Случаи нападений на учебные заведения в России, которые удалось предотвратить

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 марта 2020 года в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили о задержании на Сахалине двух студентов, планировавших нападение на учебное заведение. Хронология случаев предотвращения вооруженных нападений на российские учебные заведения за последние два года - в материале ТАСС.

19 апреля 2018 года пресс-служба Ленинского районного суда Ставрополя сообщила, что сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку террористического акта. Суд арестовал 21-летнего местного жителя Максима Панченко, подозреваемого по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Приготовление к совершению террористического акта"). На видео задержания, опубликованном в тот же день на сайте газеты "Коммерсантъ", Панченко признался, что планировал "сжечь школу и взорвать детский сад". Было установлено, что злоумышленник исповедовал ислам радикального толка. 6 августа 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Максима Панченко виновным и приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

21 февраля 2019 года, по данным Telegram-канала Baza, в Хабаровске сотрудниками ФСБ был задержан 18-летний студент Дальневосточного института управления РАНХиГС Александр Онуфриенко по подозрению в подготовке теракта в местной школе №30. Уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ было возбуждено и расследовалось краевым управлением ФСБ. Согласно данным следствия, молодой человек являлся "приверженцем несистемных оппозиционных взглядов и последователем идеологии стрельбы в школах (school shooting)". Массовое убийство он планировал совершить по мотивам политической ненависти и вражды. Он признал вину и активно сотрудничал со следствием. 20 февраля 2020 года 1-й Восточный окружной военный суд приговорил Александра Онуфриенко к восьми годам лишения свободы. Первые три года наказание он будет отбывать в тюрьме, после чего - в колонии строгого режима. Суд также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений, различных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет, на три года после отбывания наказания.

1 сентября 2019 года, по данным источника ТАСС в экстренных службах Свердловской области, были задержаны двое подростков, готовивших в День знаний нападение на одну из школ в Кушве. По данным источника, нападение было предотвращено после того, как правоохранительные органы получили доступ к переписке в социальных сетях. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц"). Екатеринбургское издание Znak со ссылкой на источник в силовых структурах рассказывало, что оба задержанных из неблагополучных семей, у обоих были плохие отношения со сверстниками, а познакомились они в интернет-группах, посвященных "Колумбайну" (массовому убийству в школе "Колумбайн", которое произошло в 1999 году в штате Колорадо).

27 января 2020 года пресс-служба управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Костромской области сообщила, что трое подростков в Костроме планировали устроить стрельбу в школе. По данным ведомства, сотрудники регионального УМВД совместно с УФСБ России по Костромской области получили информацию о 15-летнем подростке, который публиковал у себя на странице в социальной сети запрещенные материалы и "проявлял интерес к движению "Колумбайн". Согласно публикации МВД, подросток собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников, с которыми отрабатывал боевые навыки - стрельбу в гаражах из пневматического пистолета. По данным полиции, причиной такого поведения стали конфликты в классе, обида за несправедливо поставленную учителем оценку. Со школьниками и их родителями были проведены профилактические беседы, семьи подростков взяты на особый контроль. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

24 января 2020 года ряд российских СМИ опубликовал информацию о том, что в школе №125 Снежинска (Челябинская область) был предотвращен теракт. По информации "Комсомольской правды", двое девятиклассников намеревались устроить взрыв и стрельбу в учебном заведении. Нападение удалось предотвратить благодаря бдительности родителей и педагогов. Правоохранительные органы официально эти сведения не комментировали. Выявление и пресечение подготовки к теракту подтвердила изданию "Южноуральская панорама" секретарь регионального Минобрнауки Светлана Платонова.

18 февраля 2020 года ФСБ задержала в Керчи (Крым) двух подростков по подозрению в причастности к подготовке терактов в образовательных учреждениях этого города. В сообщении ведомства они были названы последователями Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, когда погибли 20 человек. По месту жительства подростков в Керчи были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет, и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. По версии ФСБ, молодые люди 2003 и 2004 годов рождения разделяли "молодежную экстремистскую идеологию применения насилия в школах" и наряду с подготовкой терактов администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти. 20 февраля 2020 года Киевский районный суд Симферополя арестовал обоих фигурантов уголовного дела, им предъявлено обвинение в подготовке к совершению террористических актов.

26 февраля 2020 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Саратове двух 14-летних подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу. По информации ФСБ, подростки "состояли в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида". Следственным управлением СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ.