Небензя).

Чрезвычайный и полномочный посол РФ (2021).