Биография Владимира Илюхина

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 апреля 2020 года губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке с поста руководителя региона по собственному желанию "в связи с переходом на новую должность". Владимир Илюхин возглавляет регион с 25 февраля 2011 года (3 тыс. 326 дней). По продолжительности пребывания в должности занимает 10-е место среди действующих глав субъектов Федерации.

Владимир Иванович Илюхин родился 25 июня 1961 года в селе Новониколаевке Бейского района Красноярского края.

Получил средне-специальное образование по специальности "гидротехник". В 1989 году окончил Хабаровский институт народного хозяйства (ныне Хабаровский государственный университет экономики и права), в 2000 году - Дальневосточную академию государственной службы (ныне Дальневосточный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ). Получил специальности "экономист" и "юрист".

Кандидат экономических наук. В 2003 году в Дальневосточной академии государственной службы защитил диссертацию на тему "Формирование инструментария государственной поддержки малых предприятий рыбной промышленности (на примере Камчатской области)".

В 1979 году начал работать регулировщиком гидросистемы в совхозе "Ново-Енисейский" (Бейский район Красноярского края).

В 1980-1983 годах служил в Вооруженных силах СССР. Был матросом на судне контрольно-измерительного комплекса "Чажма" Тихоокеанского флота.

В 1983-1988 годах находился на комсомольской работе. С 1983 года был инструктором отдела, начальником штаба комсомольской стройки Петропавловска-Камчатского городского комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), с 1986 года - заведующим отделом рабочей и сельской молодежи Камчатского областного комитета ВЛКСМ.

С 1988 года по 1991 год - заведующий производственным отделом, затем заместитель директора по вопросам проектирования Регионального центра научно-технического творчества молодежи (Камчатская область; с 2007 года - Камчатский край).

С 1991 года являлся генеральным директором ЗАО "Мечта" в Петропавловске-Камчатском (управление проектами в области золотодобычи).

В 1994-1999 годах был исполнительным директором Камчатского союза предпринимателей.

С 1999 года по 2000 год занимал должность директора государственного унитарного предприятия "Камчатский выставочный центр".

В 2000 году руководил управлением промышленной политики, развития предпринимательства и инвестиций администрации Камчатской области.

С 2001 года по 2011 год работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Представительство в эти годы последовательно возглавляли Константин Пуликовский, Камиль Исхаков, Олег Сафонов и Виктор Ишаев. Владимир Илюхин был федеральным инспектором управления по работе с органами власти субъектов и органами местного самоуправления. Занимал должность главного федерального инспектора по Чукотскому автономному округу, с 2002 года - по Корякскому автономному округу (ныне - в составе Камчатского края), с 2007 года - по Хабаровскому краю, с 2008 года - по Республике Саха (Якутия), с 2009 года - по Камчатскому краю.

25 февраля 2011 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края вместо ушедшего в отставку главы региона Алексея Кузьмицкого.

3 марта 2011 года Законодательное собрание Камчатского края утвердило кандидатуру Владимира Илюхина на пост губернатора по представлению президента РФ Дмитрия Медведева. В тот же день Владимир Илюхин официально вступил в должность.

4 декабря 2011 года принимал участие в выборах депутатов Государственной думы РФ VI созыва. Баллотировался по общефедеральному округу в составе списка кандидатов партии "Единая Россия". Возглавлял региональную группу №24 от Камчатского края. После выборов Владимиру Илюхину был передан мандат президента РФ, председателя партии Дмитрия Медведева, который возглавлял партийный список, но после избрания отказался от места в Думе. В свою очередь Владимир Илюхин также отказался от депутатского мандата, в итоге освободившееся место получила Ирина Яровая (второй номер региональной группы №24).

13 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатского края и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.

13 сентября 2015 года Владимир Илюхин победил на выборах губернатора Камчатского края, получив 75,48% голосов избирателей (был выдвинут партией "Единая Россия"). Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ Михаил Смагин, набрал 9,96%. 22 сентября того же года Владимир Илюхин официально вступил в должность. До 2019 года одновременно возглавлял правительство Камчатского края.

3 апреля 2020 года подал заявление об отставке с поста губернатора Камчатского края по собственному желанию "в связи с переходом на новую должность".

Член Морской коллегии при правительстве РФ.

Входит в президиум политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" в Камчатском крае.

Общая сумма декларированного дохода за 2018 год составила 8 млн 591 тыс. рублей, супруги - 193 тыс. рублей.

Действительный государственный советник РФ III класса (2003).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007). Имеет благодарность президента РФ (2017).

Награжден также орденом Преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ), имеет почетное оружие МЧС России и Федеральной службы исполнения наказаний, ведомственные награды и медали.

Супруга - Валерия Илюхина, сын - Владимир.