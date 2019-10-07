История Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 октября 2019 года Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение о принятии в свою юрисдикцию приходов Архиепископии русских церквей в Западной Европе, которые ранее обратились с соответствующей просьбой к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу (Гундяеву).

ТАСС - об истории Архиепископии и ее современном состоянии.

Создание Архиепископии

Приход к власти в России большевиков в 1917 году вызвал массовую эмиграцию из страны. Русские беженцы, оказавшиеся в странах Западной Европы, основали в местах своего расселения множество православных приходов. Для руководства ими 1 октября 1920 года. Временное высшее церковное управление на Юго-Востоке России (образовано епископами Русской церкви на территории, подконтрольной Вооруженным силам Юга России генерала Антона Деникина) назначило архиепископа Житомирского и Волынского Евлогия (Георгиевского). 8 апреля 1921 года Патриарх Московский и всея Руси Тихон (Белавин) подтвердил это решение. Его указами была создана Временная администрация русских приходов в Западной Европе, ее главой назначен архиепископ (с 1922 года - митрополит) Евлогий. В течение 1920-х годов общины, бывшие под управлением митрополита Евлогия, оставались в юрисдикции Русской православной церкви Московского патриархата и именовались ее "Западноевропейской епархией" или "Западноевропейской митрополией". Приходы располагались на территории Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Италии, Болгарии, Румынии, Марокко. С конца 1922 года кафедральным храмом Западноевропейской митрополии является собор Святого князя Александра Невского в Париже (Франция). В 1926 году большинство русских приходов Западноевропейской епархии в Германии перешло в юрисдикцию Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

Отношения с Московской патриархией, РПЦЗ и переход в юрисдикцию Константинопольской церкви

В 1927 году под давлением советских властей заместитель патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский), возглавлявший Московский патриархат после ареста других церковных иерархов, опубликовал декларацию о лояльности коммунистической власти. От заграничного духовенства он потребовал аналогичных заявлений. Архиерейский синод РПЦЗ, а также большинство находившихся в эмиграции иерархов разорвали отношения с Москвой. Однако митрополит Евлогий с оговорками подчинился распоряжению Сергия и сохранил формальное подчинение Московской патриархии. Такое решение привело к разрыву с РПЦЗ и переходу в эту юрисдикцию некоторой части русских приходов из Западноевропейской митрополии (отношения с РПЦЗ были восстановлены в 1934 году).

Несмотря на формальные заявления о лояльности советскому правительству, митрополит Евлогий в своих публичных выступлениях осуждал массовые репрессии против верующих в СССР. 21 марта 1930 года он заявил, что митрополит Сергий находится под давлением советского правительства, поэтому "наши пути расходятся, ибо все, что носит печать Советов, для нас неприемлемо". 10 июня 1930 года Сергий отстранил митрополита Евлогия от управления Западноевропейской митрополией. Однако тот отказался подчиниться и заявил о выходе из юрисдикции Московской патриархии. Глава митрополии обратился с ходатайством о переходе в Константинопольский (Вселенский) патриархат. 17 февраля 1931 года Константинопольский патриарх Фотий II (Маниатис) издал томос (указ) о принятии подчиненных митрополиту Евлогию приходов в Константинопольский патриархат в качестве самостоятельной русской православной церковной организации со статусом экзархата (самоуправляемой церковной области в составе поместной церкви). При этом как символ сохранения связи с Русской церковью в приходах экзархата на богослужениях поминалось "все епископство православное Церкви Российской".

В 1945 году митрополит Евлогий, обнадеженный сокращением репрессий в СССР и патриотической риторикой советских властей, принял решение вернуться в подчинение Московского патриархата. Однако большинство клириков и прихожан не разделяли его позицию. 7 сентября 1945 года в ответ на обращение митрополита Священный синод РПЦ вынес постановление о воссоединении Западноевропейского экзархата с РПЦ. При этом не был до конца урегулирован вопрос о выходе экзархата из юрисдикции Вселенского патриархата. 8 августа 1946 года митрополит Евлогий скончался, а 16-20 октября того же года съезд представителей клира и мирян принял резолюцию ходатайствовать перед Константинополем о сохранении экзархата в его юрисдикции. 6 марта 1947 года Вселенский патриарх Максим V (Вапордзис) утвердил это решение.

Архиепископия во второй половине ХХ - начале XXI веков

С 1950-х годов значительную часть паствы Западноевропейского экзархата составляли европейцы, перешедшие в православие из католичества и протестантизма. В связи с этим в храмах экзархата перешли на новоюлианский календарь, стали совершать службы на французском, голландском и др. европейских языках.

В 1965 году в связи с улучшением отношений между Константинополем и Москвой патриарх Афинагор I (Спиру) принял решение об упразднении Западноевропейского экзархата и рекомендовал его духовенству перейти под юрисдикцию РПЦ. В ответ 30 декабря 1965 года глава экзархата архиепископ Георгий (Тарасов) провозгласил его независимой и самостоятельной Архиепископией Православной церкви Франции и Западной Европы. Это решение было поддержано общим собранием клира и представителей мирян. Константинопольский патриархат, а также Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская церкви негласно признали провозглашение независимости. Московская патриархия расценила действия архиепископа Георгия как не каноничные.

В 1971 году в ответ на ходатайство архиепископа Георгия Константинопольский патриарх Афинагор I своим указом вновь включил Архиепископию русских приходов в Западной Европе в свою юрисдикцию. При этом Архиепископия, сохранив внутреннюю автономию, не получила статуса экзархата, а была подчинена митрополиту Константинопольской патриархии, управлявшему приходами во Франции. РПЦ не признала правомочность решения Константинополя.

В мае 1995 года состоялось восстановление общения между РПЦ и Архиепископией русских приходов в Западной Европе.

В 1999 году Константинопольский патриарх Варфоломей I (Архондонис) вернул Архиепископии статус экзархата.

Конфликт с Константинопольской патриархией в 2018-2019 годах, переход в юрисдикцию РПЦ

27 ноября 2018 года Священный синод Константинопольского патриархата без объяснения причин принял решение об упразднении экзархата Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе. Было заявлено, что приходы экзархата в каждой из европейских стран передаются в ведение местных епископов Константинопольской церкви.

23 февраля 2019 года в Париже под председательством архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето) состоялась генеральная ассамблея Архиепископии, в которой участвовали практически все ее священнослужители, а также делегаты от мирян. Из 206 присутствовавших 191 человек проголосовал против роспуска и за сохранение Архиепископии как единой церковной структуры. Решение о переходе в юрисдикцию других поместных церквей было отложено.

В июне 2019 года архиепископ Иоанн (Реннето) встретился в Вене с представителями Московского патриархата, где провел переговоры об условиях перехода Архиепископии в юрисдикцию РПЦ. В августе эти условия были обнародованы в прессе. Согласно письму митрополита РПЦ Антония (Севрюка) архиепископу Иоанну, Архиепископии было предложено сохранить все ее "богослужебные и пастырские особенности, являющиеся частью ее традиций", а также "особенности епархиального и приходского управления", в том числе практику избрания епархиального и викарных епископов на общем собрании приходов. При этом список кандидатов в епископы должен "предоставляться на рассмотрение патриарха Московского и всея Руси, который вправе внести туда изменения". Кроме того, уже после избрания епископы будут утверждаться Синодом РПЦ. Полномочия главы Архиепископии по учреждению новых монастырей и приходов, рукоположению священнослужителей предлагалось сохранить без изменений. Заявлялось, что Архиепископия также полностью сохранит свою "финансовую автономию" и "будет управлять своим движимым и недвижимым имуществом в рамках действующей юридической формы существования и в соответствии с законодательством стран, в которых она действует".

Клирики и прихожане Архиепископии выдвигали иные проекты преодоления кризиса, в частности предлагалось продолжить переговоры со Вселенским патриархом или же сохранить Архиепископию в качестве автономной церковной единицы.

30 августа 2019 года Синод Константинопольской церкви освободил архиепископа Иоанна (Реннето) от управления приходами бывшего экзархата, а также от поста настоятеля собора Александра Невского в Париже. Однако архиепископ Иоанн отказался признать эти решения.

7 сентября 2019 года генеральная ассамблея Архиепископии рассмотрела вопрос о переходе в юрисдикцию Московского патриархата. Для принятия решения, согласно уставу, требовалось квалифицированное большинство в две трети голосов. Однако за присоединение к РПЦ проголосовали 104 (58,1%) делегата ассамблеи из 179, против - 75 (41,9%). Таким образом решение не было принято. Вскоре после собрания архиепископ Иоанн обратился к РПЦ с просьбой о принятии его вместе с пожелавшими того приходами "в каноническое общение и единство с Московским патриархатом для обеспечения непрерывности церковной, литургической и таинственной жизни Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции".

14 сентября 2019 года Священный синод РПЦ принял в свою юрисдикцию архиепископа Иоанна с титулом "Дубнинский". Кроме того, Синод выразил готовность принять всех клириков и приходы, которые выразят такое желание. Архиепископу Иоанну было поручено управление такими приходами.

28 сентября 2019 года большинство клириков Архиепископии (представители почти 60 приходов) на собрании в Париже поддержали обращение к Священному синоду РПЦ с просьбой принять их в юрисдикцию Московской патриархии.

Современное состояние

В настоящее время в составе Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе - 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании. В Париже продолжает работу основанный в 1925 году. Православный Свято-Сергиевский богословский институт. В этом крупнейшем центре богословской науки и духовного образования русской эмиграции преподавали историки, философы и богословы Василий Зеньковский, Антон Карташев, Георгий Федотов, протоиерей Георгий Флоровский, протоиерей Сергий Булгаков, священник Александр Шмеман и др. В настоящее время преподавание ведется на французском языке, действует заочное отделение для русскоязычных студентов. Клир Архиепископии насчитывает более 100 священников и 30 диаконов. Богослужения кроме церковнославянского проводятся на французском, голландском, немецком и других европейских языках.

В основу устава Архиепископии положены решения Поместного собора Православной Российской церкви 1917-1918 годах. Основные решения, в том числе по утверждению кандидатур новых епископов, принимаются генеральной ассамблеей (общим собранием), в состав которой входят как священники и монахи, так и миряне.

С 29 марта 2016 года Архиепископию возглавляет архиепископ Иоанн (Реннето). По национальности он француз.

На русском и французском языках издается "Епархиальный вестник Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе".