История введения санкций США в отношении России

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 сентября 2018 года министерство торговли США объявило о решении наложить санкции на 12 российских компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов. В черные списки попали компании "Аэрокомпозит", "Дайвтехносервис", Научно-производственное предприятие (НПП) "Гамма", научно-исследовательский институт "Вектор", компания Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", научно-производственное предприятие подводных технологий "Океанос", конструкторское бюро "Авиадвигатель", группа компаний "Инфотекс", компании "Сайрус Системс", Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения" и Воронежский НИИ "Вега". Для всех этих организаций теперь будет действовать так называемая презумпция отказа на экспорт им американской продукции двойного назначения. Среди причин введения ограничений: содействие "деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве", "поставки оборудования и оказание поддержки ВМФ России" и "поддержка российской военной аэрокосмической отрасли". Ожидается, что санкции будут введены в силу 26 сентября.

2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "о противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который закрепил ограничительные меры в отношении России (а также Ирана и Северной Кореи), принятые предыдущими администрациями, и ввел дополнительные. Так, в российской части этого документа к требованиям наказать РФ за действия в Крыму и Донбассе добавились обвинения в нарушениях прав человека "на оккупированной территории", в поставках оружия сирийскому правительству, подрыве кибербезопасности США, вмешательстве в американские выборы 2016 года, в коррупции и проч. Закон предусматривает замораживание активов и усложнение процесса получения кредитов российскими предприятиями, а также распространяет действие санкций на физические и юридические лица третьих стран, сотрудничающие с компаниями из России или инвестирующие в проекты с российским участием более 33% (эти меры касаются проектов в любой стране мира, которые оформлены после 29 января 2018 года). Кроме того, закон лишил американского президента права смягчать и отменять санкции без одобрения Конгресса (ранее они вводились, корректировались и снимались указами президента).

В январе 2018 года в дополнение к закону (вступил в силу 29 января) был опубликован список, получивший в СМИ название "кремлевский". В него были внесены члены российского правительства, в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также бизнесмены, состояние которых, по данным американских источников, составляет $1 млрд и более - всего 210 человек. На них не распространяются какие-либо ограничения или запреты, но попадание в этот список может стать в будущем основанием для возможного введения санкций.

13 сентября 2018 года Дональд Трамп подписал указ об автоматическом введении санкций против иностранных физических лиц и компаний, уличенных в попытках вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году, а 20 сентября - указ об ужесточении соблюдения режима американских санкций в отношении России в связи с "агрессией на Украине".

Первые санкционные списки были опубликованы в октябре и декабре 2017 года и вступили в силу вместе с законом CAATSA. Затем появились списки, составленные на основании разных статей этого закона в связи с обвинениями в угрозе национальной безопасности США, вмешательстве в американские выборы, кибератаках и проч. В частности, в них числятся концерны "Калашников" и "Ижмаш", корпорация "МиГ", компании "Сухой" и "Вертолеты России", оборонные предприятия "Опытное конструкторское бюро "Новатор". В черный список занесены Олег Дерипаска и глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, бизнесмены Игорь Ротенберг и Сулейман Керимов (многие фигуранты этих списков уже находятся под действием других видов санкций).

Последний раз санкционный список был расширен 20 сентября 2018 года. Госдепартамент внес в него еще 27 российских должностных лиц и 6 структур, которые якобы "действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России". Среди них "Частная военная компания Вагнера", OOO "Оборонлогистика", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, бизнесмен Евгений Пригожин, ряд сотрудников ГРУ и начальник этой структуры Игорь Коробов.