Министерство России по развитию Дальнего Востока. История, полномочия, структура

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Министерству РФ по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) функций по развитию Арктики, а также о переименовании его в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ранее, 18 января 2019 года глава государства поддержал предложение правительства о переименовании ведомства с расширением его компетенции, а также о введении должности первого заместителя министра, отвечающего за Арктическую зону. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об истории Минвостокразвития, его полномочиях и структуре.

История

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока - федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственных программ социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). Ведомство было создано согласно указу главы государства "О структуре федеральных органов исполнительной власти" от 21 мая 2012 года. До 31 августа 2013 года глава Минвостокразвития одновременно являлся полномочным представителем президента в ДФО.

Задачи ведомства

Минвостокразвития координирует деятельность по реализации государственных программ и федеральных целевых программ на Дальнем Востоке. Кроме того, ведомство управляет федеральным имуществом в ДФО, за исключением лесного фонда и особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также имущественных комплексов стратегических предприятий.

Среди задач ведомства - содействие в реализации на Дальнем Востоке инвестиционных программ, создание и обеспечение деятельности территорий опережающего социально- экономического развития, привлечение в регион трудовых ресурсов, распределение бесплатных земельных участков ("дальневосточный гектар"). Минвостокразвития также осуществляет стратегическое планирование развития Дальнего Востока России, координацию работы территориальных органов федеральных министерств и ведомств, расположенных на территории ДФО, институтов развития и хозяйствующих субъектов.

Структура и руководство

Главу ведомства назначает и освобождает от должности президент России по представлению председателя правительства РФ. С 18 мая 2018 года Минвостокразвития возглавляет Александр Козлов. Руководитель ведомства имеет четырех заместителей, в том числе одного первого заместителя, одного статс-секретаря - заместителя министра. Кроме того, в штате Минвостокразвития - шесть советников и два помощника министра.

Центральный аппарат ведомства состоит из семи департаментов по основным направлениям деятельности (департамент строительства, департамент развития человеческого капитала и территориального развития и др.) и отделов защиты государственной тайны и мобилизационной подготовки. По данным Росстата, в 2017 году численность работников центрального аппарата Минвостокразвития составляла 192 человек, их ежемесячная средняя заработная плата - 125 тыс. руб. (более поздние данные не опубликованы).

При министерстве действуют Общественный совет и Совет по природным ресурсам и охране окружающей среды.

Ведомственные награды

Минвостокразвития имеет собственные награды - знак отличия "За заслуги в развитии Дальнего Востока", Почетную грамоту и благодарность. Ими награждаются лица, внесшие значительный вклад в развитие Дальнего Востока в области государственного строительства, экономики, предпринимательства, науки и культуры.