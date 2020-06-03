Хронология пожаров в российских больницах

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 июня 2020 года рано утром в инфекционной больнице имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге произошло возгорание, один человек погиб.

ТАСС подготовил хронологию пожаров в российских больницах, в результате которых погибли люди. За последние 10 лет произошло не менее 11 таких случаев (включая ЧП 3 июня 2020 года). В хронологии не учитываются пожары в домах престарелых, психиатрических клиниках и наркодиспансерах.

24 января 2012 года произошел пожар в больнице №1 города Артем (Приморский край). Возгорание было ликвидировано медперсоналом больницы до прибытия пожарных, огонь повредил постельные принадлежности в одной из больничных палат. Площадь возгорания составляла всего около 1 кв. м, однако в палате находились неходячие пациентки. Одна из них погибла, получив тяжелые ожоги, еще три отравились угарным газом. В качестве причины пожара специалисты МЧС России назвали неосторожное обращение с огнем при курении.

4 января 2013 года в Санкт-Петербурге произошел пожар в Покровской больнице, в результате чего погибли три человека. Как установило следствие, 43-летняя Елена Попова, которая приехала навестить лежавшего в больнице мужа и находилась в нетрезвом состоянии, бросила окурок в сложенные в подсобном помещении матрасы, что привело к возгоранию. В марте 2014 года суд признал Попопу виновной в умышленном поджоге и уничтожении имущества больницы, приговорив ее к штрафу в размере 17 млн 198 тыс. 282 руб. Позднее газета "Коммерсантъ" рассказала о привлечении полицией к уголовной ответственности врача-терапевта приемного покоя Антона Сизова, который, по версии обвинения, при пожаре не подал сигнал тревоги и не руководил эвакуацией. Однако о дальнейшем ходе уголовного дела в отношении Сизова СМИ не сообщали.

1 августа 2014 года в Дорогобужской центральной районной больнице (поселок Верхнеднепровский, Смоленская область) в результате пожара погибли три человека - медицинская сестра и двое пациентов - мужчина и женщина. В здании выгорело несколько палат. Пожар устроил один из пациентов, мужчина 1958 года рождения, который сначала угрожал персоналу и другим пациентам ножом и отверткой, после чего закрылся в одной из палат хирургического отделения, заблокировал дверь и поджег находившиеся в палате вещи. Мужчина был задержан, во время допроса он попытался задушить следователя. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него наличие органического расстройства личности. В феврале 2016 года Смоленский областной суд направил поджигателя на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

14 июня 2015 года в городе Советская Гавань (Хабаровский край) в результате пожара в одной из палат хирургического отделения Центральной районной больницы погиб 40-летний пациент. Общая площадь горения составила 5 кв. м, медики и пожарные эвакуировали из здания около 70 человек. По данным следствия, погибший мужчина курил на больничной койке.

11 октября 2015 года пожар произошел в инфекционном отделении окружной больницы города Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ). Погиб один из пациентов, пожилой мужчина, задохнувшийся угарным газом. 44 человека были эвакуированы в другое отделение. В числе вероятных причин ЧП назывались короткое замыкание электропроводки или непотушенная сигарета.

13 февраля 2016 года в Иркутске загорелось деревянное здание больницы на территории исправительной колонии №6. Оперативно ликвидировать возгорание не удалось, так как автомобиль пожарной части учреждения в нарушение правил уехал заливать каток в соседнем детском оздоровительном лагере. Жертвами пожара стали две осужденных женщины, которые задохнулись продуктами горения. По данным прокуратуры Иркутской обл., причиной возгорания стал источник открытого огня в помещении раздевалки, где одна из погибших женщин курила и "неоднократно предпринимала попытки поджога".

30 июля 2017 года пожар произошел во Владивостоке на первом этаже больницы ГУФСИН России по Приморскому краю. Возгорание с сильным задымлением возникло в помещении на первом этаже здания, где хранились личные вещи пациентов. На момент происшествия в палате терапевтического отделения находились четыре пациента, которые в связи с заболеваниями не могли передвигаться без посторонней помощи. Они отравились угарным газом и погибли. В сентябре 2017 года обвинение в халатности было предъявлено дежурному помощнику больницы. По версии следствия, он пропустил на склад с вещами одного из пациентов, тот оставил в комнате включенный электроприбор, в котором произошло замыкание, приведшее к пожару. Сотрудник ГУФСИН сам пытался справиться с огнем и не подал сигнал тревоги дежурной смене. О судебном решении по возбужденному в связи с пожаром уголовному делу СМИ не сообщали.

23 декабря 2018 года в результате пожара в клинической больнице №2 города Новосибирск (ул. Тургенева, 155) погиб один человек, более 50 человек удалось спасти. Площадь горения составляла 20 кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, у погибшего пациента была терминальная стадия рака, в палате он находился один.

9 мая 2020 года в Москве произошел пожар в коронавирусном стационаре, развернутом в одном из корпусов Городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого (ул. Вучетича, д. 21). Возгорание произошло в палате на первом этаже шестиэтажного здания. В результате одна пациентка погибла, пострадавших не было. Эвакуацию 295 пациентов провели в течение 30 минут, в дальнейшем их перевезли в другие больницы. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность медоборудования.

12 мая 2020 года при пожаре в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, перепрофилированной на работу с заразившимися новым коронавирусом, погибли пять пациентов одной из палат. Позднее скончался еще один пострадавший, общее число жертв ЧП составило шесть человек. Площадь пожара составляла 10 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в одном из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или его неисправность. 13 мая Росздравнадзор сообщил, что в России приостановлена эксплуатация аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных с 1 апреля. Аппараты этого типа использовались в больнице Святого Георгия и в московской ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого.