Как в Белоруссии ограничивали работу российских СМИ

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 мая 2020 года Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации двух сотрудников корреспондентского пункта Первого канала в республике - Алексея Кручинина и Сергея Панасюка - после сюжета о ситуации в стране с коронавирусом. Как сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, решение было принято "в связи с распространением информации, не соответствующей действительности". В свою очередь Первый канал заявил, что считает действия белорусских властей "абсолютно безосновательными".

Хронология конфликтов белорусских властей с российскими СМИ - в материале ТАСС.

11 февраля 1997 года Министерство иностранных дел Белоруссии сделало официальное предупреждение аккредитованному в республике корреспонденту российской телекомпании НТВ Александру Ступникову. В частности, в МИД указали на то, что в материалах журналиста из страны пребывания "в основном используются факты негативного характера". 24 марта Ступников был лишен аккредитации в республике за "умышленное искажение информации о ситуации в Белоруссии" и "за тенденциозные материалы". Одновременно у него был отобран вид на жительство. 31 марта того же года журналист был выслан в Россию.

7 июля 1997 года был лишен журналистской аккредитации гражданин Белоруссии, заведующий минским бюро Общественного российского телевидения (ОРТ, ныне Первый канал) Павел Шеремет. МИД республики заявил, что его репортажи "систематически содержат намеренные искажения информации о событиях в Республике Беларусь, которые оскорбляют чувства всего белорусского народа". 22 июля Павел Шеремет вместе с оператором Дмитрием Завадским и водителем Вячеславом Овчинниковым был задержан и оштрафован пограничниками во время съемок сюжета о контрабандистах на белорусско-литовской границе. Через несколько дней после выхода репортажа в программе "Время", 26 июля, Шеремет был арестован и обвинен в умышленном незаконном пересечении государственной границы Белоруссии, получении денег от зарубежных спецслужб, осуществлении незаконной журналистской деятельности. История с задержанием сотрудника ОРТ вызвала бурную критическую реакцию российских СМИ, общественных и политических деятелей. Президент России Борис Ельцин назвал арест "возмутительным". В начале октября 1997 года российские власти отказались предоставить воздушный коридор самолету президента Белоруссии Александра Лукашенко, который планировал посетить Липецкую и Ярославскую области РФ. Тогда же Борис Ельцин публично потребовал от Лукашенко отпустить Шеремета. 8 октября 1997 года журналист был освобожден из-под стражи. 28 января 1998 года он был приговорен к двум годам наказания с отсрочкой исполнения приговора на один год.

28 июня 2003 года был лишен аккредитации и депортирован из Белоруссии руководитель корпункта НТВ в Минске Павел Селин. Кроме того, в отношении журналиста введен запрет на въезд в республику сроком на пять лет. Причиной инцидента стал репортаж Павла Селина о похоронах известного писателя Василя Быкова, в котором, по мнению официального Минска, была изложена "ложная и провокационная информация". Ранее журналисту власти республики уже делали предупреждения за репортаж об аресте директора Минского тракторного завода и за освещение акции белорусской оппозиции. 8 июля 2003 года по решению белорусского правительства корпункт НТВ был закрыт. Он возобновил работу в феврале 2004 года после заключения соглашения о сотрудничестве между телекомпанией и Министерством информации Белоруссии.

23 июля 2004 года белорусское государственное телевидение со ссылкой на МИД республики сообщило о прекращении деятельности в Белоруссии представительства Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Конфликт между белорусскими властями и российскими тележурналистами возник после выхода в эфир материала московского корреспондента ВГТРК Дмитрия Петрова об акции оппозиции, состоявшейся в Минске 21 июля 2004 года. По мнению белорусской стороны, в этом репортаже было в несколько раз завышено число участников акции. 29 июля белорусский МИД в связи с этим лишил аккредитации четырех сотрудников корпункта телекомпании: редактора Андрея Кочуру, журналиста Ирека Муртазина, оператора Сергей Пушкина и водителя Олега Пилецкого.

28 ноября 2006 года белорусские власти не допустили к работе на саммите СНГ в Минске журналиста и фотокорреспондента газеты "Московский комсомолец" Наталью Галимову и Александра Астафьева, а также фотокорреспондента издания "Коммерсантъ" Дмитрия Азарова. Причиной послужили "оскорбительные для главы белорусского государства" материалы и фотографии, опубликованные в данных СМИ. Остальные российские журналисты, которые прибыли в Минск с президентом РФ Владимиром Путиным, в знак протеста покинули место проведения саммита.

14 августа 2009 года сотрудники телеканала НТВ (программа "Чрезвычайное происшествие") Алексей Малков и Юрий Бабенко прибыли в Минск для съемок документального фильма об оппозиционных белорусским властям политиках и журналистах, пропавших без вести в 1999-2000 годах. Журналисты записали интервью с супругой одного из таких политиков - бывшего вице-спикера парламента Белоруссии Виктора Гончара (в 2002 году признан без вести пропавшим) и матерью телеоператора российского канала ОРТ Дмитрия Завадского (в 2000 году был похищен в Минске и, предположительно, убит). 15 августа журналисты НТВ были выдворены из гостиницы, где они проживали, и обвинены в работе на территории Белоруссии без обязательной аккредитации МИД республики. В тот же день они были отправлены в Россию.

В конце мая 2011 года специальный корреспондент российского телеканала "Дождь" Родион Мариничев в Минске взял интервью у Ирины Халип - жены бывшего кандидата в президенты Белоруссии на выборах в декабре 2010 года Андрея Санникова (в 2011 году приговорен к пяти годам лишения свободы за организацию митингов протеста). Также Мариничев снимал репортажи об очередях в обменные пункты и магазины республики после девальвации белорусского рубля. 30 мая журналист был задержан сотрудниками милиции, которые изъяли у него камеру и удалили запись интервью. 31 мая Мариничев был депортирован из Белоруссии из-за отсутствия аккредитации. Кроме того, ему на пять лет запретили въезжать на территорию страны. Сам журналист впоследствии подтвердил, что работал как частное лицо, "на личной договоренности, без каких-либо официальных документов".

26 октября 2011 года журналиста "Московского комсомольца" Игоря Кармазина выслали из Белоруссии в Москву. Он находился в Минске для подготовки материала о белорусской оппозиции. Согласно заявлению МИД республики, корреспондент был депортирован из-за отсутствия у него аккредитации, как того требует белорусское законодательство. Кармазину запретили въезжать на территорию республики в течение года.