{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупнейшие лотерейные джекпоты в России

1 января житель Москвы выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи
Описание
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 января 2020 года житель Москвы стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото". Об этом сообщили в компании - распространителе государственных лотерей "Столото". Выигрыш стал рекордным в истории российских гослотерей, при этом имя победителя пока не известно. Всего в розыгрыше приняли участие 53 млн 614 тыс. 853 билета.

ТАСС рассказывает о крупнейших джекпотах в новейшей истории России.

Крупнейшие джекпоты в России

До 1 января 2020 года крупнейший российский джекпот разыгрывался 5 ноября 2017 года в "Русском лото" (организатор - компания "Столото"). Приз обладательницы выигрышного билета, 63-летней жительницы поселка Панино в Воронежской области Натальи Власовой, составил 506 млн рублей. На руки она получила 440 млн рублей (после вычета налога в 13%).

15 января 2019 года пресс-служба лотереи "Столото" сообщила, что в Екатеринбурге был вручен приз одному из двух победителей новогоднего джекпота в 1 млрд рублей. 35-летний Николай Мирошниченко, работающий водителем, получил 500 млн рублей. Второй выигрышный билет был продан в Санкт-Петербурге, его обладатели стали известны 22 января. Ими оказались супруги-пенсионеры из Санкт-Петербурга Любовь и Сергей Догоровы.

21 мая 2017 года победитель розыгрыша лотереи "Гослото 6 из 45" выиграл 364 млн 686 тыс. рублей. Обладателем приза стал житель Сочи, на руки он получил 317 млн 277 тыс. рублей.

29 февраля 2016 года врач Николай Ф. из Новосибирска выиграл в "Гослото 6 из 45" 358 млн 358 тыс. рублей (после вычета налогов - 311,7 млн рублей). По словам победителя, он на протяжении двух лет регулярно участвовал в этой лотерее.

Другой житель Новосибирска 30 мая 2017 года получил в "Гослото 4 из 20" суперприз в размере 300 млн рублей (после вычета налогов - 261 млн рублей), впервые разыгранный в истории этой лотереи.

Крупнейший единоличный выигрыш в лотерею в мире

Крупнейший выигрыш для отдельного билета - $1 млрд 537 млн - был разыгран в американской лотерее Mega Millions 23 октября 2018 года. Его обладатель пожелал сохранить анонимность. В марте 2019 года после вычета налогов он получил на руки $877 784 124.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Биография будущего худрука "Современника" Виктора Рыжакова
Он станет художественным руководителем "Современника" с 4 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС