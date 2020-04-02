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Итоги деятельности Игоря Орлова на посту губернатора Архангельской области

2 апреля 2020 года Владимир Путин принял досрочную отставку Орлова
Игорь Орлов Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Игорь Орлов
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 апреля 2020 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку главы Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио руководителя региона Александра Цыбульского, возглавлявшего ранее Ненецкий автономный округ. Игорь Орлов руководил регионом с 13 января 2012 года (всего 3 тыс. 3 дня). По продолжительности пребывания в должности занимал 13-е место среди действующих глав субъектов Федерации. ТАСС рассказывает о некоторых итогах его деятельности на посту губернатора Архангельской области в 2012-2020 годах.

Экономические показатели

За время пребывания Игоря Орлова на посту губернатора валовой региональный продукт (ВРП) Архангельской области вырос на 62,98% - с 315 млрд 404 млн руб. в 2012 году до 514 млрд 33 млн в 2018 году. (Росстат; данные за 2019 год не опубликованы). При этом по этому показателю регион занимал в 2012 году 39-е место среди субъектов РФ, в 2018 году - 42-е.

ВРП на душу населения за тот же период вырос на 71,77% - с 270 тыс. 663 руб. (34-е место) до 464 тыс. 911 (29-е место).

В 2012 году дефицит бюджета Архангельской области составил 5 млрд 119 млн руб., доходы равнялись 65 млрд 787 млн руб. (36-е место среди российских регионов), расходы - 70 млрд 906 млн руб. (35-е место). В 2019 году бюджет был исполнен с профицитом в 3 млрд 892 млн руб. Доходы увеличились на 64% по сравнению с 2012 года - до 107 млрд 889 млн руб., расходы - на 46,67% - до 103 млрд 997 млн (36-е место по обоим показателям).

В бюджете на 2020 год заложен дефицит в размере 8 млрд 293 млн руб. Доходы, как ожидается, снизятся на 13,56% по сравнению с 2019 года - до 93 млрд 255 млн руб., расходы - на 2,35% - до 101 млрд 548 млн руб.

Инвестиции в основной капитал региона в 2019 году сократились на 9,13% по сравнению с 2012 года и составили 94 млрд 40 млн руб. По этому показателю область переместилась с 37-го места среди субъектов РФ в 2012 году на 47-е в 2019 году.

Социальная сфера

Численность населения Архангельской области с 2012 года снизилась на 6,75% - с 1 млн 171 тыс. человек на 1 января 2012 года (43-е место) до 1 млн 92 тыс. на аналогичную дату 2020 года (47-е место).

При этом рождаемость на 1 тыс. населения уменьшилась на 30,16% - с 12,6 человека в 2012 (регион делил 48-53-е места с Карелией, Санкт-Петербургом, Магаданской областью, Приморским и Ставропольским краями) до 8,8 в 2019 году (63-65-е места с Кировской и Ульяновской областями). Смертность на 1 тыс. населения за тот же период сократилась на 4,35% - с 13,8 человека в 2012 году (регион занимал 42-43 позиции с Омской областью) до 13,2 в 2019 году (37-40-е места с Пермским краем, Мордовией и Иркутской областью).

Уровень безработицы вырос на 0,9 процентного пункта - с 5,3% в 2012 году (Архангельская область делила 57-59-е места с Орловской и Амурской областями) до 6,2% в 2019 года (21-22-е места с Еврейской автономной областью).

Размер среднемесячной заработной платы в регионе вырос на 86,18% по сравнению с 2012 года и составил в 2019 году 49 тыс. 104 руб. (в 2012 году - 20-е место, в 2019 году - 16-е). За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 63,32% - до 18 тыс. 548 руб. (место области среди российских регионов осталось прежним - 11-е).

С 2012 по 2018 год число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 11,05% - с 1 тыс. 919 до 1 тыс. 707 (данные за 2019 год не опубликованы). По этому показателю Архангельская область немного ухудшила свою позицию в общероссийском рейтинге, переместившись с 23-го на 22-е место.

Теги
Орлов, Игорь АнатольевичРоссияАрхангельская область
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