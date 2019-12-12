Биография бывшего губернатора ЕАО Александра Левинталя

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2019 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и назначил врио руководителя региона члена Совета Федерации РФ Ростислава Гольдштейна. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Александр Левинталь возглавлял автономную область с 24 февраля 2015 года.

Его биография - в материале ТАСС.

Александр Борисович Левинталь родился 18 октября 1957 года в г. Биробиджане Еврейской автономной области Хабаровского края (ныне - Еврейская автономная область, РФ). Отец - Борис Аронович, уроженец Украины, работал начальником столярного цеха завода железобетонных изделий. Мать - Елизавета Борисовна, родилась в Молдавии, была бухгалтером в столовой швейной фабрики. Родители познакомились в Биробиджане, куда приехали после окончания Великой Отечественной войны.

В 1979 году с отличием окончил инженерно-экономический факультет Хабаровского политехнического института (ныне - Тихоокеанский государственный университет) по специальности "экономика и организация машиностроительной промышленности".

Кандидат экономических наук.

Доктор экономических наук. В 2007 году в Институте экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук защитил диссертацию на тему "Региональное индикативное планирование: методы, механизмы (на примере Хабаровского края)". Его научным консультантом был Виктор Ишаев, член-корреспондент РАН, будущий глава Хабаровского края, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

С 1979 по 1990 годы - стажер-исследователь, младший, затем старший научный сотрудник Института экономических исследований Дальневосточного научного центра Академии наук СССР (Хабаровск).

Был секретарем комсомольской организации, затем возглавил Совет молодых ученых института.

В 1990-1992 годах работал заместителем начальника, начальником отдела экономического анализа, совершенствования хозяйственного механизма и управления. Занимал должность начальника отдела экономического потенциала территории и новых форм хозяйствования Главного управления по экономике Хабаровского краевого исполнительного комитета, которое до 1991 года возглавлял Виктор Ишаев.

В 1992-1993 годах - первый заместитель председателя, исполняющий обязанности председателя комитета по экономике администрации Хабаровского края (глава региона с 1991 по 2009 годы - Виктор Ишаев).

С 1993 по 2000 годы - заместитель главы администрации Хабаровского края - председатель комитета по экономике.

В 2000-2002 годах - исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации Хабаровского края по экономике, председатель комитета по экономике.

В 2002 году исполнял обязанности первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам, а также министра экономического развития и внешних связей региона.

С 2002 по 2009 годы - заместитель председателя правительства - министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края.

В 2009 году перешел в полномочное представительство президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, где до 2013 года занимал должность заместителя полпреда в ДФО Виктора Ишаева.

Профессор, доцент факультета управления Хабаровской государственной академии (с 2015 года - университета) экономики и права.

В 2013 году Александр Левинталь исполнял обязанности ректора Дальневосточного государственного университета.

С октября 2013 года по февраль 2015 года - первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам (губернатор, председатель правительства региона - Вячеслав Шпорт).

24 февраля 2015 года указом президента РФ Владимира Путина назначен врио губернатора Еврейской автономной области. Сменил на этом посту Александра Винникова.

13 сентября 2015 года был избран губернатором Еврейской автономной области, получив 75,42% голосов избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Константин Лазарев, набрал 14,37%. 22 сентября того же года Александр Левинталь вступил в должность губернатора.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 4 млн 859 тыс. руб., супруги - 3 млн 749 тыс. руб.

Действительный государственный советник РФ II класса (2010).

Награжден орденом Дружбы (2008).

Заслуженный экономист РФ (1998).

Автор ряда научных публикаций, в т. ч. учебного пособия "Основы управления персоналом в современной организации" (2008), монографий "Индикативное планирование и проведение региональной политики" (2007; в соавторстве), "Привлечение иностранных инвестиций в экономику Дальнего Востока России: состояние, проблемы, перспективы" (2011).

Женат, имеет дочь. Супруга - Оксана, кандидат юридических наук, дочь - Ольга.