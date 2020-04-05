Хронология случаев массовых убийств в России

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 апреля 2020 года в поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области мужчина застрелил из охотничьего ружья пятерых человек.

ТАСС подготовил хронологию случаев массовых убийств (от пяти погибших), которые произошли на территории РФ. С начала 2015 года зафиксировано 14 таких преступлений (с учетом ЧП 4 апреля 2020 года). В хронологию не включены случаи насильственной гибели людей, квалифицированные как террористические акты.

17 апреля 2015 года в квартире дома в городе Кумертау (Башкирия) в результате пьяной ссоры произошло убийство пяти человек, среди которых были несовершеннолетние. Своим жертвам убийцы нанесли большое число ножевых ранений. Чтобы избавиться от следов, преступники облили тела спиртом и обсыпали кокосовой стружкой, после чего подожгли. По обвинению в преступлении были задержаны 21-летний Константин Сурков и 23-летний Сергей Букаев, они были приговорены в 2016 году к пожизненному лишению свободы.

30 мая 2015 года в частном доме в поселке Косая Гора (Тула) полицейскими были обнаружены тела пяти членов многодетной семьи - двух девочек 10 и 11 лет, их пятилетнего брата, а также 29-летней матери и 49-летней бабушки. С колото-резаными ранениями были госпитализированы семилетний мальчик и 37-летний сожитель одной из женщин. Обвинение в убийстве следствие предъявило задержанному рядом с местом происшествия 29-летнему гражданину Узбекистана Сирожиддину Шералиеву, который находился в России нелегально. 17 ноября 2016 года Тульский облсуд признал Шералиева виновным в убийстве пяти человек и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.

4 августа 2015 года в квартире жилого дома в Нижнем Новгороде были обнаружены расчлененные тела шести детей и их матери, Юлии Беловой. В тот же день в городе Гороховец (Владимирская область) была обнаружена убитой и мать отца детей, Олега Белова. Сам Олег Белов был задержан на следующий день. Убийство он совершил из-за угроз жены подать на развод и лишить его родительских прав (ранее семья числилась в органах соцопеки как неблагополучная, сообщалось, что Белов часто бил супругу). В 2016 году Белов был приговорен к пожизненному лишению свободы.

24 апреля 2016 года в частном доме в селе Ивашевка (Сызранский район Самарской области) были обнаружены тела трех мужчин и трех женщин с признаками насильственной смерти. Убитыми являлись замначальника штаба ГУ МВД по Самарской области полковник Андрей Гошт и его родственники. С места происшествия в состоянии комы была госпитализирована семилетняя племянница Гошта. Нападение на дом было совершено с целью ограбления. По обвинению в убийстве в 2017 году были осуждены четверо местных жителей: Махмадали Ахмадов и Роман Фаталиев приговорены к пожизненному заключению, Орхан Зохрабов - к 26 годам, Ислам Бабаев - к 25 годам лишения свободы.

8 мая 2016 года в деревне Челохово Егорьевского района Московской области возле заброшенного здания пивоваренного завода байкеры готовили концертную площадку для проведения мероприятия, посвященного окончанию мотопробега. Между мотоциклистами и местным жителем произошел конфликт, после чего мужчина сходил домой за охотничьим ружьем "Сайга", вернулся и застрелил пятерых байкеров. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан сотрудник частного охранного предприятия Илья Асеев. Уголовное дело по факту убийства мотоциклистов слушалось в Московском областном суде с участием коллегии присяжных заседателей. 1 ноября 2017 года коллегия вынесла обвинительный вердикт, посчитав Асеева виновным и не заслуживающим снисхождения. 20 ноября 2017 года суд приговорил его к пожизненному заключению за убийство пятерых человек. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования семей погибших и обязал Асеева выплатить по 3 млн рублей в пользу каждой из них, в также возместить ущерб потерпевшим на захоронение и другие ритуальные услуги. Сумма удовлетворенного иска составила около 15 млн рублей.

13 июля 2016 года в поселке Березовом Солнечного района Хабаровского края 22-летние Александр Сержантов и Олег Петров убили с целью ограбления своего работодателя, фермера, а затем расправились с четырьмя мужчинами - свидетелями убийства. 11 августа 2017 года Хабаровский краевой суд приговорил обоих преступников к пожизненному заключению.

3 июня 2017 года на территории садового товарищества "50 лет Октября" близ поселка Редкино (Конаковский район Тверской области) мужчина расстрелял из карабина "Сайга" девять человек. Предполагаемый стрелок, Сергей Егоров, был задержан на месте преступления местным участковым и сотрудником ГИБДД. В ходе расследования было установлено, что вечером 3 июня Егоров распивал с дачниками спиртные напитки на одном из участков. Между участниками застолья возник конфликт, после чего Егоров покинул компанию. Вооружившись карабином, он вернулся и застрелил обидчиков. Одной женщине, Марине Коныгиной, удалось спрятаться в дачном доме, благодаря чему она выжила. По результатам психиатрической экспертизы Егоров был признан вменяемым. 12 сентября 2017 года Тверской областной суд приговорил его к пожизненному заключению, признав виновным в убийстве девяти человек. Суд также постановил взыскать с Егорова более 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.

18 февраля 2018 года в Кизляре (Дагестан) вооруженный охотничьим ружьем и ножом мужчина открыл стрельбу по прихожанам православного Свято-Георгиевского храма после богослужения по случаю Прощеного воскресенья. Погибли пять женщин. Еще четыре человека, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии, получили ранения. Нападавший пытался скрыться, его ликвидировали полицейские. Им оказался 22-летний местный житель Халил Халилов. Погибших похоронили 20 февраля на территории храма. По факту нападения СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"). Агентство Reuters сообщало, что ответственность за нападение взяли на себя представители запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". По предварительным данным, Халил Халилов мог входить в состав "спящей ячейки" террористов.

24 мая 2018 года в селе Булгунняхтах (Хангаласский район Якутии) 65-летний местный житель Александр Новиков, вооруженный охотничьим ружьем "Вепрь", зашел в дом своих соседей и застрелил 34-летнюю женщину, ее десятилетнего сына и 59-летнего соседа. 14-летняя дочь погибшей смогла спрятаться от стрелка и вызвать помощь по мобильному телефону. После этого мужчина вошел в дом других соседей, где совершил убийство 67-летнего мужчины и его 38-летнего сына. Затем нападавший вернулся в свой дом и совершил самоубийство. Как установило следствие, причиной расправ были неприязненные отношения между стрелком и его односельчанами.

18 августа 2019 года в селе Патрикеево (Ульяновская область) в частном доме были найдены тела пяти человек - 66-летнего мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух детей в возрасте четырех лет с признаками насильственной смерти. Позже рядом с вышкой сотовой связи близ села обнаружили тело 16-летнего подростка. По одной из версий следствия, он расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью.

19 октября 2019 года в Ростове Ярославской области в результате пожара в многоквартирном двухэтажном жилом доме № 13 по ул. Ленинской погибли семь человек, в том числе пятеро детей в возрасте от полутора до шести лет. Три человека, в том числе мать двух погибших детей, пострадали. 20 октября следователи задержали подозреваемого в совершении поджога - мужчину 1982 года рождения, жителя Ярославской области.

22 октября 2019 года в селе Чернозубовка Орловского района Ростовской области произошла перестрелка, жертвами которой стали пять человек, еще двое были госпитализированы. Конфликт между жителями хутора возник из-за участков для выпаса скота. Представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов сообщил ТАСС, что конфликт был связан с длительной судебной тяжбой между чеченцами - инвестором и производителем. 23 октября сотрудники полиции и СК РФ задержали 39-летнего подозреваемого в совершении убийства.

25 октября 2019 года в Забайкальском крае солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял военнослужащих своей войсковой части, в результате два офицера и шесть его сослуживцев погибли, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". 17 декабря 2019 года также было возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части, потерпевшими по которому проходили Рамиль Шамсутдинов и еще несколько солдат. 3 марта 2020 года рядовой Руслан Мухатов, признавшийся в издевательствах над Шамсутдиновым, был приговорен Читинским гарнизонным военным судом к двумя годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. рублей.