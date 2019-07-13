Хронология случаев нападения боевиков "Аш-Шабаб" на отели

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 июля 2019 года стало известно, что жертвами теракта, совершенного 12 июля боевиками террористической группировки "Аш-Шабаб" в отеле города Кисмайо (автономный сомалийский штат Джубаленд), стали по меньшей мере 26 человек.

Исламистская группировка "Аш-Шабаб" была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза (АС), который оказывает поддержку правительству. С 2008 года боевики регулярно совершают теракты.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию случаев нападения боевиков на отели, в результате которых погибли 20 и более человек. С 2009 года произошло десять таких атак (с учетом ЧП 12 июля 2019 года).

18 июня 2009 года террорист-смертник в начиненном взрывчаткой автомобиле протаранил въезд в отель "Медина" в Беледвейне на западе Сомали. В результате теракта погибли 35 человек, в том числе министр безопасности правительства Сомали Омар Хаши Аден и несколько сомалийских дипломатов.

24 августа 2010 года боевики "Аш-Шабаб" атаковали отель "Муна" в Могадишо, расположенный в так называемой правительственной зоне сомалийской столицы и являвшийся популярным местом среди депутатов и чиновников. По данным министерства информации, жертвами вооруженного нападения на отель стали 32 человека, в том числе шесть депутатов парламента и четыре высокопоставленных правительственных чиновника.

15 июня 2014 года боевики совершили нападение на кенийский город Мпекетони (на побережье Индийского океана). Около 50 вооруженных террористов на автомобилях ворвались в город и атаковали полицейский участок, ряд правительственных зданий и городских отелей. Погибли 48 человек. Спустя два дня был совершен еще один рейд боевиков на окрестности Мпекетони, в ходе которого были убиты 15 человек. В обоих случаях боевики захватывали заложников и заставляли их цитировать Коран, расстреливая при этом немусульман.

20 февраля 2015 года боевики "Аш-Шабаб" напали на отель "Центральный" в Могадишо. Теракт был направлен против сомалийских государственных служащих, совершавших пятничный намаз в мечети при отеле. Вслед за взрывом машины, протаранившей вход в здание, еще одно взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, после чего отель был обстрелян снаружи из автоматического оружия. Жертвами атаки стали 20 человек, в том числе заместитель мэра столицы и член парламента Сомали. В отеле находились также вице-премьер и ряд министров правительства, но они не пострадали.

25 января 2017 года 28 человек погибли в результате нападения боевиков "Аш-Шабаб" на отель "Дайя" в столице Сомали. С разницей в один час возле входа в гостиницу прогремели два мощных взрыва. Нападавшие также открыли огонь по сотрудникам службы безопасности отеля. Во время нападения террористов в здании находились около 20 членов парламента Сомали, однако никто из них не пострадал.

14 июня 2017 года боевики напали на ресторан "Пицца-хаус" и отель "Пош" в Могадишо. Сначала водитель-смертник подорвал автомобиль у ворот отеля, затем вооруженные боевики захватили заложников в расположенном рядом ресторане. В ходе атаки погиб 31 человек, включая пятерых нападавших.

14 октября 2017 года 587 человек погибли и 316 получили ранения в результате взрыва начиненного взрывчаткой грузовика рядом со зданием гостиницы в Могадишо. Ответственность за атаку не взяла на себя ни одна из террористических группировок, однако власти страны обвинили в произошедшем "Аш-Шабаб". Этот теракт стал самым крупным в истории Сомали.

15 января 2019 года 21 человек погиб при атаке на гостинично-офисный комплекс в Найроби (Кения), совершенной группой из пяти боевиков "Аш-Шабаб". В ходе нападения прогремели два взрыва и были захвачены заложники, позже освобожденные кенийскими силами правопорядка в результате операции, продолжавшейся 19 часов.

1 марта 2019 года рядом с отелем в Могадишо в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 29 человек, около 80 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аш-Шабаб". За взрывом последовал бой между силами безопасности и террористами, в ходе которого могли погибнуть несколько заложников (об их судьбе не сообщалось).