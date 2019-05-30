Взаимодействие России и Пентагона в космических запусках

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 мая 2019 года Пентагон запретил пользоваться услугами России, Китая и ряда других стран при космических пусках. Вводится запрет на использование коммерческих спутников, которые "разработаны или произведены" в странах, внесенных в данный список. Под запрет подпадает и использование "спутников, запущенных за пределами США 31 декабря 2022 года или после этой даты, с использованием ракеты-носителя, спроектированной, изготовленной и предоставленной правительством или компанией, контролируемой властями одной из стран, входящих в данный перечень". В целом запрет вступает в силу с 31 декабря 2022 года. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте Федерального реестра. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о взаимодействии России и Пентагона в космических запусках.

Российские ракеты-носители никогда не использовались для вывода на орбиту спутников в интересах Минобороны США. Аналогичным образом Пентагон никогда не закупал спутники для своих нужд в России.

Обычных коммерческих запусков с помощью российских ракет (в том числе вывода на орбиту спутников OneWeb, Globalstar и др.) ограничение не касается.

Из текста в Федеральном реестре следует, что это ограничение в отношении России коснется 86 субконтракторов. Их перечень в документе не приводится, характер их взаимодействия с РФ также не раскрыт.

Двигатели РД-180 для американских ракет

Помимо прочего с 1999 года Россия поставляет в США ракетные двигатели РД-180. 27 января 1997 года НПО "Энергомаш" им. академика В. П. Глушко (город Химки, Московская обл.) и компания Pratt&Whitney город Хартфорд, штат Коннектикут, США) образовали совместное предприятие RD AMROSS (город Коко-Бич, штат Флорида, США) для маркетинга РД-180. 16 мая того же года было подписано пятистороннее соглашение об использовании российского двигателя в американских ракетах Atlas. Участники соглашения - Российское космическое агентство (ныне - госкорпорация "Роскосмос"), НПО "Энергомаш", Lockheed Martin, Pratt&Whitney, RD AMROSS - оговорили взаимные обязательства. Так, компания Lockheed Martin гарантировала закупку 101 двигателя РД-180, стоимость контракта оценивалась примерно в $1 млрд. В декабре 2012 года был подписан еще один контракт на поставку в 2014-2017 годы. 29 двигателей для Atlas V, в декабре 2015 года было заключено дополнительное соглашение на 20 двигателей (их планируется поставить к 2020 году), а в 2018 году - соглашение на поставку еще шести единиц в 2020 году.

Всего в 1999-2018 годы для американских ракет было направлено 113 двигателей (в 2018 году - 11). В 2009 году стоимость одного РД-180 составляла $9,9 млн, в 2013 году ряд экспертов оценивал его уже в $11-15 млн. Всего к 30 мая 2019 года состоялось 85 запусков ракет семейства Atlas, укомплектованных двигателями РД-180, в том числе шесть Atlas III (в 2000-2005 годы) и 79 Atlas V.

В декабре 2014 года Конгресс США установил запрет на использование с 2019 года РД-180 в составе Atlas V для вывода на орбиту военных спутников (ограничения были введены в связи с конфликтом на Украине). Принятый в декабре 2015 года оборонный бюджет-2016 снял этот запрет. 3 апреля 2019 года глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд заявил, что после 2022 года российские двигатели для Atlas V закупаться не будут.