Что известно о возможном кандидате на пост премьера Украины Алексее Гончаруке

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 августа 2019 года издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский может предложить парламенту назначить на должность премьер-министра заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука. Рассказываем о том, что известно о возможном кандидате на пост главы украинского правительства.

Алексей Валерьевич Гончарук родился 7 июля 1984 года в Черниговской области Украинской ССР (ныне - Украина).

Окончил среднюю школу в городе Городня Черниговской области. С 2001 по 2006 год учился в Институте права им. князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получил квалификацию магистра права. В 2012 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины. Выпускник киевского отделения Института Аспена (Aspen Institute; международная некоммерческая организация) и программы Киево-Могилянской бизнес-школы "Стратегический архитектор".

По данным СМИ, имеет ученую степень (PhD) в области права.

После завершения учебы работал младшим юристом на Городнянском заводе продтоваров.

С 2005 года - юрист в инвестиционной компании PRIOR-Invest (Киев). В 2006-2008 годы возглавлял юридический отдел этой компании.

По данным украинских СМИ, был помощником народного депутата от Партии регионов Сергея Майбороды в Верховной раде VI созыва (2007-2012 годы).

В 2008-2014 годы - арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers (юридические услуги в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости).

С 2009 года - глава украинской общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам". Был заместителем генерального директора Первой украинской индустриально-инвестиционной компании, председателем третейского суда при Союзе инвесторов Украины.

В январе 2013 года Алексей Гончарук стал одним из учредителей партии "Сила людей". На внеочередных выборах в Верховную раду VIII созыва 26 октября 2014 года шел под первым номером в списке партии. В парламент не прошел, так как "Сила людей" получила всего 0,11% голосов избирателей. В январе 2018 года Алексей Гончарук вышел из партии.

С сентября 2015 года по май 2019 года являлся главой Офиса эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office; BRDO) - независимого экспертно-аналитического центра, созданного Министерством экономического развития Украины при поддержке западных грантовых проектов. Организация занимается "разработкой и внедрением эффективной системы регулирования на Украине, направленной на создание лучшей среды для бизнеса и благоприятного инвестиционного климата".

В разные годы работал внештатным советником бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко и советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива.

28 мая 2019 года указом нового президента Украины Владимира Зеленского Алексей Гончарук был назначен заместителем председателя администрации главы государства. 20 июня ведомство было переименовано в офис президента Украины. В связи с этим 25 июня Алексей Гончарук занял пост заместителя руководителя офиса главы государства. Курирует блок экономического развития и продолжения реформ.

В случае утверждения в должности премьер-министра Украины 35-летний Гончарук станет самым молодым премьером в истории страны.