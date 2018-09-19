Как проходит процедура отмены выборов глав субъектов России

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 сентября 2018 года Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании приняла решение рекомендовать избиркому Приморского края отменить итоги выборов губернатора, состоявшихся 16 сентября.

В постановлении ЦИК указано, что "в сложившейся ситуации невозможно достоверно определить результаты волеизъявления избирателей на основании представленных протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о законодательстве, регулирующем отмену итогов голосования на выборах субъектах РФ.

Согласно российскому избирательному законодательству, результаты выборов в РФ могут быть отменены путем признания их недействительными или несостоявшимися. Правовые нормы принятия данного решения прописаны в федеральном законе от 12 июня 2002 гоода "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также в избирательных кодексах (законах) субъектов Федерации.

Недействительные выборы

Выборы признаются недействительными в трех случаях:

если допущенные нарушения при проведении голосования или установлении его итогов не позволяют с достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей;

если выборы признаны недействительными не менее чем на одной четвертой части избирательных участков;

по решению суда.

Несостоявшиеся выборы

Выборы глав регионов могут быть признаны несостоявшимися:

если голосование проводилось по одному кандидату, но за него проголосовало менее 50% избирателей, принявших участие в голосовании;

если в ходе второго тура (повторного голосования) в бюллетень были включены два кандидата и ни один не получил необходимое число голосов;

если все кандидаты выбыли при проведении второго тура.

Отмена результатов выборов

До установления итогов голосования вышестоящий избирком может отменить решение нижестоящей комиссии об итогах голосования, если посчитает, что выборы или подсчет голосов проводились с нарушением избирательного законодательства. В этом случае назначается повторный подсчет голосов, а если допущенные нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, то выборы признаются недействительными. После установления итогов голосования или определения результатов выборов оспорить решение нижестоящей комиссии можно только в судебном порядке.

Заявление об отмене решения комиссии об итогах голосования может быть подано в суд в течение 10 дней со дня его принятия, а заявление об отмене результатов выборов - в течение трех месяцев со дня их официального опубликования. Суд обязан вынести решение в течение двух месяцев.

Повторные выборы

Повторные выборы назначаются, если основные выборы были признаны недействительными или несостоявшимися, либо избранный кандидат не сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом выборного должностного лица.

Если глава региона не был избран, то повторные выборы проводятся не позднее чем через три месяца со дня основных выборов. В остальных случаях они могут быть назначены в единый день голосования в РФ, то есть во второе воскресенье сентября, либо в иной день, но не позднее чем через год "со дня появления основания для проведения повторных выборов". До избрания и вступления в должность нового главы региона его обязанности исполняет лицо, назначенное президентом РФ.