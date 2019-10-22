Хронология происшествий на рудниках Норильска, которые привели к гибели людей

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 октября 2019 года на руднике "Таймырский" (ГМК "Норильский никель", Норильск, Красноярский край) на отметке 1345 м были обнаружены мертвыми три человека. По данным МЧС, обрушения на руднике не было. Обстоятельства произошедшего выясняются.

С 1999 года сообщалось о шести чрезвычайных происшествиях с жертвами на рудниках Норильска (без учета ЧП 22 октября 2019 года), в результате которых погибли в общей сложности 14 человек.

11 марта 1999 года на шахте "Ангидрит" рудника "Кайерканский" (ныне - подземный учебный полигон НОУ "Корпоративный университет "Норильский никель", Норильский промышленный район) при проведении плановых взрывных работ в забое на глубине 150 м погибли трое горнорабочих. Причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

15 марта 2001 года на руднике "Заполярный" (ГМК "Норильский никель") в выработке на глубине 201 м при транспортировке взрывчатых веществ произошел самопроизвольный взрыв, в результате которого погибли два горняка. Еще четыре человека получили ранения.

9 ноября 2003 года на руднике "Октябрьский" (ГМК "Норильский никель") произошло обрушение горной породы. В результате один горнорабочий погиб на месте, еще один от полученных травм скончался по дороге в больницу.

11 сентября 2015 года на руднике "Октябрьский" при проведении работ на площади 700 м произошло обрушение части подпорной стенки. Погибли два человека - горный мастер и взрывник, еще один человек пострадал. На работу рудника в целом ЧП не повлияло.

25 февраля 2016 года на шахте "Маяк" рудника "Комсомольский" (ГМК "Норильский никель") в одну из выработок, где находились трое горнорабочих, по неустановленной причине начала поступать вода. Двое горняков поднялись наверх, третий не смог выбраться из шахты. Его тело было обнаружено 28 февраля того же года.

7 июля 2017 года на руднике "Заполярный" при проведении строительных работ произошел взрыв паров метана. В результате ЧП погибли четверо горняков, еще трое рабочих получили ранения средней тяжести. По данным комиссии Ростехнадзора, причинами аварии стали неработоспособное состояние стационарной системы контроля метана в горной выработке, невыполнение мероприятий по разгазированию и выполнение работ с нарушением требований безопасности. В январе 2019 года городской суд Норильска признал виновными в нарушении правил безопасности двоих бывших сотрудников рудника. Экс-начальника подземного участка Анатолия Титова суд приговорил к двум годам лишения свободы условно, бывшего руководителя подземного участка вентиляции Юрия Трухина - к трем годам принудительных работ.