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Отставки и назначения
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Мишустин назначил Александра Пошивая главой Росморречфлота

Ранее он занимал пост временно исполняющего обязанности руководителя агентства

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Пошивая руководителем Росморречфлота. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

"Назначить Пошивая Александра Ивановича руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Ранее Пошивай занимал пост временно исполняющего обязанности руководителя агентства. Пошивай занимал должность заместителя руководителя Росморречфлота с 2012 года. В агентстве он курировал вопросы управления безопасности судоходства, координировал деятельность структурных подразделений Росморречфлота, администраций морских портов, ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота", ФГУП "Морсвязьспутник", ФГУП "Гидрографическое предприятие", ФГКУ "Администрация Северного морского пути", ФГБУ "Спасательно-координационный центр Росморречфлота".

Ранее должность руководителя агентства покинул Юрий Цветков, но снова был назначен заместителем министра транспорта. Он занимал должность замглавы Минтранса - руководителя Росморречфлота с лета 2018 года, до этого Цветков с 2012 года был президентом судоходной компании "Новошип".

Кабмин разделил посты заместителя министра транспорта, курирующего морской и речной транспорт, и руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.
 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичОтставки и назначенияПошивай, Александр Иванович
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