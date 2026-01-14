Жизнь как спектакль. Каким был путь Игоря Золотовицкого

Ректор Школы-студии МХАТ умер в возрасте 64 лет

Редакция сайта ТАСС

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий © Артем Геодакян/ ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. Заслуженный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет 14 января 2026 года.

Происхождение и образование

Игорь Яковлевич Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте (Узбекская ССР, ныне Республика Узбекистан). В подростковом возрасте посещал занятия в театральной студии "Товарищ" ташкентского Дворца пионеров им. В. И. Ленина, которой руководила педагог Ольга Фиала.

В 1978 году, не сумев поступить в Москве в театральный вуз, начал работать в Ташкенте слесарем на 84-м авиаремонтном заводе.

В 1979 году Золотовицкий был принят в Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова). Учился на курсе заслуженного деятеля искусств РСФСР Виктора Монюкова. Окончил Школу-студию МХАТ в 1983 году.

Работа в театре

В 1983 году Золотовицкий был принят в актерскую труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. Исполнял роли в спектаклях: "Три толстяка" по произведению Юрия Олеши, "Попытка полета" по пьесе Йордана Радичкова, "Надежда" по произведению Александра Червинского "Блондинка за углом", "Тамада" по комедии Александра Галина.

В 1987 году, после разделения труппы театра, остался в коллективе под руководством народного артиста СССР Олега Ефремова (ныне МХТ им. А. П. Чехова). Участвовал в постановках: "Борис Годунов" по трагедии Александра Пушкина, "Самое главное" по пьесе Николая Евреинова, "№13" по произведению Рэя Куни, "Изображая жертву" по пьесе Олега и Владимира Пресняковых, "Река с быстрым течением" по произведениям Владимира Маканина, "Иванов" и "Чайка" по пьесам Антона Чехова, "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова, "Дом" по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон, "Весы" по произведению Евгения Гришковца, "Игра в "Городки" по рассказам Юрия Стоянова, "Офелия боится воды" по трагикомедии Юлии Тупикиной.

В 1988-1990 годах Золотовицкий также играл в театре-студии "Человек" (ныне Московский драматический театр "Человек"), в 1990-1991 годах - в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский").

В разное время участвовал в постановках театра Et Cetera (Москва), театра "Школа современной пьесы" (с 2023 года - Театр на Трубной, Москва), Московского театра под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова), комического театра "Квартет И".

В качестве режиссера поставил антрепризный спектакль "Башмачкин" по повести Николая Гоголя "Шинель" (1994), а также инсценировал пьесу Гоголя "Женитьба" (2010, МХТ им. А. П. Чехова).

Работа в кино

Дебютной работой Игоря Золотовицкого в кино стала роль гидроакустика Рыбакова в фильме "Егорка" по повести Петра Гаврилова (1984, режиссер Александр Яновский). Также играл в фильмах "Такси-блюз" (1990, Павел Лунгин), "Сочинение ко Дню Победы" (1998, Сергей Урсуляк), "Заяц над бездной" (2006, Тигран Кеосаян), "Одесский пароход" по мотивам произведений Михаила Жванецкого (2019, Сергей Урсуляк) и др. В общей сложности он снялся в более чем 60 фильмах и сериалах.

Был ведущим цикла документально-игровых фильмов "Севастопольские рассказы" об истории города и Черноморского флота (2008-2010, Александр Бруньковский и др.).

Преподавательская деятельность

С 1990 года Золотовицкий преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ. Профессор.

С 2013 года являлся ректором Школы-студии МХАТ. Сменил в этой должности заслуженного деятеля искусств РФ Анатолия Смелянского.

В первой половине 1990-х годов также преподавал актерское мастерство в театральной школе Нильса Ареструпа (Париж, Франция).

С 2011 года Золотовицкий являлся директором Центрального Дома актера им. А. А. Яблочкиной.

С ноября 2016 года по декабрь 2018 года занимал должность заместителя художественного руководителя МХТ им. А. П. Чехова.

Звания, награды

Заслуженный артист РФ (2002). Заслуженный деятель искусств РФ (2020).

Обладатель российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро" в номинации "За служение театральному Отечеству" (2020).