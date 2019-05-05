Случаи пожаров самолетов в аэропортах

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 мая 2019 года в московском аэропорту Шереметьево после вынужденной посадки загорелся пассажирский самолет Superjet 100 компании "Аэрофлот". В Следственном комитете РФ подтвердили гибель 13 человек. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию пожаров реактивных пассажирских авиалайнеров в аэропортах, приведших к гибели людей. Большинство инцидентов такого рода происходили до середины 1980-х годов, когда были введены единые стандарты по безопасности на случай возгорания на борту и последующей эвакуации пассажиров и членов экипажа.

8 апреля 1968 года самолет Boeing 707 (регистрационный номер G-ARWE) британской авиакомпании BOAC, выполнявший рейс 712 из лондонского аэропорта Хитроу в Сидней с промежуточными посадками в Цюрихе (Швейцария) и Сингапуре, загорелся сразу после взлета. Экипаж сумел произвести экстренную посадку в аэропорту вылета, но к моменту остановки лайнер был уже охвачен огнем. Погибли пять человек из 127, находившихся на борту. Причиной пожара стала неисправность одного из четырех двигателей, однако непосредственно к катастрофе привели действия капитана-наставника, который нарушил контрольный список действий при пожаре, из-за чего не была отключена подача топлива в загоревшийся двигатель.

19 августа 1980 года самолет Lockheed L-1011 (регистрационный номер HZ-AHK) "Саудовских авиалиний", следовавший рейсом 163 из Карачи в Джидду, загорелся после вылета из Эр-Рияда, где совершал дозаправку. Пожар начался в грузовом отсеке (источник возгорания не был найден). Экипаж смог экстренно посадить самолет и остановить его на рулежной дорожке, однако по невыясненной причине эвакуация не была произведена вовремя. Через несколько минут после посадки Lockheed L-1011 был объят пламенем, погибли все находившиеся на борту - 301 человек.

2 июня 1983 года самолет McDonell Douglas DC-9 (регистрационный номер C-FTLU) канадской авиакомпании Air Canada, следовавший рейсом 797 из Далласа (США) в Монреаль (Канада), загорелся в воздухе. Экипаж успешно совершил экстренную посадку в аэропорту Цинциннати (США). После открытия аварийных выходов приток свежего воздуха усилил горение. Из-за плохо организованной эвакуации погибли 23 человека из 41, находившегося на борту. Источник возгорания находился в туалете, однако точную причину пожара эксперты не определили. После катастрофы были приняты новые правила, требующие установки детекторов дыма в туалетах. Также при проектировании самолетов был введен норматив, согласно которому все пассажиры и экипаж лайнера в случае экстренной эвакуации должны иметь возможность покинуть его в течение 90 секунд.

22 августа 1985 года самолет Boeing 737 (регистрационный номер G-BGJL) британской авиакомпании British Airtours (дочерняя компания British Airways), выполнявший полет из Манчестера (Великобритания) на Корфу (Греция), загорелся сразу после начала разбега при взлете. Экипаж успел остановить самолет на полосе, сгорела задняя часть лайнера. Из-за задержек при открытии аварийных выходов и эвакуации погибли 55 человек из 137, находившихся на борту. Большинство жертв отравились угарным газом. Причиной пожара была неисправность левого двигателя. После катастрофы в международные стандарты по безопасности полетов были внесены изменения: в частности, расширены нормативные проходы у аварийных выходов, запрещено использовать горючий пластик в интерьере салонов.

1 января 2011 года самолет Ту-154Б-2 (регистрационный номер RA-85588) российской авиакомпании Kolavia, выполнявший рейс 348 из Сургута в Москву, загорелся во время руления в сургутском аэропорту. Была проведена эвакуация 134 пассажиров и членов экипажа, в ходе ЧП три человека погибли, порядка 40 получили ранения. Лайнер полностью сгорел. Причиной пожара было короткое замыкание в системе электроснабжения самолета.

Резонансные случаи пожаров на борту без жертв

20 августа 2007 года в аэропорту г. Наха (префектура Окинава, Япония) после посадки загорелся самолет Boeing 737 авиакомпании China Airlines. При эвакуации пострадали четыре человека - два пассажира, один стюард и один сотрудник аэропорта.

27 мая 2016 года в токийском аэропорту Ханэда при взлете загорелся Boeing 777 южнокорейской авиакомпании Korean Air. Экипаж смог остановить разбег, все 319 человек, находившиеся на борту, были эвакуированы, но 12 получили травмы.

27 июня 2016 года в аэропорту Сингапура после экстренной посадки загорелся авиалайнер Boeing 777 "Сингапурских авиалиний". Все находившиеся на борту (241 человек) были успешно эвакуированы, пострадавших не было.