Суд признал виновным в мошенничестве экс-замдиректора ФСИН Коршунова

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова в рамках одного из эпизодов уголовного дела о мошенничестве на 263 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Коршунов Олег Адольфович совершил мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение", - говорится в приговоре судьи Алишера Ларина.

Суд также признал виновным в мошенничестве другого фигуранта дела - бывшего директора ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН Виталия Морусова. В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Коршунову девять лет колонии, а Морусову - семь лет колонии с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, гособвинитель попросил суд назначить им в качестве дополнительного наказания штраф в размере 1 млн и 300 тыс. рублей соответственно. Гособвинение также поддержало иск потерпевшей стороны в лице ФСИН на сумму причиненного ведомству ущерба - 263 млн рублей.

Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых. Судья огласит полный текст приговора, включая его мотивировочную часть. Наказание для Коршунова и Морусова будет названо в заключительной части приговора. Подсудимые просили суд оправдать их.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки.