Крупнейшие лотерейные джекпоты в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 января 2020 года житель Москвы стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото". Об этом сообщили в компании - распространителе государственных лотерей "Столото". Выигрыш стал рекордным в истории российских гослотерей, при этом имя победителя пока не известно. Всего в розыгрыше приняли участие 53 млн 614 тыс. 853 билета.

ТАСС рассказывает о крупнейших джекпотах в новейшей истории России.

Крупнейшие джекпоты в России

До 1 января 2020 года крупнейший российский джекпот разыгрывался 5 ноября 2017 года в "Русском лото" (организатор - компания "Столото"). Приз обладательницы выигрышного билета, 63-летней жительницы поселка Панино в Воронежской области Натальи Власовой, составил 506 млн рублей. На руки она получила 440 млн рублей (после вычета налога в 13%).

15 января 2019 года пресс-служба лотереи "Столото" сообщила, что в Екатеринбурге был вручен приз одному из двух победителей новогоднего джекпота в 1 млрд рублей. 35-летний Николай Мирошниченко, работающий водителем, получил 500 млн рублей. Второй выигрышный билет был продан в Санкт-Петербурге, его обладатели стали известны 22 января. Ими оказались супруги-пенсионеры из Санкт-Петербурга Любовь и Сергей Догоровы.

21 мая 2017 года победитель розыгрыша лотереи "Гослото 6 из 45" выиграл 364 млн 686 тыс. рублей. Обладателем приза стал житель Сочи, на руки он получил 317 млн 277 тыс. рублей.

29 февраля 2016 года врач Николай Ф. из Новосибирска выиграл в "Гослото 6 из 45" 358 млн 358 тыс. рублей (после вычета налогов - 311,7 млн рублей). По словам победителя, он на протяжении двух лет регулярно участвовал в этой лотерее.

Другой житель Новосибирска 30 мая 2017 года получил в "Гослото 4 из 20" суперприз в размере 300 млн рублей (после вычета налогов - 261 млн рублей), впервые разыгранный в истории этой лотереи.

Крупнейший единоличный выигрыш в лотерею в мире

Крупнейший выигрыш для отдельного билета - $1 млрд 537 млн - был разыгран в американской лотерее Mega Millions 23 октября 2018 года. Его обладатель пожелал сохранить анонимность. В марте 2019 года после вычета налогов он получил на руки $877 784 124.