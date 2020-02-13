Биография Анатолия Артамонова

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 февраля 2020 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова и назначил врио руководителя региона Владислава Шапшу, главу администрации города Обнинск. Анатолий Артамонов возглавлял регион с 18 ноября 2000 года (7 тыс. 26 дней). По продолжительности пребывания в должности занимал второе место среди действующих глав субъектов Федерации (после губернатора Белгородской области Евгения Савченко).

Происхождение, образование

Анатолий Дмитриевич Артамонов родился 5 мая 1952 года в селе Красное Хвастовичского района Калужской области в многодетной крестьянской семье (старший из шести детей). Его отец - Дмитрий Артамонов - работал ветеринаром и плотником.

В 1974 году Анатолий Артамонов окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени В. П. Горячкина (ныне в составе Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева) по специальности "механизация сельского хозяйства", в 1989 году - Высшую партийную школу.

В 2004 году в Ленинградском государственном университете имени А. С. Пушкина защитил диссертацию на тему "Формирование механизма реализации инновационной политики в России".

Доктор экономических наук. В 2008 году в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов защитил диссертацию на тему "Формирование системы критериев эффективности государственного и муниципального управления".

Начало карьеры

После окончания института работал заведующим ремонтными мастерскими совхоза "Хвастовичский". С 1975 года - главный инженер совхоза "Шаховский" Мосальского района Калужской области. С 1978 года - директор совхоза "Груздовский" Мосальского района.

В 1985 году возглавлял Мосальское районное управление сельского хозяйства. В октябре того же года был избран первым секретарем Мосальского райкома КПСС.

В 1991 году переехал в Обнинск (Калужская область). Работал заместителем начальника городского управления строительства, затем исполнительным директором Обнинского строительно-промышленного акционерного общества. Участвовал в создании совместного российско-венгерского строительного предприятия "Рос Сан-Тим", занимавшегося внедрением современных строительных технологий.

Глава Калужской области

9 ноября 1996 года Анатолий Артамонов был избран вице-губернатором Калужской области. На выборах баллотировался в паре с Валерием Сударенковым, кандидатом на пост главы региона. За Сударенкова и Артамонова проголосовали 63,51% избирателей. В качестве заместителя губернатора Артамонов курировал финансы, социальную сферу, приватизацию, инвестиции, сельское хозяйство, занимался программой газификации населенных пунктов.

В 2000 году после отказа Валерия Сударенкова баллотироваться на новый срок выдвинул свою кандидатуру на пост главы региона.

12 ноября 2000 года победил на выборах губернатора Калужской области, получив 56,72% голосов избирателей. За его ближайшего соперника, председателя Калужского банка Сберегательного банка РФ Алексея Демичева, проголосовали 15,85%. 18 ноября того же года Анатолий Артамонов официально вступил в должность.

14 марта 2004 года он был избран на второй срок, набрав 66,86% голосов (в выборах участвовал в порядке самовыдвижения). Второе место занял самовыдвиженец, заместитель начальника УВД Калужской области, Александр Сафронов (9,13%).

26 июля 2005 года депутаты Законодательного собрания Калужской области по представлению президента РФ Владимира Путина наделили Анатолия Артамонова полномочиями главы региона. 10 июня 2010 года региональный парламент вновь утвердил Артамонова в должности губернатора Калужской области. Инаугурация состоялась 26 июля того же года.

11 июня 2015 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Анатолия Артамонова и назначил его временно исполняющим обязанности руководителя Калужской области.

13 сентября 2015 года Артамонов в третий раз победил на выборах губернатора Калужской области (баллотировался от "Единой России"). За него проголосовали 71,43% избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Николай Яшкин, получил 12,16%. Анатолий Артамонов официально вступил в должность 19 сентября того же года.

За время руководства Анатолием Артамоновым в области созданы 12 индустриальных парков, где размещены производства свыше 90 крупных компаний, включая международные автоконцерны Volkswagen, Volvo, Mitsubishi, корпорации General Electric, Samsung и др. В рейтинге Агентства стратегических инициатив область в 2019 году вошла в первую пятерку субъектов РФ с самыми высокими показателями инвестиционной привлекательности (четвертое место). В рейтинге эффективности глав российских регионов Фонда развития гражданского общества Анатолий Артамонов входил в первую группу руководителей субъектов РФ ("очень высокий рейтинг").

Сведения о доходах, награды, звания, книги

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 7 млн 279 тыс. рублей, супруги - 2 млн 668 тыс. рублей.

Награжден орденами Почета (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней (2006, 2012), Александра Невского (2018), Почетного легиона (2011, Франция), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (2011, Германия), "За гражданские заслуги" (2014, Испания), Даннеброг (2014, Дания), командорским крестом ордена Льва (2012, Финляндия).

Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2007) и благодарностью президента РФ (2007).

Имеет ордена Русской православной церкви: Преподобного Сергия Радонежского III степени (1999), Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2005) и др., а также ведомственные награды и медали.

Действительный член Петровской Академии наук и искусств.

Автор книг и монографий: "Инновационная политика в России: механизм реализации" (2005), "Вариант успеха. Цели. Проблемы. Решения" (2014), "Вызовы и ответы" (2015) и др.

Семья

Женат, есть сын и дочь. Супруга Зоя Иосифовна Артамонова (род. 1952) - начальник Управления социальной защиты Калуги. Сын - Евгений (род. 1974), выпускник Московского технологического института, предприниматель. Дочь - Елена (в замужестве - Корхова), кандидат юридических наук, работала во Внешэкономбанке.