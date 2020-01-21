Полпреды президента в СКФО с 2010 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 января 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил генпрокурору России Юрию Чайке занять пост полномочного представителя главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Округ был образован 19 января 2010 года путем выделения из состава Южного федерального округа. С 2010 года в СКФО сменились четыре полномочных представителя президента. Дольше всех в округе проработал Александр Хлопонин (1 тыс. 574 дня). Самый короткий срок пребывания в должности, по состоянию на 21 января 2020 года, у действующего главы полпредства в СКФО Александра Матовникова - 576 дней.

Александр Хлопонин (2010-2014)

19 января 2010 года первым полномочным представителем главы государства в СКФО был назначен губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. Он совмещал должность представителя главы государства в округе с постом вице-премьера правительства РФ. До назначения в СКФО Хлопонин был гендиректором и председателем правления горно-металлургической компании "Норильский никель" (1996-2001), губернатором Таймырского автономного округа (2001-2002). 12 мая 2014 года Александр Хлопонин был освобожден от должности полпреда в СКФО. При этом он сохранил пост вице-премьера в кабинете Дмитрия Медведева, занимая его до мая 2018 года. В настоящее время Александр Хлопонин является советником ректора Финансового университета при правительстве РФ, также возглавляет совет директоров управляющей компании "Интергео", которая входит в группу компаний "Онэксим" Михаила Прохорова.

Сергей Меликов (2014-2016)

12 мая 2014 года новым полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе был назначен первый заместитель начальника главного штаба внутренних войск МВД РФ Сергей Меликов. С 1980-х годов он служил во внутренних войсках МВД СССР и РФ, в 1994-1996 годы участвовал в боевых действиях в Чечне. Позднее командовал Отдельной дивизией оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, с 2011 года был командующим Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. На должности полпреда в СКФО он проработал 808 дней - до 28 июля 2016 года. Действительный государственный советник РФ 1-го класса (2014). Генерал-полковник (2016). После ухода с поста стал первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. С сентября 2019 года - член Совета Федерации РФ - представитель от исполнительного органа власти Ставропольского края.

Олег Белавенцев (2016-2018)

28 июля 2016 года полпредом президента в СКФО стал Олег Белавенцев, возглавлявший ранее Крымский федеральный округ (упразднен в тот же день указом главы государства). В 1970-х - начале 1990-х годов он проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота, затем служил в Главном разведывательном управлении Генерального штаба Вооруженных сил СССР и РФ. В 1982 году был третьим секретарем посольства СССР в Лондоне. С 1995 года работал в госкомпаниях "Росвооружение" и "Рособоронэкспорт", Агентстве по обеспечению российского участия в международных гуманитарных операциях МЧС России. В 2012 году был начальником управления делами губернатора Московской области Сергея Шойгу. В 2012-2014 годах руководил ОАО "Славянка", которое занималось управлением и обслуживанием жилищного фонда Минобороны РФ. Вице-адмирал (1998). Герой России (2014). Действительный государственный советник РФ I класса (2014). В СКФО Олег Белавенцев проработал 698 дней - до 26 июня 2018 года. В настоящее время занимает пост помощника главы Крыма Сергея Аксенова.

Александр Матовников (2018 - н. в.)

26 июня 2018 года представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе был назначен командующий Силами специальных операций Вооруженных сил РФ Александр Матовников. С 1986 года он служил в антитеррористическом подразделении "Альфа" КГБ СССР (затем - ФСБ России). В 2014 году был переведен в Министерство обороны РФ, в 2015-2018 годах командовал Силами специальных операций Вооруженных сил РФ. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии. В 2017 году был удостоен звания Героя России. Генерал-лейтенант (2018).