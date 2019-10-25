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Дело Марии Бутиной

Дело Марии Бутиной

25 октября 2019 года истекает срок тюремного заключения в США россиянки
Мария Бутина AP Photo
Описание
Мария Бутина
© AP Photo

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 октября 2019 года истекает срок тюремного заключения в США гражданки РФ Марии Бутиной. ТАСС подготовил материал о деле Бутиной.

Что известно о Марии Бутиной

Мария Бутина родилась в 1988 году в Барнауле (Алтайский край). Ее отец - предприниматель, мать - инженер. Окончила Алтайский государственный университет, где изучала политологию и педагогику. Еще в школьные и студенческие годы вела общественную деятельность - была директором школьного музея, координатором Алтайской краевой общественной организации "Школа реальной политики", а в 2008-2010 годах - членом Общественной палаты Алтайского края.

Некоторое время занималась бизнесом, в том числе в сферах розничной торговли и рекламы. В 2010 году основала общественную организацию "Право на оружие", выступающую за смягчение законодательства в области владения огнестрельным оружием. В 2011 году участвовала в молодежных праймериз "Молодой Гвардии Единой России".

После переезда в Москву стала помощницей сенатора Александра Торшина (в 2008-2015 годах - первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, в 2015-2018 годах - статс-секретарь - заместитель председателя Банка России). В 2012 году участвовала в разработке экспертного доклада, посвященного реформированию российского оружейного законодательства. В 2014 году была кандидатом в члены Общественной палаты РФ.

В августе 2016 года, имея студенческую визу, Бутина въехала в США, поступила в Американский университет в Вашингтоне и в мае 2018 года окончила его со степенью магистра в области международных отношений.

В чем обвинялась россиянка

15 июля 2018 года Марию Бутину задержали в Вашингтоне. Ей было предъявлено обвинение по двум пунктам. По версии следствия, она вела на территории США деятельность в пользу иностранного государства, не имея статуса иностранного агента, который должен быть зарегистрирован Министерством юстиции. Кроме того, Бутина якобы участвовала в сговоре с целью такой незарегистрированной деятельности. По совокупности предъявленных обвинений ей грозило до 15 лет лишения свободы.

В соответствии с изложенной в обвинительном заключении информацией, Бутина "работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке РФ", налаживая контакты с "американскими политическими деятелями". В частности, американские СМИ писали, что Бутина поддерживала близкие отношения с политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном. Пресса сообщала о ее контактах с Джоном Болтоном в 2013 году, когда он работал в Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США, а также о встречах в 2015 года со Стэнли Фишером, на тот момент - вице-председателем ФРС США, и Натаном Шитсом, являвшимся замминистра финансов по международным делам.

Процесс

18 июля 2018 года федеральный суд столичного округа Колумбия избрал Бутиной меру пресечения в виде содержания под стражей. Она заявила о своей невиновности.

В декабре Бутина согласилась заключить сделку со следствием, признав вину по одному из пунктов обвинения, который касался сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США. Ее последующее сотрудничество с правоохранительными органами США касалось главным образом дела в отношении Пола Эриксона, которому в его родном штате Южная Дакота в феврале 2019 года были предъявлены обвинения, в том числе в мошенничестве и легализации преступно нажитых доходов.

26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 года тюремного заключения. В своем последнем слове она заявила, что приехала в США с целью помочь в деле налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном. Бутина подчеркнула, что не знала о необходимости регистрироваться в качестве иностранного агента, и принесла извинения за действия, которые были расценены в США как нарушение законодательства. Председательствовавшая на процессе судья Таня Чаткэн признала, что Бутина не действовала в США как сотрудник разведки, но "стремилась собирать информацию, которая могла быть полезной правительству России". Судья удовлетворила ходатайство обвинения о депортации россиянки на родину после отбытия срока заключения.

8 мая федеральное Бюро тюрем, подчиняющееся Министерству юстиции, сообщило, что Бутина выйдет на свободу 5 ноября. Затем срок тюремного заключения был сокращен до 25 октября.

Во время предварительного заключения Бутина содержалась под стражей сначала в тюрьме в Вашингтоне, затем в штате Вирджиния. Впоследствии она попала в пенитенциарное заведение в Пенсильвании, затем в распределительный центр штата Оклахома. Наконец, Бутина была отправлена отбывать наказание в федеральную тюрьму городе Таллахасси (штат Флорида). В общей сложности провела в одиночной камере почти четыре месяца.

Реакция России

Москва характеризовала предъявленные Бутиной обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

Комментируя приговор россиянке, президент РФ Владимир Путин назвал его беспределом, вынесенным только для того, чтобы "сохранить лицо". "Непонятно, за что ее осудили, какое преступление она совершила. <...> Взяли, схватили, посадили девчонку за решетку, а предъявить-то нечего", - заметил российский лидер.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждал дело Бутиной в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майклом Помпео летом 2018 года. В январе 2019 года Лавров отметил, что Бутина является "просто человеком, который хочет получать образование и общаться с американскими и другими зарубежными коллегами".

Теги
СШАРоссияДело Марии Бутиной
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