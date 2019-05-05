SSJ-100. Характеристики самолета

5 мая пассажирский самолет SSJ-100, летевший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьеве.

Superjet 100 (сертификационное название - RRJ, Russian Regional Jet, с англ. - "российский региональный реактивный самолет") - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, рассчитанный на выполнение полетов на расстояние до 5 тыс км. SSJ-100 стал первым гражданским серийным самолетом, созданным в России после распада СССР, и первым российским пассажирским лайнером, разработанным с использованием цифровых технологий. Цель проекта - занять нишу региональных турбореактивных самолетов на международном рынке и заменить на ближне- и среднемагистральных маршрутах российских авиаперевозчиков самолеты Як-42, Ту-134, Ту-154, серийное производство которых уже прекращено.

Самолет разработан АО "Гражданские самолеты Сухого" (АО ГСС, 100% акций принадлежат компании "Сухой") в стратегическом партнерстве с итальянской компанией Alenia Aeronautica (впоследствии Leonardo Aircraft), в кооперации с французской компанией Snecma, американской корпорацией Boeing и рядом других иностранных компаний. Первоначально Alenia Aeronautica владела 25% и одной акцией ГСС, но в 2017 году продала их "Сухому". Главный конструктор проекта - Владимир Лавров. Первый летный SSJ-100 был представлен публике 26 сентября 2007 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре, где осуществляется его сборка. Там же 19 мая 2008 года лайнер успешно совершил свой первый полет. 3 февраля 2011 года авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета (МАК) выдал сертификат типа на SSJ-100.

28 ноября 2018 года совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) в рамках реализации программы по созданию на базе ПАО "Корпорация Иркут" дивизиона гражданской авиации принял решение передать "Иркуту" пакет акций АО "Гражданские самолеты Сухого" ("ГСС"). В состав формируемого дивизиона войдут компании, деятельность которых связана с разработкой и производством гражданских самолетов (в частности, "ГСС", "АэроКомпозит", "ОАК-Центр комплексирования", "ОКБ им. А. С. Яковлева"). В новой структуре планируется создать единый инженерный центр, который объединит интеллектуальные ресурсы компаний в работе над текущими и перспективными проектами - развитием семейств МС-21, Superjet и др. программами.

Производство и модификации

SSJ100 изначально предполагалось выпускать в двух вариантах: стандартном, с пассажировместимостью в 95 кресел, и укороченном (75 кресел), из них серийно производится только вариант с 95 креслами (SSJ100B). При этом общее число мест в самолете определяется пожеланиями заказчика: ирландский авиаперевозчик CityJet эксплуатировал самолет с 98 креслами эконом-класса, у "Аэрофлота" - 75 мест эконом-класса и 12 мест бизнес-класса. Размещение кресел эконом-класса в салоне - 2+3. Также разработан бизнес-вариант лайнера Sukhoi Business Jet с тремя вариантами комплектации: VIP, корпоративной и правительственной.

21 апреля 2011 года Superjet впервые совершил полет с пассажирами, первым эксплуатантом стала армянская авиакомпания Armavia.

В 2013 году совершил первый полет Superjet LR (SSJ100LR) с увеличенной дальностью полета.

21 декабря 2017 года сообщалось о начале испытаний версии с саблевидными законцовками крыла (винглетами).

По состоянию на апрель 2018 года ведется разработка модификации SSJ100R, предполагающей увеличение доли российских компонентов до 50-60% (рост на 10-15% по сравнению с SSJ100).

25 апреля 2018 года ГСС и иранские авиакомпании Iran Aseman Airlines и Iran Air Tours подписали соглашения о намерениях на поставку 40 самолетов SSJ100 в новой версии с увеличенной долей комплектующих российского производства. 26 апреля 2018 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства РФ о планах выделить 6 млрд руб. на импортозамещение комплектующих SSJ100. Кроме того, средства планируется направить на создание модификации этого самолета на 75 мест.

Разработка укороченного варианта авиалайнера SSJ75 вместимостью от 75 до 88 кресел началась в феврале 2018 года. Ожидается, что самолет получит новое шасси, несколько уменьшенное крыло и т. д., что позволит снизить вес пустого авиалайнера более чем на 10%. SSJ75 сможет выполнять взлет и посадку с укороченной полосы протяженностью 1,3 - 1,4 км. Первый полет 75-местного "Суперджета" предварительно запланирован на конец 2021 года. По информации президента ГСС Александра Рубцова, первыми эксплуатантами этого варианта с 2023 г. могут стать ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" (потенциальный заказ - до десяти единиц), Минобороны РФ (от 30 до 40 единиц) и МЧС России. Поставки коммерческим заказчикам могут начаться в 2024-2025 гг. По данным российской газеты "Ведомости", предварительную заявку на 100 единиц подала российская авиакомпания S7 ("Сибирь").

Средняя каталожная цена SSJ100 на январь 2018 г. - $50,5 млн.

Эксплуатанты

С 2011 по август 2018 г. было выпущено 167 экземпляров SSJ100. По данным открытых источников, Superjet используют следующие российские авиакомпании, организации и ведомства:

"Аэрофлот" - получены 50 единиц из 150 заказанных;

"Ямал" - эксплуатируются 15 единиц из 25 заказанных;

"Газпром авиа" - в эксплуатации десять единиц;

"Азимут" - в эксплуатации восемь единиц;

"ИрАэро" - в эксплуатации восемь единиц;

"Якутия" - в эксплуатации пять единиц;

"РусДжет" - эксплуатируется один экземпляр;

ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" - в экплуатации две единицы;

МЧС России - эксплуатируются две единицы из восьми заказанных;

МВД России - эксплуатируется один экземпляр.

Крупнейший зарубежный эксплуатант самолетов этого типа - мексиканский авиаперевозчик Interjet , получивший 22 из 30 заказанных самолетов. Контракт на 15 экземпляров заключила ирландская авиакомпания CityJet , всего с 2016 г. она получила семь самолетов (из них четыре выполняли полеты под флагом бельгийской Brussels Airlines), но по состоянию на февраль 2019 г. их не эксплуатирует. Два самолета модификации Sukhoi Business Jet заказала швейцарская Comlux, один из них получен. В 2011 г. 12 экземпляров SSJ100 были заказаны индонезийским авиаперевозчиком Sky Aviation, однако у компании возникли финансовые проблемы, и два поставленных самолета не используются. Три самолета в бизнес-комплектации получены ВВС Таиланда, еще один эксплуатирует Пограничная служба Казахстана. В сентябре 2018 г. один SSJ100 в версии VIP заказала Замбия.

28 февраля 2019 г. "Гражданские самолеты Сухого" сообщили о подписании с таиландской компанией Kom Airlines контракта на поставку шести SSJ100 в 2019-2020 гг.

Летно-технические характеристики

Базовая конфигурация лайнера имеет дальность полета до 3 тыс. 48 км, в варианте LR - 4 тыс. 578 км. Максимальная взлетная масса базовой конфигурации самолета - 45,8 т, у конфигурации с увеличенной дальностью полета - 49,45 т. Самолет оснащен двумя турбовентиляторными двигателями Powerjet SaM146 российско-французского производства. Длина самолета - 29,94 м, размах крыльев - 27,8 м, высота - 10,28 м. Крейсерская скорость - около 830 км/ч.