Биография Владимира Буковского

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 октября 2019 года в Кембридже (Великобритания) на 77-м году жизни умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Владимир Константинович Буковский родился 30 декабря 1942 года в г. Белебей Башкирской АССР (ныне - Республика Башкортостан), куда его семья была эвакуирована во время Великой Отечественной войны. Затем жил в Москве. Отец, Константин Буковский - писатель, журналист (умер в 1976 году).

Учился на биолого-почвенном факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, отчислен с первого курса в 1961 году по политическим мотивам. В 1981 году окончил бакалавриат Кембриджского университета (Великобритания), в 1986 году - магистратуру в Стэнфордском университете (США), специализировался в области нейрофизиологии.

В 1959 году за издание рукописного сатирического журнала был исключен из школы.

С начала 1960-х годов принимал активное участие в диссидентском движении в СССР. В 1960-1962 годах был одним из организаторов (вместе с Юрием Галансковым и Владимиром Осиповым) публичных чтений стихов, в том числе запрещенных поэтов, у памятника Владимиру Маяковскому в Москве.

Четыре раза арестовывался по политическим обвинениям (в 1963, 1965, 1967, 1971 годах). Дважды после арестов приговаривался к принудительному лечению в специальных психиатрических больницах тюремного типа.

В 1963 году впервые арестован за "хранение антисоветской литературы" - книги югославского диссидента Милована Джиласа "Новый класс". В ноябре-декабре 1965 года участвовал в подготовке "митинга гласности" на Пушкинской площади в Москве в защиту арестованных писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля. За три дня до митинга был арестован и до 1966 года содержался в психиатрической больнице.

В 1970 году подготовил и передал для публикации в зарубежных СМИ досье о карательной психиатрии в Советском Союзе. В 1977 году Всемирная ассоциация психиатров на основании "досье Буковского" и других документов официально осудила практику использования психиатрии для преследования инакомыслящих.

В 1971 году вновь арестован, в 1972 году приговорен Мосгорсудом к семи годам заключения и пяти годам ссылки по статье 70 Уголовного кодекса РСФСР ("антисоветская агитация и пропаганда"). Отбывал срок во Владимирской тюрьме и Пермских политических лагерях.

В местах заключения и психиатрических больницах в общей сложности провел 12 лет.

К середине 1970-х годов на Западе развернулась общественная кампания за освобождение Владимира Буковского. В его поддержку выступили известные деятели культуры, в том числе писатель Владимир Набоков, драматурги Артур Миллер и Том Стоппард, актер Дастин Хоффман и др. В декабре 1976 года по решению Политбюро ЦК КПСС был выслан из СССР в Швейцарию в обмен на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана.

В эмиграции жил в Кембридже (Великобритания). В 1980-х годах в течение четырех лет учился и работал в США в Стенфордском университете. В эмиграции писал книги, постоянно выступал с лекциями. В 1980-х годах создал и возглавил международную антикоммунистическую организацию "Интернационал Сопротивления". Выступил против ввода советских войск в Афганистан, был одним из организаторов кампании по бойкоту летних Олимпийских игр в Москве 1980 году. В 1983-1988 годах совместно с лордом Николасом Беттелом занимался освобождением советских военнопленных в Афганистане.

В 1991 году приезжал в Москву по приглашению председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина. 30 октября 1991 году реабилитирован постановлением президиума Верховного Суда РСФСР "за отсутствием в его действиях состава преступления". В 1992 году был экспертом стороны президента России в Конституционном суде РФ на процессе по "делу КПСС".

В 1992 году по распоряжению президента РФ Бориса Ельцина получил российское гражданство (несмотря на то, что при высылке в 1976 году не был лишен гражданства СССР). В октябре 1993 году поддержал Бориса Ельцина в его действиях против Верховного совета и Съезда народных депутатов.

В 2001 году выступил одним поручителей Бориса Березовского, после того как тот подал прошение о предоставлении политического убежища в Великобритании. В 2003 году выступал поручителем одного из лидеров чеченских боевиков Ахмеда Закаева перед британскими властями при рассмотрении дела об экстрадиции последнего в Россию (в выдаче Закаева в РФ было отказано).

В 2004 году стал одним из соучредителей "Комитета 2008: Свободный выбор" (председатель - Гарри Каспаров).

В мае 2007 году был выдвинут инициативной группой (политолог Андрей Пионтковский, директор Музея и общественного центра им. Андрея Сахарова Юрий Самодуров, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Подрабинек и др.) в качестве кандидата в президенты РФ на выборах 2008 году. 18 декабря 2007 года подал документы в Центризбирком (ЦИК) России. 23 декабря 2007 года ЦИК РФ отказал Владимиру Буковскому в регистрации кандидатом на том основании, что он не проживал на территории России последние 10 лет. 25 декабря 2007 года Верховный суд РФ признал данный отказ законным. 15 января 2008 года кассационная коллегия Верховного суда отказала в удовлетворении жалобы Владимира Буковского на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты России.

В 2008 году на учредительном съезде объединенного демократического движения "Солидарность" был избран в его политсовет.

В апреле 2015 года британская Королевская прокурорская служба предъявила Владимиру Буковскому обвинения в изготовлении и хранении детской порнографии. Тогда же он заявил о своей невиновности. Буковский указал, что в октябре 2014 года полиция изъяла у него компьютер, а спустя полгода прокуратура заявила, что в нем обнаружены "непристойные изображения" несовершеннолетних.

Первое заседание магистратского суда округа Кембридж было назначено на 5 мая 2015 года. Однако оно было перенесено, ввиду того что в это время Буковский находился на лечении в Германии (7 мая ему была сделана операция по замене двух сердечных клапанов).

В августе 2015 года дело было передано в Королевский суд Кембриджа. В отличие от магистратского суда, который обладает ограниченной юрисдикцией, Королевский суд является высшим уголовным судом первой инстанции. Состоит из судьи и 12 присяжных заседателей. В его ведении находится рассмотрение тяжких уголовных преступлений.

25 августа 2015 года Буковский обвинил прокурорскую службу в клевете, обжаловал ее действия в Высоком суде Лондона и потребовал компенсации морального ущерба в сумме 100 тыс. фунтов стерлингов ($144 тыс.). В связи с задержкой рассмотрения его жалобы в апреле 2016 года он объявил голодовку, которая продолжалась 26 дней. 28 июля 2016 года Высокий суд Лондона постановил, что Королевская прокурорская служба "не заявляла об участии Владимира Буковского в сексуальных действиях в отношении детей". По словам судьи, Буковский "не обвиняется в участии или присутствии на месте совершения действий сексуального характера в отношении детей или съемке фотографий таких действий, Королевская прокурорская служба не утверждала и не утверждает" этого. Речь идет о том, что в английской юридической практике под "изготовлением" (англ. - making) подразумевается в том числе скачивание изображений из интернета и (или) их распечатывание. Исходя из такой трактовки, суд отклонил иск Буковского к прокуратуре о клевете.

Как заявил прокурор Уильям Картер, во время допросов Буковский рассказал полиции, что в конце 1990-х он заинтересовался темами контроля и цензуры в интернете и решил посмотреть, что доступно в сети.

12 февраля 2018 года Королевский суд Кембриджа прекратил судебный процесс, в связи с тяжелым состоянием здоровья Буковского. При этом судья сообщил, что процесс может быть возобновлен, если в состоянии его здоровья произойдут значительные улучшения.

Имел двойное гражданство России и Великобритании.

Был почетным вице-президентом Ассоциации свободы, британского консервативно-либертарианского аналитического центра. Являлся сторонником Партии независимости Соединенного королевства (UKIP), участвовал в ее предвыборной агитации.

Был старшим научным сотрудником (senior fellow) Института Катона в Вашингтоне (Cato Institute), американской неправительственной исследовательской и просветительской организации, которая ставит своей целью пропаганду идей либертарианства.

Автор книг "И возвращается ветер" (1978), "Письма русского путешественника" (1981), "Московский процесс" (1996), "Тайная империя Путина" (2014) и др.