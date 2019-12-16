Какие приговоры выносились российским региональным чиновникам за последние пять лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 декабря 2019 года Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, признав его виновным в хищении более 14 млрд руб.

ТАСС рассказывает о самых длительных сроках заключения, к которым приговаривали высокопоставленных региональных чиновников, за последние пять лет.

27 августа 2015 года к пожизненному заключению был приговорен бывший мэр Махачкалы Саид Амиров. Ранее - в июле 2014 года - экс-чиновник уже был признан виновным в приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте оружия и осужден на 10 лет колонии строгого режима. Как установило следствие, Амиров вместе со своими сообщниками планировали сбить пассажирский самолет, в котором должен был лететь глава отделения Пенсионного фонда РФ по Дагестану Сагид Муртазалиев. Кроме того, Амирову предъявили обвинение в организации убийства сотрудника Следственного комитета России. По совокупности этих преступлений он и получил пожизненное наказание.

9 апреля 2019 года Игорь Пушкарев, экс-мэр Владивостока, получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Бывший мэр был признан виновным в получение взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Пушкарев обвинялся в том, что пользуясь своим служебным положением, обеспечил победу в конкурсе на строительство муниципальному предприятию "Дороги Владивостока". При этом с предприятием был заключен контракт на покупку стройматериалов по завышенной цене у подконтрольной семье Пушкарева группы компаний "Востокцемент". В результате общая сумма взяток, полученных главой города, составила 75 млн руб.

9 февраля 2018 года суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Он возглавлял регион с 2007 по 2015 годы, был снят с должности в связи с утратой доверия президента РФ. Экс-главу Сахалина признали виновным во взятке в размере 522 млн руб., а также в легализации незаконно полученных средств. 20 июня 2018 года стало известно, что Хорошавину и его сообщникам предъявлены новые обвинения по еще 20 фактам получения взяток.

3 августа 2016 года бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов получил 12,5 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в получении 14 млн руб. и 17 млн руб. от руководителей ряда местных фирм за свое покровительство. В марте 2018 года Урлашов обратился с заявлением о помиловании к главе государства, однако оно было отклонено.

6 мая 2019 года к 12 годам колонии строго режима приговорен Михаил Лазуткин, бывший министр здравоохранения Забайкальского края. Как установило следствие, экс-министр помог одной из московских фирм выиграть тендер по поставке медтехники в учреждения края. За свои услуги Лазуткин получил 16 млн руб.

22 июня 2018 года бывший вице-премьер Крыма Олег Казурин был приговорен к 11,5 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в получении взяток от строительных компаний в обмен на содействие при заключении контрактов на возведение жилья в Керчи и на свое общее покровительство. Сумма взяток, полученных им, составила 27 млн руб.

10 июня 2019 года 11 лет лишения свободы в колонии строго режима получил Вячеслав Гайзер, экс-глава Республики Коми в 2010-2015 годы. Был снят с должности указом президента РФ в связи с утратой доверия. Бывший глава Коми был признан виновным во взяточничестве, мошенничестве, легализации имущества, полученного незаконным путем. Ущерб, причиненный республике, составил порядка 4,5 млрд руб.

23 ноября 2018 года бывший вице-губернатор Владимирской области Дмитрий Хвостов был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Как установило следствие, Хвостов в 2014-2016 годы получил от руководителей ряда владимирских компаний почти 20 млн руб. За денежное вознаграждение чиновник содействовал в согласовании проектов планировки и застройки города, а также получении разрешения на строительство за счет бюджетных средств.

17 октября 2018 года Роман Зенищев, экс-мэр Сыктывкара, был осужден на 10,5 лет колонии строгого режима. Ранее, в ноябре 2015 года, экс-чиновник уже был приговорен к 9 годам колонии, в июле 2016 года, при новом рассмотрении дела, суд увеличил ему наказание до 10 лет заключения. Зенищев признан виновным в получении взяток от предпринимателей, махинациях с муниципальным имуществом при реализации программы переселения из аварийного жилья. Бюджету города был причинен ущерб в размере 10 млн руб.

15 июля 2019 года десять лет лишения свободы получил бывший первый вице-губернатор Новгородской области Арнольд Шалмуев, признанный виновным в даче взятки в размере 17 млн руб. сенатору от Новгородской области Дмитрию Кривицкому за содействие в получении полномочий в сфере дорожного строительства. В марте 2016 года чиновник уже был приговорен к 8 годам и 10 месяцам колонии за хищение средств, выделенных на ремонт и строительство дорог. Ущерб, причиненный государству, составил 15 млн руб.

6 сентября 2018 года городской суд Йошкар-Олы приговорил бывшего мэра города Павла Плотникова к 10 годам колонии строгого режима. Экс-мэру было инкриминировано незаконное участие в создании коммерческих структур, в также получение взятки в виде трех гаражей стоимостью более 1 млн руб.

7 марта 2019 года к 10 годам лишения свободы был приговорен бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин. Суд признал его виновным в получении взятки в размере $1 млн "в виде незаконного оказания услуг имущественного характера", а также в участии в похищении человека в 2004 году. Вместе с ним по делу проходили полковник МВД в отставке Евгений Воронин и бывший оперуполномоченный Роман Маркеев.