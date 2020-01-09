Хронология крупных беспорядков и внутриполитических кризисов в Абхазии

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 января 2020 года в столице Абхазии Сухуме митингующие штурмом взяли здание администрации президента страны. Оппозиция потребовала отставки действующего главы государства Рауля Хаджимбы и проведения новых выборов президента республики. Это не первое обострение внутриполитической ситуации в Абхазии. С начала 2000-х годов республика пережила несколько серьезных внутриполитических кризисов и массовых беспорядков. Рассказываем о хронологии этих конфликтов.

В марте 2003 года союз ветеранов абхазской войны 1992-1993 годов "Амцахара" ("Родовые огни"; с 2013 года - партия) организовал в Сухуме несколько многотысячных митингов с требованием отставки правительства во главе с Геннадием Гагулия, обвинив его в провале социально-экономических реформ. 8 апреля президент Абхазии Владислав Ардзинба на фоне непрекращающихся протестов был вынужден пойти на уступки митингующим, отправив правительство Гагулия в отставку. Кабинет министров возглавил первый вице-премьер, министр обороны республики Рауль Хаджимба. В июле того же года "Амцахара" вновь выдвинул ультиматум, потребовав от президента Владислава Ардзинбы покинуть свой пост. "Амцахара" возложила на него ответственность за сложное социально-экономическое положение в Абхазии, факты кумовства и коррупции. Глава государства проигнорировал это требование. Кроме того, большинство населения и представители других оппозиционных партий и движений республики не поддержали союз ветеранов.

29 октября 2004 года в столице Абхазии начались массовые беспорядки, спровоцированные сторонниками проигравшего кандидата на пост президента республики, премьер-министра страны Рауля Хаджимбы. На выборах 3 октября Хаджимба, поддерживаемый действующим президентом страны Владиславом Ардзинбой, занял второе место с результатом 35,6%, уступив главе "Черноморэнерго" Сергею Багапшу (50,08% голосов избирателей). Сторонники Хаджимбы захватили здание Верховного суда республики и вынудили суд признать выборы несостоявшимися. Впоследствии митингующие заблокировали здание парламента и удерживали его под своим контролем в течение двух недель. Ситуация обострилась 12 ноября, когда более 10 тыс. сторонников Сергея Багапша захватили комплекс правительственных зданий. Во время беспорядков пострадали несколько человек, от случайного выстрела погибла известная в республике ученый-языковед, правозащитница Тамара Шакрыл. Президент Абхазии Владислав Ардзинба обвинил оппозицию во главе с Багапшем в попытке государственного переворота. Армия Абхазии была приведена в повышенную готовность. Конфликт был улажен при посредничестве России: 6 декабря стороны достигли договоренности о проведении новых выборов. В них соперники должны были участвовать в тандеме: Багапш как кандидат в президенты, Хаджимба - в вице-президенты. 12 января 2005 года Сергей Багапш был избран президентом республики (90,1%), Рауль Хаджимба стал вице-президентом.

28 февраля 2013 года в Сухуме состоялся многочисленный митинг оппозиции против повышения тарифов на электроэнергию (с 30 до 60 коп.), организованный Форумом народного единства, Народной партией и одной из ветеранских организаций республики. Представители оппозиции также потребовали отправить в отставку правительство Леонида Лакербая и заявили, что в случае отказа будут добиваться отставки президента республики. 11 марта протестующие вновь вышли на митинг. В итоге президент Александр Анкваб поддержал их требование о снижении тарифов на электроэнергию (до 40 коп.), однако правительство в отставку не отправил.

27 мая 2014 года абхазская оппозиция, собравшаяся на многотысячный митинг в Сухуме, потребовала отставки президента Александра Анкваба, правительства республики, генпрокурора и глав восточных районов Абхазии. Митингующие оцепили комплекс правительственных зданий, установили контроль над администрацией президента и заявили, что берут в свои руки временное управление республикой. Протестующие обвинили действующего главу государства в нежелании отправлять в отставку правительство и проводить конституционную реформу, которая привела бы к передаче части полномочий президента парламенту. 29 мая законодательный орган предложил Александру Анквабу добровольно уйти со своего поста. 1 июня 2014 года президент подал в отставку, обязанности главы государства были возложены на председателя парламента республики Валерия Бганбу. На внеочередных выборах 24 августа 2014 года победу одержал Рауль Хаджимба (50,60%), который баллотировался в паре с председателем республиканской организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа" ("Воины") Виталием Габнией.

5 июля 2016 года в столице Абхазии начались массовые беспорядки, организованные сторонниками партии "Амцахара". Оппозиция потребовала перенести на осень референдум о досрочных выборах президента республики из-за "нарушений" в организации плебисцита и отправить в отставку министра внутренних дел Леонида Дзапшбу, которого обвинила в "произволе" и "беззаконии". Митингующие попытались взять штурмом здание МВД республики. В результате столкновений с милицией пострадали не менее 17 человек, семь из них были госпитализированы. На следующий день глава Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что референдум перенесен не будет. Глава МВД был отстранен от должности. Референдум, прошедший 10 июля, был признан несостоявшимся из-за рекордно низко явки - 1,23% голосов избирателей.

3 и 5 января 2018 года в Сухуме перед зданием президентской администрации и парламента прошли многочисленные несанкционированные митинги протеста оппозиции с требованием отставки президента Абхазии Рауля Хаджимбы. Акции протеста начались после помилования главой государства члена грузинской преступной группировки "Лесные братья" Георгия Лукава (осужден в Абхазии в 2013 году на 20 лет лишения свободы за особо тяжкие преступления на территории Абхазии). В декабре 2017 года Лукава был передан Грузии в обмен на граждан Южной Осетии, осужденных после событий 2008 года. На встрече с общественностью 18 января Рауль Хаджимба заявил, что не намерен уходить в отставку и будет выполнять возложенные на него Конституцией обязанности до конца своего президентского срока.