Какие санкции вводила Канада в отношении России

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 марта 2019 года МИД Канады объявил о введении новых санкций в отношении России. По словам главы канадского МИД Христи Фриланд, ограничительные меры принимаются "в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма".

В санкционный список попали 15 юридических и 114 физических лиц. В частности, в санкционный список включены глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Игорь Ротенберг, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и директор Росгвардии Виктор Золотов. Также под действие ограничительных мер подпали такие предприятия оборонного комплекса РФ, как "Туполев", "МиГ" и "Сухой".

Канада начала вводить санкции против РФ 17 марта 2014 года, одновременно с США. Он касались российских физических и юридических лиц, по мнению канадского МИД, "угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины". Затем санкционный список расширялся 17 раз (без учета 15 марта 2019 года).

Санкции предусматривают замораживание банковских активов и запрет на получение виз для въезда в Канаду. Под их действие подпадают российские госслужащие, сотрудники и компании ключевых секторов экономики (финансовый сектор, металлургия, энергетика, добыча полезных ископаемых, инжиниринг, оборонно-промышленный комплекс).

В частности, в санкционном списке числятся председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, Юрий Ковальчук. В список попали Внешэкономбанк, Сбербанк, Газпромбанк, банк "Северный морской путь", предприятие "Базальт", концерны "Алмаз-Антей", "Калашников", компании "Стройгазмонтаж", "Стройтрансгаз холдинг", "Новатэк" и др.

Всего в настоящее время в антироссийском санкционном списке Канады числятся 300 физических и 135 юридических лиц.