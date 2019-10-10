Биография писательницы Ольги Токарчук

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 октября 2019 года Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук "за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни".

Происхождение и образование

Ольга Токарчук родилась 29 января 1962 года в городе Сулехув на западе Польши в семье преподавателей. По отцовской линии имеет украинские корни.

В 1985 году она окончила факультет психологии Варшавского университета. В студенческие годы в качестве волонтера ухаживала за психически больными людьми. После завершения обучения работала психотерапевтом в клинике в Валбжихе.

Писательская карьера

Ольга Токарчук начала пробовать свои силы в литературе еще в подростковом возрасте. Ее первые рассказы - "Рождество убивает рыбу" и "Мои друзья" - были опубликованы в 1979 году в молодежном журнале "Напрямик" под псевдонимом Наташа Бородина. В 1989 году был напечатан ее первый сборник стихов "Miasta w lustrac.

В 1993 году она выпустила дебютный роман "Путь людей Книги", действие которого происходит в XVII веке в Испании и Франции. В нем автор рассказывает историю о поисках двумя людьми таинственной Книги, во время которых они влюбляются друг в друга. Роман был удостоен награды Польского общества книгоиздателей и переведен на многие европейские языки.

В 1995 году вышел второй роман писательницы - "Е.Е.", повествующий о девушке из польско-немецкой семьи, у которой открылся дар медиума.

Успех пришел к Ольге Токарчук в 1996 году, когда был опубликован ее роман "Правек и другие времена" о деревне в центре Польши, в которой якобы сосредоточены все известные человеческие радости и печали. В 1997 году за эту книгу она получила приз журнала "Политика" и Премию фонда им. Косцельских, а также была номинирована на крупнейшую негосударственную литературную премию Польши Nike. Роман вошел в школьную программу и был переведен на 20 языков.

В 1998 году был издан роман "Дом дневной, дом ночной", центром повествования которого является дом в деревне Петно, в который с октября по май не проникает солнце. В 2000 году он был выпущен в виде простого текстового файла в интернете и этот факт считается началом развития польского рынка электронных книг.

В 2004 году Токарчук опубликовала роман "Последние истории", рассказывающий о замкнутом круге жизни и смерти в судьбах трех поколений женщин.

Критиками был высоко отмечен ее роман "Бегуны", вышедший в 2007 году и посвященный теме путешествий (состоит из отдельных новелл, эссе и путевых записей). За него Токарчук получила премию Nike (2008) и была номинирована на литературную премию Центральной Европы ANGELUS. Кроме того, в 2018 году она стала первой польской писательницей, получившей Международную Букеровскую премию.

В 2009 году Токарчук выпустила роман "Веди свой плуг над костями мертвых" о серии загадочных убийств в польской деревне. В 2017 году на основе этой книги была снята криминальная драма Агнешки Холлан "След зверя", получившая "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля.

В 2014 году писательница опубликовала исторический роман "Книги Иакова, или Большое путешествие через семь границ, пять языков и три большие религии, не считая маленьких". За эту работу Токарчук была удостоена премии Nike (2015). Это произведение попало во многие книжные рейтинги в Польше. Так, польский журнал Newsweek поместил его в список 10 книг года, назвав его "первым польским романом, который вписывается в мировой ренессанс великой исторической эпики". "Газета выборча" включила его в 25 книг, без которых "нельзя представить себе 2014 год".

Помимо романов, Токарчук является автором стихов, рассказов, эссе и др. Последней на данный момент книгой стал сборник рассказов "Диковинные истории", выпущенный в 2018 году.

Награды

Ольга Токарчук является обладательницей многочисленных литературных премий как в Польше, так и за ее пределами. Кроме национальной Nike и Международной Букеровской премии, она получила серебряную медаль "За заслуги в культуре Gloria Artis" за вклад в развитие культуры (2010; Польша), премию Виленицы (2013; вручается писателям Восточной и Центральной Европы), приз имени Яна Михальского (2013; Швейцария) и др.

Личные сведения

В настоящее время Ольга Токарчук читает лекции по мастерству написания прозы в литературно-художественной студии Ягеллонского университета в Кракове. Состоит в левой "Партии зеленых", а также входит в состав редколлегии журнала "Политическая критика".

Проживает во Вроцлаве.

Замужем, имеет сына (1986).