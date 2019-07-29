Как расследовали дело в отношении бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 июля 2019 года Гагаринский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова в рамках одного из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 млн руб.

Олег Коршунов

Олег Адольфович Коршунов (род. 1963), в 1985 году окончил кредитно-экономический факультет Московского финансового института, где учился вместе с будущим вице-премьером РФ Антоном Силуановым. С 1989 г. работал в финансовых структурах, был председателем правления банка "Синектика", первым заместителем председателя правления Московского банка реконструкции и развития (ныне - МТС-банк). В 2004-2006 годах - зампред правления Межрегионального фонда президентских программ, позднее руководил управлением экономического развития и торговли Рязанской области, был помощником сенатора от Рязанской области Рифката Алтынбаева. В 2012 году перешел на работу в Федеральную службу исполнения наказаний. В 2013 году возглавил финансово-экономическое управление ведомства, а в марте 2014 года был назначен заместителем директора ФСИН Геннадия Корниенко. Занимал пост до 2017 года.

Дело о растрате и взятке при закупке сахара и ГСМ для ФСИН

13 сентября 2017 года Следственный комитет (СК) РФ возбудил в отношении Олега Коршунова уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения"). В тот же день он был задержан, а на следующий - арестован. По делу также были арестованы заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева, начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов и предприниматель Марина Дюкова. По данным следствия, в 2015-2016 годах чиновники организовали за взятку заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара для ведомства по завышенным ценам. Фирмой-подрядчиком стало ООО "Энергоресурс", подконтрольное их знакомой Дюковой. Сумма ущерба составила 155 млн руб. В феврале 2019 года расследование было завершено, Коршунову предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 160 УК РФ. Алексеевой инкриминировались пособничество в растрате и получение взятки, Данилову - пособничество в растрате. Олег Коршунов свою вину не признал. Дело Марины Дюковой рассматривалось в особом порядке. 12 ноября 2018 года Мещанский суд Москвы приговорил ее к 2,5 годам колонии за пособничество в растрате в особо крупном размере. 10 июня 2019 года Дюкова была досрочно освобождена.

Дело о мошенничестве при закупке обуви для ФСИН

1 февраля 2018 года Главным следственным управлением СК РФ в отношении Олега Коршунова было возбуждено еще одно уголовное дело по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, Коршунов вместе с соучастниками - главой ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН Виталием Морусовым и гендиректором "ДАЦЕ групп" Смбатом Арутюняном - похитил 263 млн руб., выделенных на закупку вещевого имущества (обуви) для осужденных и личного состава уголовно-исполнительной системы. Исполнителем госконтракта являлся Производственно-промышленный дом. Однако в действительности обувь изготавливали на оборудовании "ДАЦЕ групп", размещенном в исправительных колониях в Липецке, Пермском и Красноярском краях. Производство велось из дешевых материалов, с использованием труда заключенных.

Глава "ДАЦЕ групп" Арутюнян заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Уголовное дело в отношении него было рассмотрено в особом порядке. 10 сентября 2018 года Гагаринский суд Москвы приговорил его по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") к 3,5 годам колонии и штрафу в 500 тыс. руб.

6 февраля 2018 года Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Коршунова и его ближайших родственников.

В августе 2018 года Гагаринский суд Москвы начал рассматривать по существу дело в отношении Коршунова и Мокроусова по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

23 июля 2019 года гособвинение запросило для Олега Коршунова 9 лет лишения свободы и штраф в 1 млн руб., для Виталия Мокроусова - 7 лет заключения и штраф в 300 тыс. руб. Кроме того, прокуратура требует лишить экс-чиновника классного чина действительного государственного советника РФ II класса. ФСИН заявил иск к обвиняемым на сумму причиненного ими ущерба - 263 млн рублей. Коршунов и Мокроусов свою вину не признают.

Дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве СИЗО в Крыму

В апреле 2018 года в отношении Олега Коршунова было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия"), связанное со строительством СИЗО в Крыму. Расследование по этому делу продолжается.