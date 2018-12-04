Рекорды по количеству спутников, запущенных в космос одним носителем

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 декабря 2018 года в 21:34 мск (10:34 по времени Западного побережья США) компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с базы ВВС США Ванденберг (шт. Калифорния). В космос выведена группа из 64 малых космических аппаратов (общий вес - 4 т): микроспутники и сверхмалые аппараты типа CubeSat в интересах заказчиков из 17 стран мира. Таким образом, американская ракета Falcon 9 вышла на третье место по количеству одновременно запущенных спутников. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о рекордных групповых (кластерных) запусках космических аппаратов, произведенных одной ракетой- носителем.

Кластерный запуск

Кластерный (англ. cluster - "группа", "скопление", "связка") - это групповой запуск космических аппаратов, когда на околоземную орбиту одновременно выводится несколько спутников (от двух и более). Попутно с основной полезной нагрузкой (спутником, космическим кораблем) или самостоятельно могут запускаться группы из малых космических аппаратов: микроспутники весом 10-100 кг, наноспутники - 1-10 кг, пикоспутники или сверхмалые аппараты типа CubeSat - от 100 г до 1 кг, фемтоспутники - до 100 г. Запуск сверхмалых аппаратов осуществляется в пусковых контейнерах, так как на их корпусе нет возможности установить элементы систем отделения (аппараты высвобождаются из контейнера пружинным толкателем).

Для кластерных запусков в основном используются ракеты-носители легкого класса. Например, индийская PSLV (эксплуатируется с 1993 года), российско-украинская "Днепр" (с 1999 года), европейская Vega (с 2012 года) и др.

Кроме того, развиваются программы с использованием для групповых запусков космических носителей средней грузоподъемности ("Союз-2.1а"; Россия), а также тяжелых ракет (Falcon 9; США).

Рекорды

Мировой рекорд по количеству удачно выведенных одновременно на орбиту спутников принадлежит индийской ракете-носителю PSLV. Стартовавшая 15 февраля 2017 года с космодрома на острове Шрихарикота версия ракеты PSLV-XL вывела в космос сразу 104 космических аппарата: индийские спутник дистанционного зондирования Земли Cartosat-2 и два наноспутника, а также 101 иностранный наноспутник.

Второе место занимает российская ракета-носитель "Союз-2.1а". В ходе запуска 14 июля 2017 года с Байконура ракета с разгонным блоком "Фрегат" вывела на околоземную орбиту 73 космических аппарата: спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК", а также 72 малых аппарата (типа CubeSat и микроспутники), в том числе принадлежащих заказчикам из пяти стран.

На третьем месте до настоящего времени была ракета-носитель "Днепр". 19 июня 2014 года с ее помощью было запущено 54 космических аппарата (включая блоки аппаратов типа CubeSat) в интересах заказчиков из России и 15 других стран.

Принадлежащая компании SpaceX ракета-носитель Falcon 9 могла бы стать рекордсменом еще 18 апреля 2014 года, когда она несла на своем борту 109 космических аппаратов: автоматический грузовой корабль Dragon, четыре малых спутника и блок-кассету с 104 фемтоспутниками. Однако в ходе запуска фемтоспутники не удалось развернуть на орбите - они сгорели внутри блока при его неконтролируемом спуске в атмосферу Земли.