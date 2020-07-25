Биография олимпийского чемпиона по борьбе, "голоса" Олимпиады-80 Александра Иваницкого

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 июля 2020 года в Подмосковье спасатели обнаружили тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, комментатора церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80, спортивного журналиста Александра Иваницкого. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что тело найдено в реке, смерть Иваницкого не носит криминального характера.
Происхождение и образование
Александр Владимирович Иваницкий родился 10 декабря 1937 года в селе Яровая (Краснолиманский район Сталинской области Украинской ССР, ныне Лиманский район Донецкой области Украины) в семье Владимира Селиверстовича и Марии Михайловны Иваницких. Его отец был бухгалтером, мать вела домашнее хозяйство.
В 1939 году семья переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). В 1942 году Иваницкий вместе с родителями был эвакуирован из блокадного города по "Дороге жизни". До 1944 года они проживали на Урале, где отец работал на строительстве железной дороги. После снятия блокады семья вернулась в Ленинград.
В 1950-х годах Иваницкий окончил в Ленинграде радиотехникум, в 1966 году - Государственный центральный институт физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва). В 1979 году завершил обучение на отделении журналистики Академии общественных наук при ЦК КПСС.
Спортивная карьера
В 1955 году Иваницкий начал заниматься самбо в ленинградской секции спортобщества "Труд". Вскоре стал чемпионом города в тяжелом весе.
С 1956 года занимался вольной борьбой под руководством тренера Сергея Преображенского (1923-1988). После его перевода в Москву также переехал в столицу. На внутренних соревнованиях выступал за ЦСКА.
В 1960 году Иваницкий стал серебряным призером чемпионата СССР в весовой категории свыше 85 кг. В дальнейшем на первенствах страны завоевал две золотые (1964, 1965), три серебряные (1962, 1963, 1966) и одну бронзовую (1961) медаль.
В 1962 году в Толидо (штат Огайо, США) стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 кг. Впоследствии трижды выигрывал мировое первенство - в 1963 (София, Болгария), 1965 (Манчестер, Великобритания) и 1966 (Толидо) годах
В 1964 году стал чемпионом XVIII летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В финальной схватке одержал победу над болгарином Лютви Ахмедовым.
В 1967 году завершил спортивную карьеру.
Административная работа, журналистика, литературное творчество
С 1967 года Иваницкий работал заместителем заведующего отделом спортивной и оборонно-массовой работы при ЦК ВЛКСМ. Курировал проведение массовых подростковых соревнований "Кожаный мяч" (футбол) и "Золотая шайба" (хоккей).
В 1973-1991 годы являлся руководителем главной редакции спортивных программ Гостелерадио СССР.
С 1975 по 1991 год - заместитель председателя Федерации спортивных журналистов СССР.
В 1991-1999 годы Иваницкий возглавлял редакцию спортивных программ "Арена" телеканала РТР.
Преподавал на факультете журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Автор книг "Шестое чувство" (1971) и "Тайная сила ростка" (1990).
В 2019 году в журнале "Наш современник" (номера 2 и 3) были опубликованы мемуары Иваницкого "Ломаные уши".
Звания, награды
Заслуженный мастер спорта СССР (1963).
Был награжден орденами Трудового Красного Знамени (1965), Дружбы народов (1980), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1996).
Личные сведения
Иваницкий был женат. Супруга - Татьяна Владимировна Иваницкая. Сыновья - Владимир (телепродюсер, спортивный комментатор) и Михаил. Дочь - Екатерина.
Признание
В 2018 году в Москве был проведен Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы Александра Иваницкого.
Жизни и карьере спортсмена посвящен документальный фильм "Александр Иваницкий. Искусство быть другим" (2000, режиссер Варвара Орлова).