Биография кандидата на должность главы минюста США Уильяма Барра

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет Уильяма Барра на пост главы минюста (генерального прокурора) США.

Происхождение, образование, начало карьеры

Уильям Барр (полное имя Уильям Пелхэм Барр, William Pelham Barr) родился 23 мая 1950 года в Нью-Йорке (США) в семье преподавателей Колумбийского университета. После получения среднего образования поступил в Колумбийский университет, в 1971 году получил там степень бакалавра (в области управления), а в 1973 году - степень магистра (управление и китаистика).

В 1973-1977 годах работал аналитиком в Центральном разведывательном управлении. Параллельно изучал право в Университете Джорджа Вашингтона. Окончив его с отличием в 1977 году, практиковался в Апелляционном суде США по округу Колумбия. В 1978 году поступил в вашингтонский филиал юридической фирмы Shaw, Pittman, Potts & Trowbridge. В 1982-1983 годах ненадолго оставил компанию для работы в администрации президента Рональда Рейгана (1981-1989), где занимался вопросами внутренней политики. В 1985 году вернулся в фирму, став в ней партнером.

В министерстве юстиции

Республиканец. В 1988 году входил в состав предвыборной команды Джорджа Буша - старшего. В 1989 году после прихода к власти администрации Буша начал работать в юрисконсультской службе министерства юстиции в качестве помощника генерального прокурора. В апреле 1989 года был назначен заместителем генерального прокурора. С августа 1991 года, после отставки министра юстиции Ричарда Торнберга, исполнял обязанности главы минюста. 16 октября 1991 года президент Буш объявил о назначении Барра министром юстиции США, охарактеризовав его как квалифицированного профессионала, защитника прав личности и как человека, приверженного делу борьбы с преступностью. 26 ноября 1991 года Барр был приведен к присяге.

Во время работы в министерстве юстиции Барр руководил разработкой ответных мер на разразившийся вскоре после избрания Буша кризис ссудо-сберегательных ассоциаций, расследованием катастрофы американского Boeing 747 над городом Локерби в Шотландии, в результате которой 21 декабря 1988 года погибли 270 человек, успешно провел операцию по освобождению заложников в тюрьме Талладега в 1991 году, координировал контртеррористические действия во время первой войны в Персидском заливе (1990-1991).

После ухода с поста

Ушел с поста генерального прокурора в 1993 году, после чего более 14 лет занимал руководящие должности в корпорациях. В 1994-2000 годах был генеральным советником и исполнительным вице-президентом компании GTE Corporation. После ее объединения в 2000 году с Bell Atlantic занял эти должности во вновь образованной Verizon Communications - одной из крупнейших телекоммуникационных компаний США.

После ухода из Verizon в 2008 году консультировал крупные корпорации по вопросам, связанным с государственными органами, а также нормативными судебными разбирательствами. В 2009 году был адвокатом юридической фирмы Kirkland & Ellis (Вашингтон), вновь присоединился к фирме в 2017 году.