Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Ему было 64 года

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января /ТАСС/. Ректор Школы-студии МХАТ заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к окружению артиста.

"Умер Игорь Золотовицкий", - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

В Школе-студии МХАТ подтвердили ТАСС, что Золотовицкий умер утром 14 января в больнице.

"Да, он умер сегодня утром в 09:30 в больнице", - сказал собеседник агентства.