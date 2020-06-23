Хронология обращений Владимира Путина к россиянам

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к гражданам страны, он подведет предварительные итоги борьбы с пандемией коронавируса и затронет состояние дел в экономике. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

История телеобращений Владимира Путина с 2000 года - в материале ТАСС.

Статистика обращений

За период с 2000 год Владимир Путин использовал формат телеобращений к гражданам 15 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Пять раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз выразил благодарность своим избирателям за поддержку. Еще пять телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства, два - были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Выступление в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны, обращение в апреле 2007 года содержало соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной. Наибольшее количество выступлений - три - было сделано Владимиром Путиным в 2018 и 2020 годах.

С марта по июнь 2020 года, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции, Владимир Путин более 20 раз выступал в телеэфире, в том числе с обращениями к гражданам страны, в ходе совещаний с членами правительства, главами субъектов Федерации, экспертами (они проходили в режиме видеоконференций).

Хронология обращений

24 марта 2000 года и. о. президента РФ Владимир Путин призвал избирателей принять участие в выборах главы государства, назначенных на 26 марта. Он заявил, что "день выборов станет точкой отсчета нового времени". При этом Путин подчеркнул, что граждане будут выбирать не только президента, "чья обязанность поднять хозяйство, вернуть стране ее престиж и ведущую роль в мире, восстановить управляемость России", но и Верховного главнокомандующего.

17 мая 2000 года, после вступления в должность президента, Владимир Путин объявил гражданам о намерении укрепить вертикаль власти. В частности, глава государства предложил изменить принцип формирования Совета Федерации (заменить губернаторов и глав законодательной власти представителями регионов, которые должны работать в Совфеде на постоянной и профессиональной основе), а также отстранять от власти глав региональных органов власти в случае принятие ими правовых актов, идущих вразрез с федеральным законодательством.

22 июня 2001 года Путин выступил с обращением по телевидению и радио в связи с 60-летней годовщиной начала Великой Отечественной войны.

26 октября 2002 года, после освобождения заложников в Театральном центре на Дубровке, президент поблагодарил всех граждан России за "выдержку и единство". Обращаясь к родным и близким погибших, Владимир Путин сказал: "Мы не смогли спасти всех. Простите нас".

11 марта 2004 года Владимир Путин призвал избирателей прийти на президентские выборы и назвал участие в них "уникальным правом влиять на ход событий в своем Отечестве".

4 сентября 2004 года, после теракта в Беслане (Северная Осетия), глава государства в своем обращении к гражданам выразил поддержку всем, потерявшим своих близких, и заявил, что в ближайшие время будут приняты меры по созданию новой системы взаимодействия сил и средств на Северном Кавказе, а также о разработке новой "антикризисной системы управления".

23 апреля 2007 года Владимир Путин выступил по телевидению со специальным обращением в связи с кончиной первого президента России Бориса Ельцина. Глава государства принес свои соболезнования его семье и сообщил, что 25 апреля будет объявлено днем общенационального траура.

2 марта 2012 года Владимир Путин призвал граждан страны прийти и проголосовать на президентских выборах 4 марта.

15 сентября 2016 года, в преддверии выборов депутатов Государственной думы, Владимир Путин заявил, что участие в них является гражданским долгом для каждого и "проявлением искренних чувств к своей стране".

16 марта 2018 года Владимир Путин накануне президентских выборов призвал граждан страны принять участие в голосовании, подчеркнув при этом право каждого избирателя на свободный выбор.

23 марта 2018 года, после обнародования ЦИК результатов президентских выборов, Владимир Путин, набравший 76,69% голосов, поблагодарил своих сторонников, сказав, что "чувствует внутреннюю потребность" обратиться к ним напрямую. Он заявил, что выполнит все предвыборные обещания, и отметил, что России "необходим настоящий прорыв".

29 августа 2018 года президент выступил с обращением к гражданам по вопросу изменения пенсионного законодательства, предложенного правительством. Президент подчеркнул, что предлагаемые изменения необходимы для обеспечения "устойчивости и финансовой стабильности пенсионной системы на долгие годы вперед". Вместе с тем, глава государства предложил снизить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо предложенных правительством 63, ввести меры социальной защиты граждан так называемого предпенсионного возраста и др.

25 марта 2020 года Владимир Путин обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса в стране и мире. Президент сообщил, что намеченное на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию РФ переносится, его конкретная дата будет определена позднее в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране. В своем выступлении глава государства также предложил ряд мер по поддержке граждан и бизнеса. Кроме того, он объявил рабочие дни с 30 марта по 3 апреля выходными.

2 апреля 2020 года президент вновь выступил с обращением к гражданам в связи с эпидемией коронавируса. Глава государства сообщил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно. Он также сообщил, что главам субъектов РФ будут предоставлены дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусом. По словам президента, именно руководители регионов должны решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, исходя из ситуации на своей территории.

19 апреля 2020 года Владимир Путин обратился к гражданам страны, поздравив их с праздником Пасхи. Он отметил, что празднование "проходит в условиях вынужденных ограничений", необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией. Президент подчеркнул, что для решения возникающих проблем у России "все есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения".