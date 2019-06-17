Борец с идеологическими диверсиями в СССР. Кем был Филипп Бобков

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 июня 2019 года в Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый заместитель председателя КГБ СССР, многолетний глава 5-го управления КГБ генерал армии Филипп Бобков. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила его биографию.

Филипп Денисович Бобков родился 1 декабря 1925 года в г. Червона Каменка Кировоградской области Украинской ССР (ныне - Украина). Его отец был землемером, позднее работал на металлургическом заводе, был прорабом. С начала 1930-х годов семья Бобковых жила в г. Макеевке Донецкой области Украины. С октября 1941 году - в эвакуации в г. Ленинск-Кузнецком Кемеровской области.

В 1946 году Филипп Бобков окончил Ленинградскую школу Главного управления контрразведки СМЕРШ, в 1956 году заочно - Высшую партийную школу при Центральном комитете (ЦК) Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

В 1941-1942 годах работал на строительстве завода подземной газификации углей в Ленинске-Кузнецком, был комсоргом строительства, затем заведующим отделом городского комитета комсомола.

Осенью 1942 года добровольно ушел на фронт. Участвовал в Ржевско-Вяземской (1943), Смоленской (1943) и Прибалтийской (1944) наступательных операциях, был дважды ранен.

В 1944 году вступил в КПСС.

С 1945 года служил в советских органах госбезопасности. В 1946-1953 годах - в 5-м (оперативном и секретно-политическом) управлении Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР. Начинал помощником оперуполномоченного, затем был оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, с 1952 года - начальником 2-го, затем 3-го отделения 1-го отдела (агентурная работа по заданиям центрального аппарата МГБ).

В 1953-1954 годах - помощник начальника 1-го отдела 4-го (секретно-политического) управления Министерства внутренних дел СССР - начальник 1-го отделения (вербовка, наблюдение за бывшими членами небольшевистских партий и организаций).

В 1954-1955 годах - заместитель начальника 1-го отдела 4-го управления Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР. Одновременно являлся секретарем парторганизации КПСС 4-го управления КГБ.

С 1955 по 1960 годы - начальник 1-го отдела 4-го управления КГБ (борьба с т. н. антисоветскими группами). На эти годы пришелся пик политических репрессий в СССР в послесталинский период: за "антисоветскую агитацию и пропаганду" были осуждены 4 тыс. 676 человек или 71,4% от общего числа осужденных по этой статье в 1953-1985 годах. Большинство репрессированных пострадали за критические высказывания о советской действительности.

В 1960-1961 годах - начальник 10-го отдела (агентурная разработка иностранцев и лиц, контактирующих с ними) 2-го Главного управления (контрразведка) КГБ.

С 1961 по 1967 годы - заместитель начальника 2-го Главного управления КГБ. В 1965 году присвоено звание генерал-майора.

С 15 августа 1967 года по 23 мая 1969 года - первый заместитель начальника 5-го управления (борьба с т. н. идеологическими диверсиями) КГБ при Совмине СССР. Главой управления был Семен Цвигун.

С 23 мая 1969 года по 18 января 1983 года - начальник 5-го управления КГБ при Совете министров СССР. Председателями КГБ СССР в этот период были Юрий Андропов (до мая 1982 года), Виталий Федорчук (май - декабрь 1982 года) и Виктор Чебриков (с декабря 1982 года по октябрь 1988 года). Пятое управление КГБ вело борьбу с организациями русской эмиграции за рубежом, диссидентским и религиозным движением в СССР, с распространением критической информации о советской действительности, осуществляло наблюдение и вербовку в среде студенчества, лиц творческих профессий, учившихся в СССР иностранцев, занималось мониторингом межнациональных отношений и конфликтов в СССР и др.

В 1972 году Филиппу Бобкову было присвоено звание генерал-лейтенанта.

С 16 февраля 1982 года по 18 января 1983 года он занимал пост заместителя председателя КГБ СССР - начальника 5-го управления КГБ СССР.

С 18 января 1983 года по 5 декабря 1985 года - заместитель председателя, с 5 декабря 1985 года по 29 января 1991 года - первый заместитель председателя КГБ СССР (в 1988 году комитет возглавил Владимир Крючков).

В 1984 году Филипп Бобков получил звание генерал-полковника.

В 1986-1990 годах являлся членом ЦК КПСС. С 1987 года - генерал армии.

В 1990-1992 годах - народный депутат РСФСР. 4 марта 1990 года был избран по национально-территориальному округу №122 (Северо-Осетинская АССР). 14 мая 1992 года депутатские полномочия Филиппа Бобкова были прекращены досрочно по его личному заявлению.

С января 1991 года входил в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

В 1992-1996 годах возглавлял аналитическую службу холдинга "Группа "Мост" предпринимателя Владимира Гусинского.

Позднее работал консультантом телекомпании НТВ. После выезда Владимира Гусинского за границу в 2000 году Филипп Бобков стал советником генерального директора РИА "Новости".

Также в начале 2000-х годов был советником директора Института социально-политических исследований РАН Геннадия Осипова.

С 2008 года являлся генеральным инспектором Министерства обороны РФ.

Был награжден тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Славы III степени (1943). Также имел две медали "За отвагу" (1943), медали "За боевые заслуги", "За победу над Германией" и др.

Автор книги воспоминаний "КГБ и власть" (1995).

Был женат, имел двух сыновей. Супруга - Людмила Сергеевна Бобкова, работала инженером-экономистом в Министерстве путей сообщения СССР и других организациях. Старший сын Сергей (род. 1948) - поэт, был секретарем Союза писателей СССР по иностранным делам. Младший - Алексей (1956-2005) - ученый-вирусолог, доктор биологических наук.