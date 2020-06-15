Как Россия отвечала на высылку своих дипломатов из разных стран

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 июня 2020 года Россия объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата. Это было сделано в качестве ответной меры на высылку из Чехии двух российских дипсотрудников 5 июня. Тогда поводом послужил разразившийся в конце апреля скандал о якобы перевозке российским дипломатом в Прагу яда рицина для отравления местных политиков, которые имели отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу (эти слухи оказались вымышленными). Посольство России в Чехии назвало это решение "основанным на абсурдных и бездоказательных обвинениях".

О том, как Россия реагировала на высылки своих дипломатов с 2019 года - в материале ТАСС.

16 апреля 2019 года Россия объявила персоной нон грата вице-консула Польши в Иркутске Камиля Лещняка. Ранее в марте Варшава выслала российского вице-консула в Познани. По сведениям Агентства внутренней безопасности Польши, россиянин занимался не соответствующей дипломатическому статусу деятельностью, которая могла нанести ущерб польско-российским отношениям.

8 мая 2019 года стало известно, что Россия высылает двух шведских дипломатов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эта мера была принята "в ответ на невыдачу виз сотрудникам российского посольства".

13 августа 2019 года Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Это стало ответом на аналогичные действия Украины в отношении российского дипломата генконсульства во Львове, произведенные в этот же день.

5 декабря 2019 года Россия объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве. Это решение стало ответом на аналогичные действия со стороны Болгарии 29 октября. Тогда прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, заподозренного в шпионаже в пользу российских спецслужб. Однако дело было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет (о дальнейшем ходе расследования не сообщалось).

12 декабря 2019 года МИД РФ сообщил о высылке двух сотрудников посольства ФРГ в Москве. Эта мера была принята в ответ на аналогичные действия германской стороны от 4 декабря. Поводом стало расследование германской Генпрокуратуры убийства 23 августа в Берлине гражданина Грузии. Подозреваемым по делу проходит россиянин. Германская сторона также заявила о "недостаточном сотрудничестве" российской стороны в этом расследовании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к этому делу.