Как страны мира регулировали авиасообщение в период пандемии

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения, прерванного в связи с пандемией COVID-19. Пока в число доступных для полетов стран вошли Великобритания, Турция и Танзания. На фоне распространения пандемии коронавируса большинство стран закрыли свои границы. По мере спада числа заражений некоторые из них уже приняли решение о восстановлении международного сообщения, другие продолжают соблюдать меры предосторожности.

Азия, Ближний Восток

Первой страной, полностью закрывшей границу, чтобы предотвратить занесение инфекции из Китая (информацию о вспышке заболевания КНР обнародовала 31 декабря 2019 года), стала КНДР. Страна прекратила принимать иностранных туристов, большинство которых прибывало из Китая, уже 22 января 2020 года. По официальным данным, в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

1 февраля авиасообщение с Китаем приостановили Вьетнам и Монголия, а в середине марта они отменили все международные авиарейсы. Как считают эксперты, благодаря этим мерам в этих странах зарегистрировано всего порядка 500 случаев заражения и ни одного летального исхода. В настоящее время Вьетнам и Монголия еще не возобновили регулярное международное авиасообщение.

Турция приостановила полеты в девять европейских стран (Германия, Испания, Франция, Австрия, Норвегия, Дания, Швеция, Бельгия и Нидерланды) в конце февраля, а 27 марта правительство ввело полный запрет на международное авиасообщение. С 20 мая Турция принимает туристов, приезжающих на лечение, из 31 страны, в том числе России. 11 июня турецкие власти объявили о возобновлении регулярных рейсов со всеми странами, за исключением Ирана.

В марте сообщение с Китаем и Ираном прервали Малайзия, Филиппины, Индия, Таиланд, Шри-Ланка. Впоследствии они полностью закрыли свои границы для иностранцев. 27 марта для туристов были закрыты границы Мальдив, 15 июля республика открыла их для всех прибывающих.

Саудовская Аравия сначала прервала сообщение с 14 странами, а 14 марта объявила о приостановке всех международных рейсов. Ограничения сохраняются до сих пор. 22 июня стало известно, что Саудовская Аравия отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.

С 18 марта для иностранцев полностью закрыт Израиль.

28 марта для предотвращения роста завозных заболеваний запрет на въезд иностранцев ввел Китай. С 1 апреля все прибывающие в страну проходят 14-дневный карантин. До сих пор граница закрыта, однако существует небольшая квота на международные авиарейсы через крупные транспортные узлы (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и др.).

Европа

Из европейских стран авиасообщение с КНР первыми - 30 января - закрыли Италия и Франция. Остальные страны Шенгенской зоны (в ее составе 26 государств; все, кроме четырех, - члены ЕС) приостановили выдачу виз гражданам Китая 1 февраля. 10 марта были прекращены полеты между Италией и Испанией, на тот момент лидировавшими по количеству заражений. 17 марта саммит ЕС принял решение о необходимости постепенного закрытия внешних и внутренних границ сообщества. Были ограничены поездки, которые не являются неотложными (исключение было сделано для дипломатов, медработников, транспортного персонала, граждан ЕС, возвращающихся домой). Некоторые страны закрыли границы еще 15-16 марта, к концу марта ограничения ввели практически все страны ЕС.

Постепенное снятие ограничений на перемещение жителей внутри Евросоюза, в первую очередь между странами со схожей эпидемиологической ситуацией, началось 15 мая. Свободное перемещение внутри ЕС и Шенгенской зоны осуществляется с 15 июня. Постепенное открытие внешних границ Союза началось 1 июля. С 15 июля запреты на въезд снимаются для граждан 12 стран, где наблюдается тенденция к снижению числа заболевших. Это Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея и Япония. 13-й страной, с которой ЕС может открыть границы, является Китай, однако Союз возобновит с ним сообщение при условии, если власти этой страны разрешат въезд для резидентов ЕС.

Великобритания, не входящая в ЕС, не стала ограничивать сообщение с другими государствами. 8 июня для всех въезжающих в страну был введен 14-дневный карантин. С 10 июля эта мера была отменена для прибывающих из стран, где эпидемиологическая обстановка нормализовалась (в частности, из Германии, Испании, Италии и Франции). Ирландия (член ЕС), как и Великобритания, не закрывала границы, но вводила двухнедельный карантин для въезжающих. В Белоруссии границы также оставались открытыми.

США, Латинская Америка, Австралия

США ввели первые ограничения 2 февраля. Американцам, прибывавшим из Китая, предписывался 14-дневный карантин, был введен запрет на въезд иностранных граждан, в течение последних 14 дней посещавших КНР и Иран. В связи с ростом числа зараженных с 13 марта США закрыли границы для граждан из стран Шенгенской зоны. 16 марта запрет был распространен на Великобританию и Ирландию. 21 марта "для несущественных и туристических поездок" была закрыта граница с Канадой и Мексикой. Запрет на въезд из этих стран предположительно будет действовать до конца августа. С 29 мая также ограничен въезд иностранцам, посещавшим Бразилию.

Большинство стран Латинской Америки вводили ограничительные меры на въезд и пока не восстановили международное сообщение. Так, Аргентина закрыла границы 16 марта. С 27 по 31 марта запрет на въезд действовал и для граждан страны, оставшихся за границей. Сейчас он сохраняется для нерезидентов и иностранцев. Коммерческие полеты приостановлены до 1 сентября.

Бразилия приостановила международное авиасообщение 28 марта. Иностранным путешественникам и нерезидентам нельзя въезжать в страну до 29 июля.

В Чили, как и в Перу въезд для иностранцев запрещен на неопределенный срок. По прилете граждане этих стран обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Куба, 24 марта закрывшая воздушное пространство, в настоящее время ослабляет ограничения. Так, 1 июля кубинские власти приняли решение открыть отдельные курорты для гостей из-за рубежа. У въезжающих в страну берется тест на наличие вируса. Регулярное международное сообщение пока не восстановлено, но для полетов на острова разрешены чартерные рейсы.

Мексика не закрывала границ, въезд граждан из других стран не ограничен. Прекращено лишь сообщение с США, однако это произошло по инициативе американской стороны.

Власти Австралии еще 1 февраля ограничили въезд для иностранных туристов, прибывавших с материковой части Китая. С 20 марта запрет на въезд был распространен на всех иностранцев, не имеющих вида на жительство. Он может продлиться до 2021 г.

Африка

С середины марта сначала север Африканского континента, начиная с Марокко, а затем и другие страны начали замораживать авиасообщение и закрывать границы. Среди стран Черной Африки первой на такие меры 21 марта пошла Руанда. В конце марта авиасообщение приостановила ЮАР. По данным Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний на июнь, полностью закрыли границы из-за увеличения числа зараженных власти 43 африканских стран, семь ввели ограничения на международные воздушные перевозки, четыре ограничили поездки в конкретные страны и из них.