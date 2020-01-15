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Отставка правительства России

Что Владимир Путин говорил о работе правительства Дмитрия Медведева

15 января правительство подало в отставку
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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2020 года правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Президент РФ Владимир Путин поручил уходящему кабинету министров исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

ТАСС подготовил подборку высказываний Владимира Путина о работе правительства Дмитрия Медведева, сделанных президентом в разные годы.

2012 год

"В целом работой и премьера, и правительства доволен. Надо не забывать, что действующий премьер, председатель правительства, в течение четырех лет исполнял обязанности главы государства. Это огромная ответственность и колоссальный опыт. Поэтому я уверен, что все это будет применено и использовано Дмитрием Анатольевичем и на новом месте работы. Хотя я по себе знаю, а не понаслышке, насколько эта работа трудна. Там, что называется, прямо у печки нужно стоять, или в забое, как горняки говорят: прямая ответственность за принимаемые решения" (большая пресс-конференция президента РФ 20 декабря 2012 года).

2013 год

"Что касается непосредственно отдельных членов правительства либо правительства в целом, я уже, конечно, многократно слышал различные призывы то одного министра уволить, то другого, то правительство целиком отправить в отставку. Уважаемые друзья и коллеги, разделяю вашу точку зрения по поводу того, что спрос со всех уровней власти должен быть жестким. Вместе с тем обращаю ваше внимание на то, что правительство не работает еще и года, года не прошло <...> Нужна ли такая кадровая чехарда, не знаю. Скорее это принесет больше вреда, чем пользы ("Прямая линия с Владимиром Путиным" 25 апреля 2013 года).

"Если отдельные члены правительства либо правительство в целом чего-то недоделывают, недорабатывают, то, конечно, они получают соответствующую оценку. Так и должно быть, и так и будет всегда. Но заниматься каким-то огульным охаиванием правительства, заниматься тем, чтобы подвергать сомнению каждое его действие, было бы неправильно" (ответ на вопросы участников Всероссийского молодежного форума "Селигер-2013" 2 августа 2013 года).

"Я четыре года работал председателем правительства. Вы даже не представляете, какой колоссальный объем работы выполняет правительство Российской Федерации. Даже председатель правительства не все знает, что делается в министерствах. Это просто невозможно. Самая гнусная работа, которая у нас есть, - это работа председателя правительства. Это тяжелейший ежедневный труд, как будто находишься под водопадом, просто катится постоянно, не переставая. И контролировать все, что происходит, невозможно, нужно создавать машину, которая бы работала. Она и есть, она и работает" (большая пресс-конференция президента РФ 19 декабря 2013 года).

"Потенциал действующего правительства далеко еще не реализован" (большая пресс-конференция президента РФ 19 декабря 2013 года).

2014 год

"Правительству Российской Федерации в условиях достаточно сложной обстановки в мировой экономике удалось все-таки сохранить позитивную динамику развития. И несмотря на то, что во многих европейских странах мы наблюдали стагнацию и даже снижение прежних показателей до нуля, некоторые и в минус ушли, - все-таки правительству России удалось выйти на позитивный рост, на положительную динамику. Знаю, что это не все, что правительство планировало, но все-таки в главном удалось достичь положительных результатов. То есть, самое главное, были выполнены все социальные обязательства перед населением" (рабочая встреча президента РФ с председателем правительства Дмитрием Медведевым 19 апреля 2014 года).

"В целом политику и правительства, и Центрального банка считаю правильной. И она дает нам все основания полагать, что, сохраняя макроэкономическую устойчивость и здоровое состояние самой экономики, опираясь на резервы, которые у нас есть, мы можем решить и социальные задачи, которые были обозначены в указах 2012 года, и выйти из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, либо в ближайшей, либо в среднесрочной перспективе" (большая пресс-конференция президента РФ 18 декабря 2014 года).

2015 год

"Что касается того, доволен или не доволен [работой правительства], в целом я считаю, что работа удовлетворительная. Конечно, можно и нужно работать лучше <...> Административных усилий, организаторских усилий по различным направлениям в различных министерствах, ведомствах, конечно, предпринято еще недостаточно, для того чтобы оперативно, своевременно и качественно реагировать на те вызовы, которые перед нами стоят. Но в целом, повторяю, стратегически правительство делает нужные шаги и действует эффективно" (большая пресс-конференция президента РФ 17 декабря 2015 года).

"Важнейшая задача правительства - вернуть экономику России на устойчивые темпы роста <...> И, конечно, по многим вопросам нужно быть просто, прямо скажем, порасторопнее" (встреча с членами правительства РФ 24 декабря 2015 года).

2016 год

"Я не считаю наше правительство слабым <...> У нас не хватает так называемого целевого метода в работе министерств и ведомств. То есть общая задача стоит, но, как мы двигаемся к цели, подчас непонятно: подчас все вязнет в текучке сегодняшнего дня вместо того, чтобы отслеживать <...> что сделано за квартал, за полгода, за год, что сделано за какой-то более длительный период. И тогда будет ясно, кто как работает, кто за что должен отвечать и каким способом на него воздействовать. Этого точно не хватает, и мы должны совершенствовать работу не только правительства, но и всего государственного аппарата" ("Прямая линия с Владимиром Путиным" 14 апреля 2016 года).

2017 год

"Я в целом считаю, что оно [правительство] работает удовлетворительно, несмотря на известные проблемы <...> Много проблем, которые еще требуют особого внимания. Но в целом правительство действует достаточно уверенно, и результаты его работы удовлетворительные. Об этом говорит, кстати сказать, возвращение к устойчивому росту экономики, к решению ряда других вопросов, к устойчивому макроэкономическому развитию, что, безусловно, является базой для развития экономики в будущем. Если бы этого не было, не было бы и прямых иностранных инвестиций, потому что это все - результат растущего доверия к той политике, которую проводит правительство Российской Федерации" (большая пресс-конференция президента РФ 14 декабря 2017 года).

2018 год

"Несмотря на все сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективы развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу. Эта масштабная, комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно, без погони за какими-то краткосрочными политическими эффектами, ответственно и на долгосрочную перспективу" (выступление на заседании Государственной думы РФ 8 мая 2018 года).

"Дело в том, что тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, готовился прежним составом правительства на протяжении последних минимум полутора лет. Я прекрасно знаю, что если бы мы 100% зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, или новые <...> Поэтому мною было принято решение, что правительство должно быть значительно обновлено за счет "свежих" людей, если позволите мне применить такой термин, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших, ответственных участках работы. И необходимо было оставить тех, что готовил решения для прорывного развития нашей страны, чтобы персонифицировать ответственность за то, что было сделано до сих пор, и то, что намечается в ближайшее время. Думаю, что у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день" ("Прямая линия с Владимиром Путиным" 7 июня 2018 года).

2019 год

"Людям неинтересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы <...> Нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные, осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека. Однако, к сожалению, вынужден об этом сегодня прямо сказать, мы вновь нередко, не всегда, но нередко сталкиваемся с инертным бюрократическим подходом, с желанием переложить ответственность, сдвинуть массив содержательной работы "на потом" <...> Я прошу практику переносов контрольных сроков жестко упорядочить. Это должно быть редким, аргументированным исключением из правил, а лучше от этой привычки вообще полностью избавиться. Когда в Послании подчеркивал, что времени на раскачку нет, - это не фигура речи, не безадресный призыв, это четкое, жесткое и персональное требование к правительству, к федеральным ведомствам, региональным и муниципальным командам" (заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 мая 2019 года).

"Сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь, конечно, пока весьма скромные" (инвестиционный форум "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" 20 ноября 2019 года).

"У правительства всегда много задач. У правительства фактически нет никогда выходных" (встреча с членами правительства 25 декабря 2019 года).

Теги
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