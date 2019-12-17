Случаи изъятия в России крупных партий наркотиков

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 декабря 2019 года сотрудники Внуковской таможни задержали крупную партию наркотического вещества метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан. Стоимость наркотика оценивается в 5,8 млрд рублей. ТАСС подготовил материал о том, как изымали крупные партии наркотиков в России с 2015 года. Приведены случаи, когда правоохранительные органы называли оценочную стоимость изъятых партий - более 1 млрд рублей.

Рекордная арестованная партия - 40 млрд рублей

6 ноября 2015 года было объявлено о перехвате крупнейшей в истории современной России партии наркотиков. В ходе спецоперации под кодовым названием "Эстонский ноктюрн" органы Госнаркоконтроля задержали 23 человек, граждан России и Китая. Они занимались перевозкой на фурах наркотиков из Юго-Восточной Азии в Россию и хранили их в тайниках в Новосибирске и Казани. Всего было изъято более 1,2 тонны концентрата синтетических наркотиков, стоимость которых оценивалась более чем в 40 млрд рублей. Лидер преступной группы, Дмитрий Кузнецов, 8 августа 2019 года был приговорен Советским районным судом Казани к 15 годам колонии строгого режима, остальные фигуранты получили от пяти до 13,5 лет лишения свободы.

Актер сериала "Бригада" и партия "спайса" - 16 млрд рублей

24 сентября 2015 года сотрудники Госнаркоконтроля задержали актера Дмитрия Гуменецкого, известного по ролям в сериале "Бригада" и фильму "Бумер". В принадлежавшем ему гараже в Солнечногорском районе Подмосковья и автомобиле оперативники нашли более 280 кг концентрата, которого хватило бы на изготовление более 7 тонн наркотических веществ - "спайсов", стоимость которых могла бы составить 16 млрд рублей. Первоначально следствие подозревало Гуменецкого в том, что он может являться лидером логистического звена большой транснациональной группировки, но в итоге ему было предъявлено обвинение только по ч. 3 ст. 228 УК РФ ("Хранение наркотиков"). Гуменецкий признал свою вину и 13 апреля 2016 года был приговорен Московским гарнизонным военным судом к восьми годам колонии строгого режима.

Нарколаборатория в Ленобласти - 7 млрд рублей

22 ноября 2019 года в поселке Обуховец Тосненского района Ленинградской области сотрудниками полиции была обнаружена нарколаборатория, в которой находилось около 80 тонн сырья для наркотических средств, более 2 тонн готовых синтетических наркотиков и 5,8 тонны полуфабрикатов. По данным МВД, в случае реализации партии готовых наркотиков доход преступников мог составить порядка 7 млрд рублей. Были задержаны трое мужчин - предполагаемых участников наркобизнеса.

Кокаин в контейнере с рыбными консервами - 4,5 млрд рублей

10 июня 2019 года в морском порту Санкт-Петербурга российские таможенники обнаружили 400 кг кокаина. Партия наркотика находилась в контейнере с рыбными консервами из Эквадора, который направлялся в РФ. Стоимость партии оценивалась в 4,5 млрд рублей. Об обнаружении участников контрабандной схемы не сообщалось.

Тайник в лесополосе под Свердловском - 3,4 млрд рублей

20 декабря 2018 года в Свердловской области полиция изъяла на складе в районе Елизаветинского шоссе и в тайнике в лесополосе микрорайона Уктус в Екатеринбурге 85-килограммовую партию высококонцентрированных наркотических средств стоимостью около 3,4 млрд рублей. По данному делу был задержан местный житель 1992 года рождения, начальник отдела продаж одной из коммерческих компаний. 29 сентября 2019 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Дизайнерские наркотики из Украины - 1 млрд рублей

11 июня 2015 года службы Госнаркоконтроля отчитались о ликвидации канала поставок оптовых партий синтетических (так называемых "дизайнерских") наркотиков, которые доставлялись в Москву и Подмосковье транзитом через Украину, а дальше направлялись в другие регионы РФ. Было изъято 25 кг концентрата, которого бы хватило на изготовление 300 кг курительных смесей оценочной стоимостью около 1 млрд рублей. Были задержаны 12 человек, в том числе лидер группировки. О суде над ними не сообщалось.