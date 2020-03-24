Роскомнадзор при Александре Жарове. Новые полномочия и громкие случаи блокировок сайтов

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 марта 2020 года распоряжением правительства РФ Александр Жаров, руководитель Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), был освобожден от должности. Александр Жаров возглавлял Роскомнадзор на протяжении 7 лет 10 месяцев и 20 дней (2 тыс. 881 дней) - с 3 мая 2012 года по 23 марта 2020 года. ТАСС подготовил материал о деятельности ведомства в 2012-2020 годах.

Изменение полномочий Роскомнадзора

В 2012-2020 годах полномочия Роскомнадзора были значительно расширены, особенно в сфере контроля за распространением информации в интернете.

28 июля 2012 года в РФ был принят закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет". В соответствии с этим документом был создан Единый реестр запрещенных сайтов (официальное название - Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено). В том же году Роскомнадзор стал оператором этой информационной системы. Служба самостоятельно вносит в реестр и блокирует сайты с детской порнографией, мессенджеры, которые отказываются предоставлять российским госструктурам свои данные в рамках так называемого пакета Яровой, а также нарушителей законов о защите персональных данных.

Интернет-страницы с экстремистскими материалами, призывами к массовым беспорядкам, межнациональной розни и участию в террористической деятельности, склонению несовершеннолетних к противоправным действиям, информацией о наркотиках, о способах совершения самоубийства, а также онлайн-казино Роскомнадзор блокирует по решению других госорганов (Генпрокуратуры, МВД, судов, Росмолодежи, Роспотребнадзора, ФНС).

С 2013 года, после вступления в силу законодательства РФ о защите авторских прав в интернете, Роскомназдор стал блокировать пиратские сайты. Основанием для таких действий ведомства являются решения Мосгорсуда. В ноябре 2018 года при посредничестве Роскомнадзора меморандум в сфере борьбы с пиратством в интернете подписали крупнейшие правообладатели, операторы поисковых систем и владельцы видеохостингов. В их числе были Первый канал, ВГТРК, "СТС Медиа", "Газпром-медиа холдинг", "Национальная медиа группа" и др.

В 2017 году Роскомнадзор получил полномочия по блокировке сайтов, содержащих информационные материалы иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ (соответствующее решение принимает генпрокурор РФ или его заместители).

В марте 2019 года вступили в силу законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации (т. н. фейковые новости) и о защите госсимволов. В соответствии с утвержденным нормами, Роскомнадзор стал ограничивать доступ к интернет-страницам, содержащим сведения, оскорбляющие человеческое достоинство, общественную нравственность, выражающие явное неуважение к обществу, государству, государственным символам, конституции, органам государственной власти. Также стала блокироваться недостоверная информация, угрожающая жизни, здоровью граждан, их имуществу, а также создающая угрозу массового нарушения общественного порядка.

С 2012 года Роскомнадзор стал контролировать исполнение закона "О некоммерческих организациях", который обязывает НКО сопровождать свои публикации в СМИ или интернете указанием на то, что эти материалы распространены данной НКО. В случае нарушений этих требований Роскомнадзор составляет протокол об административном правонарушении.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О связи" и федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", известный также как закон о надежном (безопасном) Рунете (в основном вступил в силу с 1 ноября 2019 года). Среди его основных задач - обеспечение устойчивой работы интернета в России в случае попыток других стран нарушить его функционирование, минимизация передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи, а также введение механизма DPI (Deep packet inspection, "глубокая проверка пакетов") для анализа передаваемых данных и ограничения доступа к запрещенным ресурсам. Согласно документу, Роскомнадзору поручено отвечать за "координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети Интернет". В случае возникновения угроз стабильной работе интернета в России ведомство "может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования". Роскомнадзору поручено создать и в дальнейшем контролировать работу Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет отвечать за функционирование Рунета.

По закону о стабильном Рунете, вводятся правила, в соответствии с которыми весь обмен интернет-трафиком в России будет вестись через узлы, включенные в специальный реестр, находящийся в ведении Роскомнадзора. Кроме того, служба занимается установкой и организацией работы систем DPI-анализа трафика.

Громкие случаи блокировок интернет-ресурсов

Среди наиболее громких случаев ограничения Роскомнадзором доступа к различным сайтам - блокировка интернет-издания "Грани.ру" (2014 год, по решению Генпрокуратуры за призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых "с нарушением установленного порядка"), популярного в России BitTorrent-трекера RuTracker (2016 год, за нарушение авторских прав), социальной сети LinkedIn (2016 год, за нарушение закона о личных данных), информационного ресурса русских националистов "Спутник и погром" (2017 год, по решению Генпрокуратуры за "побуждение к экстремизму") и др.

Было несколько случаев ошибочного внесения в реестр запрещенных сайтов популярных ресурсов целиком, вместо блокировки отдельных материалов на них. Например, в черный список на несколько часов попадали видеохостинг YouTube (2012), социальная сеть "ВКонтакте" (2013), русскоязычная версия или отдельные ip-адреса поисковой системы Google (2012, 2017), онлайн-энциклопедия "Википедия" (2015).

В апреле 2018 года Роскомнадзор попытался заблокировать работу мессенждера Telegram за отказ предоставить ФСБ в соответствии с "пакетом Яровой" ключи для дешифровки сообщений пользователей. Для ограничения доступа к мессенджеру Роскомнадзор блокировал ip-адреса подсетей интернет-компаний Amazon, Microsoft и Google, которые Telegram использовал для своей работы. После этого стала появляться информация о серьезных перебоях в функционировании на территории РФ целого ряда сторонних интернет-ресурсов и сервисов (например, некоторых платежных систем, сервисов регистрации на авиарейсы, системы продажи электронных полисов ОСАГО), также задействовавших сетевую инфраструктуру этих компаний. Однако заблокировать Telegram в России не удалось. В августе 2018 года замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что полная блокировка мессенджера в России невозможна. В свою очередь Александр Жаров сообщил, что его ведомство продолжит работу над созданием новой системы ограничения доступа к Telegram.

Громкие случаи вынесения предупреждений СМИ

Одним из полномочий Роскомнадзора является контроль за соблюдением СМИ действующего законодательства (в частности, закона "О средствах массовой информации"). В случае нарушения ведомство выносит письменное предупреждение. При неоднократных нарушениях в течение одного года СМИ может быть закрыто. В 2014 году предупреждение Роскомнадзора было вынесено интернет-изданию Lenta.ru за публикацию интервью с лидером киевского отделения украинской националистической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ с 2015 года) Андреем Тарасенко и ссылку на интервью с лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем (ведомство расценило публикацию как распространение материалов экстремистского характера). В том же году Роскомнадзор вынес предупреждение радиостанции "Эхо Москвы" за радиопрограмму "Своими глазами", где шла речь о боевых действиях в районе аэропорта Донецка (в ней содержалась информация, "оправдывающая практику военных преступлений"). В 2015 году служба предупредила "Новую газету" и Colta.ru за использование нецензурной брани, в 2017 году - издание The New Times за публикацию материала с "признаками оправдания терроризма".

Финансирование и штатная численность ведомства

В 2012 году из федерального бюджета на деятельность Роскомнадзора было выделено 11 млрд 27 млн рублей, в 2020 году - на 2,4 млрд меньше (8 млрд 599 млн рублей).

Предельная штатная численность работников Роскомнадзора в 2012-2018 годах сократилась на 658 штатных единиц с 3 тыс. 374 в 2012 году до 2 тыс. 718 в 2019 году. В центральном аппарате ведомства, по данным Росстата, в 2012 году работали 158 человек, в 2018 году (данные за 2019 год не опубликованы) - 171 человек. Их среднемесячная зарплата в 2012-2018 годах практически не менялась, составляя 103 (2012) и 101 (2018) тыс. рублей.