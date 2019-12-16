История дела экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 декабря 2019 года Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, признав его виновным по делу о хищении более 14 млрд рублей.

ТАСС подготовил материал об этом судебном процессе.

Алексей Кузнецов

Алексей Кузнецов (род. 1962), окончил Московский финансовый институт, работал по специальности в Госбанке СССР. Затем перешел в коммерческий Инкомбанк, где вскоре стал одним из его акционеров и занял пост первого вице-президента кредитной организации. В конце 1990-х годов, после ухода из Инкомбанка, учредил несколько финансовых компаний, включая Русское инвестиционное общество, занимавшееся, в частности, реструктуризацией долгов.

В 2000-2008 годах возглавлял Министерство финансов Московской области. Одновременно с 2004 года был первым заместителем председателя правительства региона. В июле 2008 года добровольно вышел в отставку и покинул Россию. По неофициальным данным, экс-министр уехал в США, где у него на тот момент находилась семья. Позднее выяснилось, что Кузнецов имел двойное гражданство - России и США, что запрещено федеральным законом о государственной службе.

Предъявление обвинений

24 июня 2010 года Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ вынесло постановление о привлечении Алексея Кузнецова в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 174.1 ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления") Уголовного кодекса РФ. Потерпевшими по делу были признаны ряд предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Подмосковья и правительство Московской области.

По данным следствия, с 2005 по 2008 год организованная группа под руководством экс-министра мошенническим путем приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям. Эти права были легализованы путем продажи коммерческому банку, который обратился за выплатой долгов к муниципалитетам. Те в свою очередь взяли кредиты и погасили их из бюджета области. Получив возможность распоряжаться деньгами, мошенники переводили их на счета подконтрольных фирм, в том числе зарегистрированных в офшорной зоне на Кипре. Впоследствии обвиняемые приобрели на незаконно легализованные средства предметы роскоши и недвижимость в Швейцарии и Франции.

Члены преступной группы также похитили имущество ОАО "Мособлтрастинвест" (в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО акций компании "Росвеб"). Единственным акционером "Мособлтрастинвеста" являлось правительство Московской области. Компания занималась инвестициями в социально значимые проекты региона, а ее деятельность контролировал министр финансов Алексей Кузнецов.

Также члены преступной группы похитили денежные средства ОАО "Ипотечная корпорация Московской области", полученные компанией от реализации облигаций ОАО "Московское областное ипотечное агентство".

По данным следствия, Алексей Кузнецов и его сообщники причинили ущерб правительству Московской области, предприятиям и компаниям региона на сумму более 14 млрд рублей.

Заочный арест

1 октября 2010 года Алексей Кузнецов был объявлен в федеральный розыск, а 25 октября того же года - в международный. 14 июля 2011 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра финансов. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 174.1, а также ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере") УК РФ.

Кузнецову инкриминировали 22 эпизода хищений: десять - в совершении мошенничества, три - в растрате и девять - в легализации незаконно приобретенного имущества.

Задержание во Франции и экстрадиция в РФ

5 июля 2013 года экс-чиновник был задержан французской полицией по запросу российских правоохранительных органов на курорте Сан-Тропе на Лазурном берегу Франции. Сообщалось, что при задержании у него изъяли несколько поддельных паспортов. 22 июля Генпрокуратура РФ направила в Министерство юстиции Франции официальный запрос о выдаче Алексея Кузнецова. В России был наложен арест на его имущество (восемь земельных участков в Подмосковье, две квартиры в Москве, два автомобиля). Также Генпрокуратура РФ направила запрос об аресте в Куршевеле двух отелей - Crystal и Pralong, купленных на деньги Кузнецова, общей стоимостью €45 млн. В Швейцарии был наложен арест на недвижимое имущество и банковские счета экс-чиновника на общую сумму более 10 млн швейцарских франков. С декабря того же года дело о выдаче экс-министра рассматривал апелляционный суд города Экс-ан-Прованс.

16 января 2014 года апелляционный суд рекомендовал удовлетворить запрос РФ о выдаче Алексея Кузнецова, посчитав несостоятельными утверждения защиты о политическом характере дела. Адвокаты обжаловали это решение, и 9 апреля кассационный суд Франции направил постановление об экстрадиции экс-чиновника на пересмотр в апелляционный суд Лиона.

17 октября 2014 года суд Лиона удовлетворил запрос Генпрокуратуры России об экстрадиции Кузнецова. Спустя несколько дней стало известно, что суд города Альбервиль арестовал отели в Куршевеле, приобретенные на деньги Алексея Кузнецова, в целях их возможной конфискации в пользу России. В 2015 году кассационный суд Франции признал решение лионского суда законным.

13 апреля 2017 года Алексей Кузнецов был освобожден из-под стражи апелляционным судом Лиона, который счел, что ожидание решения об экстрадиции в Россию превысило сроки, предусмотренные 5-й статьей Европейской конвенции по правам человека. Бывший министр находился под домашним арестом и круглосуточным наблюдением в Париже. 21 ноября премьер-министр Франции Эдуар Филипп подписал декрет о выдаче Алексея Кузнецова России. В свою очередь экс-министр Подмосковья обжаловал это решение. Рассмотрение жалобы заняло больше года, 28 декабря 2018 года ее отклонил Государственный совет Франции.

3 января 2019 года Генеральная прокуратура РФ сообщила, что Франция удовлетворила запрос об экстрадиции Алексея Кузнецова. В сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и российского бюро Интерпола он был экстрадирован в Россию и помещен в СИЗО №1 ("Матросская Тишина"). На следующий день Главное управление по расследованию особо важных дел СК России предъявило бывшему министру финансов Подмосковья официальное обвинение в мошенничестве, растрате и легализации денежных средств по ст. 159, 160 и 174.1 УК РФ.

Судебный процесс

В апреле 2019 года Следственный комитет РФ завершил расследование. 12 апреля Кузнецов приступил к ознакомлению с более чем 300 томами уголовного дела. В середине июля 2019 года Генпрокуратура РФ направила дело в Басманный районный суд Москвы.

Изначально бывший министр финансов Подмосковья заявлял о своей невиновности. Однако 24 июля 2019 года в пресс-службе Басманного суда сообщили, что Кузнецов признал вину в полном объеме, дело в отношении него рассматривалось в особом порядке. Это означало, что в суд не изучает доказательства, при этом приговор не может превышать двух третей от максимального срока наказания.

6 августа 2019 года в ходе судебных слушаний защита попросила снять с бывшего министра финансов обвинения по 14 эпизодам преступлений в связи с истечением срока давности. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, постановив, что "доводы защиты являются голословными".

В середине августа в Басманном суде Москвы началось рассмотрение дела по существу. Уже 16 августа суд отказал Кузнецову в рассмотрении дела в особом порядке, учтя позицию прокуратуры, посчитавшей, что несмотря на признание обвиняемым вины, он не компенсировал ущерб и не может рассчитывать на особый порядок. Дело рассматривалось в полном объеме - с допросом свидетелей и исследованием письменных материалов.

29 ноября 2019 года прокурор попросил суд назначить экс-главе Министерства финансов Московской области наказание в виде 14 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей, а также взыскать с него в рамках гражданских исков более 3 млрд рублей в качестве погашения ущерба. Кузнецов в последнем слове извинился перед потерпевшими и заявил, что глубоко раскаивается в содеянном.

Другие фигуранты дела

Ранее семь участников этой преступной группы были осуждены, еще четверо находятся в международном розыске. Так, в декабре 2014 года Басманный суд Москвы приговорил бывшего заместителя Кузнецова Владимира Носова к 14 годам колонии общего режима, экс-руководителя "Мособлтрастинвеста" Владислава Телепнева - к 10 годам, экономиста ООО "НЭС-Финанс" Елену Кузнецову, которая приходится сестрой бывшему чиновнику, - к 7 годам лишения свободы. В июле 2019 года был заочно приговорен к 11 годам заключения Дмитрий Котляренко, бывший гендиректор Русской инвестиционной группы, который с 2012 года живет в США.

23 января 2018 года Басманный суд Москвы заочно вынес приговор в отношении бывшей жены Кузнецова, гражданки США Жанны Булах (Буллок). Ей назначено наказание в виде 11 лет колонии общего режима. Булах признана виновной в хищении средств из бюджета Московской области. Ей вменяется в вину 11 эпизодов мошенничества в особо крупном размере и столько же - незаконной легализации денежных средств или имущества через подконтрольные фирмы. Уголовное дело в отношении Булах было выделено следствием в отдельное производство. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Булах или ее экстрадиции на территорию РФ. Суд обратил в доход государства недвижимость супруги бывшего министра, включая квартиры в Швейцарии и Париже, виллу в Сен-Тропе, десять автомобилей и отель в Куршевеле. Также в ходе следственных действий на территории России было обнаружено более 1,3 тыс. предметов антиквариата, представляющих художественную и историческую ценность, которые Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди них - книги, картины, предметы интерьера, монеты, доспехи и др.