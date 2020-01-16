"Чтобы не было бедных". Высказывания Михаила Мишустина

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 января 2020 года Государственная дума дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение председателем правительства Михаила Мишустина, главы Федеральной налоговой службы. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

Подборка высказываний Михаила Мишустина на различные темы - в материале ТАСС.

О своей работе в Федеральной налоговой службе (ФНС)

"Для меня работа в налоговой службе - это очень интересно. И это не вызов, какой-то специальный, а интересная работа" (интервью Владимиру Познеру в программе "Познер" на Первом канале 22 ноября 2010 года).

О роли ФНС

"Мы по закону лишь контролируем соблюдение налогового законодательства <...> То есть, если компания или физическое лицо все правильно сделали, мы должны, проконтролировав соответствие законодательства тому, как уплачены налоги,... обрадоваться" (интервью Владимиру Познеру в программе "Познер" на Первом канале 22 ноября 2010 года).

"Мы идем к тому, чтобы стать адаптивной платформой, которая встроена в экосистему налогоплательщика удобно и необременительно, не мешать ему генерировать новые идеи и просто жить своей интересной жизнью <...> Мы надеемся только на одно - на то, что люди нас будут меньше замечать и больше заниматься своим делом, работой. Чем незаметнее мы будем, тем будет выше оценка налогового администрирования в России" (интервью газете "Коммерсантъ" 21 ноября 2019 года).

О госслужбе и бизнесе

"Я вам честно говорю, что моя работа в ФНС не отличается от моей работы в бизнесе с точки зрения бизнес-процессов и работы с профессионалами. Какого-то острого желания уйти в бизнес у меня нет, но если судьба сложится по-другому, то я бы занялся инновационным бизнесом, новыми технологиями, тем, чем всю жизнь занимался - трансформациями, связанными с цифровой экономикой. Но именно этим и занимается ФНС" (интервью газете "Ведомости" 20 ноября 2018 года).

"Мне бы никогда в жизни не пришла мысль [о госслужбе]. Я скажу честно, мои родители, мои деды, они оба военные, и мой отец достаточно уважительно относились к государственной службе. Отец был в свое время секретарем комсомола "Аэрофлота" и большую жизненную школу прошел. И поэтому для меня государственная служба всегда была почетна. Для меня было очевидно, что государство - это здорово. Но само приглашение на государственную службу я принял от Бориса Федорова - бывшего вице-премьера, дважды министра финансов, главы налоговой службы <...> Я дружил с ним лично и уважал. Борис Григорьевич три раза уговаривал меня перейти в налоговую службу. Он сказал, что ему нужен такой молодой специалист, который знает последние технологические вещи" (интервью "Российской газете" 18 ноября 2010 года).

О цифровизации

"Сегодня мы входим в четвертую промышленную революцию, это мир уже цифровой. В нем цифровые аватары предметов и прав на них живут совершенно другой жизнью. Если мы не будем понимать, куда этот мир развивается и каковы его правила, настаивать на том, что у нас государство предыдущей формации, этот новый мир сделает нас своей жертвой" (интервью газете "Коммерсантъ" 21 ноября 2019 года).

О технологиях

"С помощью технологий налоговая служба должна встроиться в повседневную жизнь людей и стать частью их нового цифрового мира. Чтобы люди понимали, сколько должны заплатить государству, потратив на это минимум времени и сил. Технологии позволяют создать сеть доверия - добровольного соблюдения налогового законодательства" (интервью газете "Ведомости" 20 ноября 2018 года).

"Мы, конечно, просто привыкли все время себя критиковать и высекать. А ведь многие близкие к нам страны, европейские страны не сравнятся с тем уровнем технологической оснащенности и сервисов, которые в этой сфере Россия предлагает своим гражданам" (интервью газете "Коммерсантъ" 21 ноября 2019 года).

Об информатизации

"Сегодня данные стали золотом, нефтью и платиной XXI века" (интервью программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" 24 ноября 2019 года).

О конкуренции в бизнесе

"Вы говорите: давайте мы будем уклоняться от уплаты налогов, совершать преступление, которое карается, в том числе уголовным законодательством, а если вдруг нас поймают, мы закроем этот бизнес, потому что вы убиваете нелегальный бизнес. Мы сделали все возможное, чтобы бизнес чувствовал себя отлично. Мы ему, наоборот, помогаем. Если закроется нелегальный бизнес, это выгодно всем, и простым гражданам-потребителям, и государству, потому что бизнес будет конкурировать не за счет того, кто меньше уплатил налогов, а за счет наращивания производства, снижения издержек, снижения цен и повышения качества товара. Это и есть добросовестная конкуренция" (интервью газете "Комсомольская правда" 28 ноября 2018 года).

О недостоверной информации

"Недоверие формируется из-за потребления информации из недостоверных источников. Люди абсолютно безответственно распространяют информацию, при этом не знают, о чем говорят. Очень важно, чтобы суждения, которые все мы формируем, опирались на достоверные факты, а не на фейки из непроверенных источников" (интервью газете "Ведомости" 20 ноября 2018 года).

О важности идей

"В современном мире важно иметь интересную идею, а набор технологий на сегодня достаточно доступен, идея важнее" (интервью газете "Коммерсантъ" 21 ноября 2019 года).

О гражданской позиции

"Убежден, что гражданская позиция - вносить лепту в то, чем занимается государство" (интервью газете "Ведомости" 20 ноября 2018 года).

О трех желаниях Золотой рыбке

"Чтобы не болели близкие люди. Оно [желание] эгоистическое, наверное <...> [Второе], чтобы не было бедных <...> И третье - закончить налоговую реформу" (интервью Владимиру Познеру в программе "Познер" на Первом канале 22 ноября 2010 года).

О разговоре с Богом

"Попрошу за все прощения и поблагодарю за то, что дал такое счастье как жить на Земле" (интервью Владимиру Познеру в программе "Познер" на Первом канале 22 ноября 2010 года).