Процедура и случаи передачи вакантных мандатов депутатов Госдумы

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 марта 2019 года президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат нобелевского лауреата Жореса Алферова, скончавшегося 1 марта 2019 года, генеральному директору "Совхоза им. Ленина" Павлу Грудинину. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о законодательных основах передачи депутатских мандатов и о том, как вакантные места распределялись в Госдуме VII созыва.

Законодательные основы передачи мандатов

Согласно закону о выборах депутатов Госдумы, решение о замещении вакантного мандата принимает та партия, в составе списка которой был избран депутат, досрочно сложивший свои полномочия. В течение 14 дней после освобождения мандата партия предлагает Центризбиркому фамилию нового претендента на депутатское место. Им является следующий за выбывшим кандидат из партийного списка, который принимал участие в выборах в Госдуму. При этом он должен входить в ту же региональную группу, что и депутат, сдавший мандат. Если в данной группе нет других кандидатов, то партия вносит в ЦИК фамилию члена другой региональной группы своего списка. Если политическая партия не предложит кандидата на замещение вакантного мандата, ЦИК самостоятельно принимает решение о его передаче другому претенденту из того же федерального списка.

Если Думу досрочно покинул депутат, избранный по одномандатному округу, то в этом округе проводятся дополнительные выборы. До избрания нового члена нижней палаты место остается вакантным.

Вакантные мандаты в Госдуме VII созыва

За время работы Госдумы VII созыва ее досрочно покинули 19 депутатов, из которых девять были избраны по партийным спискам, десять - по одномандатным округам. 14 парламентариев представляли в Думе "Единую Россию", по два - ЛДПР и КПРФ, один - "Справедливую Россию".

Еще семь депутатов скончались за время работы созыва: пять были избраны по партийным спискам, четверо - по одномандатным округам. Из них пятеро входили во фракцию "Единой России" и по одному - КПРФ и ЛДПР.

2016 год

Первым депутатом, сложившим свои полномочия досрочно, стал бывший спикер палаты Сергей Нарышкин ("Единая Россия"), избранный по Кингисеппскому одномандатному округу №112 (Ленинградская обл.). Указом президента РФ с 5 октября 2016 года он был назначен директором Службы внешней разведки РФ. В Кингисеппском округе 10 сентября 2017 года были проведены дополнительные выборы, по их итогам мандат получил Сергей Яхнюк ("Единая Россия"), зампред правительства Ленинградской области.

В 2016 году Госдуму также по личному заявлению досрочно покинули Николай Макаровец и Александр Скоробогатько от "Единой России". Вакантные мандаты по решению "Единой России" были переданы депутату Брянской облдумы Валентину Субботу и сопредседателю регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае Светлане Бессараб.

2017 год

В 2017 году вакантными оказались 11 депутатских кресел. Так, свои полномочия досрочно сложили восемь депутатов, еще трое скончались.

Среди сложивших досрочно свои полномочия четверо перешли на государственную службу. Николай Любимов ("Единая Россия") был назначен президентом врио губернатора Рязанской области, Владимир Васильев ("Единая Россия") - врио главы Дагестана, Михаил Исаев ("Единая Россия") стал и.о. главы Саратова, Александр Бурков ("Справедливая Россия") был назначен врио губернатора Омской области. Мандаты Любимова и Буркова были переданы их однопартийцам - заместителю гендиректора по связям с общественностью ОХК "Щекиноазот", депутату Тульской облдумы Наталье Пилюс и депутату заксобрания Свердловской области, секретарю бюро совета регионального отделения "Справедливой России" Дмитрию Ионину. Места Владимира Васильева и Михаила Исаева заняли их коллеги по партии - депутат Заксобрания Тверской области Сергей Веремеенко и секретарь Союза журналистов России, член Общественной палаты Евгений Примаков. Они были избраны на довыборах спустя год - 9 сентября 2018 года.

Остальные четыре депутата - единороссы Александр Меткин, Марат Сафин, Владимир Жутенков и коммунист Сергей Решульский - сложили мандаты по личному заявлению. Места Меткина, Сафина и Решульского были переданы их однопартийцам - боксеру Дмитрию Пирогу, зампреду Госсовета Чувашии Николаю Малову и депутату Госдумы прежнего созыва Ризвану Курбанову. На место Жутенкова на довыборах в Брянском одномандатном округе №77 10 сентября 2017 года был избран кандидат от ЛДПР, предприниматель Роман Пайкин ("Единая Россия" своего кандидата не выдвигала).

Места скончавшихся Василия Тарасюка (ЛДПР), Олега Грищенко и Ирины Евтушенко от "Единой России" перешли Андрею Андрейченко (ЛДПР), Ольге Алимовой (КПРФ; довыборы 9 сентября 2018 года) и Олегу Быкову ("Единая Россия").

2018 год

В 2018 году в Госдуме досрочно освободились десять мандатов (из них три - в связи со смертью депутатов). Места перешедших на госслужбу единороссов Владимира Панова, Алексея Силанова и Александра Сидякина заняли олимпийский чемпион по пятиборью, вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Сватковский и глава Калининграда Александр Ярошук, избранные на довыборах 9 сентября 2018 года, а также Борис Менделевич, бывший начальник департамента управления по внутренней политике Администрации президента РФ.

Мандат перешедшего в Совфед Алексея Русских от КПРФ достался Михаилу Авдееву, бывшему депутату Госдумы VI созыва. Вместо покинувших Думу Ивана Абрамова (ЛДПР) и Надежды Колесниковой ("Единая Россия") в результате довыборов в 2018 году мандаты получили их однопартийцы Андрей Кузьмин, депутат Благовещенской гордумы, и Александр Хинштейн, журналист, бывший депутат Госдумы РФ.

В настоящее время вакантным остается мандат Сергея Фургала от ЛДПР, избранного главой Хабаровского края. В Комсомольском одномандатном избирательном округе №70 в 2019 году должны состояться довыборы.

Мандаты единороссов Станислава Говорухина и Иосифа Кобзона, скончавшихся в 2018 году, были переданы их коллегам по партии - Татьяне Кривенко и Александру Якубовскому. Еще одно место остается вакантным: в Новгородском одномандатном округе №134 должны пройти довыборы на замещение мандата скончавшегося Александра Коровникова ("Единая Россия").

2019 год

К марту 2019 г. Госдуму покинул один депутат - одномандатник Сергей Бидонько ("Единая Россия"), назначенный вице-губернатором Свердловской области (место остается вакантно до довыборов). 1 марта скончался старейший депутат Госдумы, лауреат нобелевской премии по физике Жорес Алферов от КПРФ.