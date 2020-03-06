Биография руководителя Росморречфлота Александра Пошивая

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 марта 2020 года распоряжением правительства РФ Александр Пошивай назначен руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). С 26 ноября 2019 года он занимал должность врио главы этого ведомства.

Александр Иванович Пошивай родился 24 августа 1958 года в поселке Советский Крымской области Украинской ССР (ныне - Республика Крым, РФ).

В 1981 году окончил Ленинградское высшее инженерное училище (ныне Государственный университет морского и речного флота) имени адмирала С. О. Макарова по специальности "судовождение на морских путях" с присвоением квалификации "инженер-судоводитель", в 2005 году - Санкт-Петербургский университет МВД России с присвоением квалификации "экономист".

С апреля 1981 года по январь 1992 года работал на судах Балтийского морского пароходства (Ленинград, затем - Санкт-Петербург). Имел судоводительское звание капитана дальнего плавания.

В период с января 1992 года по апрель 2008 года занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях туристической индустрии, связанной с обеспечением морского круизного судоходства в Санкт-Петербурге. В частности, с 1992 года являлся директором по морским делам, с 1993 года - генеральным директором ЗАО "Арктур Трэвэл" (Санкт-Петербург). Кроме того, по данным "Спарк-Интерфакс", в конце 2000 годов был совладельцем ООО "Альбатрос" и ООО "А-Интеркарс".

С апреля 2008 года по апрель 2009 года - советник в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство).

С апреля 2009 года по июнь 2010 года - начальник административного управления Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв).

С июня 2010 года по февраль 2011 года - заместитель руководителя управления Росрезерва по Северо-Западному федеральному округу.

С февраля по март 2011 года - заместитель начальника управления обеспечения судоходства Федерального агентства морского и речного транспорта.

С марта 2011 года по декабрь 2012 года работал начальником управления обеспечения судоходства Росморречфлота.

С 3 декабря 2012 года по 6 марта 2020 года был заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Ведомство в этот период возглавляли Александр Давыденко (до июня 2015 года), Сергей Горелик (2015-2016), Виктор Олерский (2016-2018), Надежда Жихарева (2018), Юрий Цветков (2018-2019).

26 ноября 2019 года распоряжением правительства Александр Пошивай был назначен врио руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 1 млн 753 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ II класса (2019).