Биография олимпийского чемпиона по борьбе, "голоса" Олимпиады-80 Александра Иваницкого

Тело комментатора церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80 Александра Иваницкого было найдено в реке в субботу

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 июля 2020 года в Подмосковье спасатели обнаружили тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, комментатора церемоний открытия и закрытия Олимпиады-80, спортивного журналиста Александра Иваницкого. Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что тело найдено в реке, смерть Иваницкого не носит криминального характера. Происхождение и образование Александр Владимирович Иваницкий родился 10 декабря 1937 года в селе Яровая (Краснолиманский район Сталинской области Украинской ССР, ныне Лиманский район Донецкой области Украины) в семье Владимира Селиверстовича и Марии Михайловны Иваницких. Его отец был бухгалтером, мать вела домашнее хозяйство.

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В 1939 году семья переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург). В 1942 году Иваницкий вместе с родителями был эвакуирован из блокадного города по "Дороге жизни". До 1944 года они проживали на Урале, где отец работал на строительстве железной дороги. После снятия блокады семья вернулась в Ленинград. В 1950-х годах Иваницкий окончил в Ленинграде радиотехникум, в 1966 году - Государственный центральный институт физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва). В 1979 году завершил обучение на отделении журналистики Академии общественных наук при ЦК КПСС. Спортивная карьера В 1955 году Иваницкий начал заниматься самбо в ленинградской секции спортобщества "Труд". Вскоре стал чемпионом города в тяжелом весе. С 1956 года занимался вольной борьбой под руководством тренера Сергея Преображенского (1923-1988). После его перевода в Москву также переехал в столицу. На внутренних соревнованиях выступал за ЦСКА. В 1960 году Иваницкий стал серебряным призером чемпионата СССР в весовой категории свыше 85 кг. В дальнейшем на первенствах страны завоевал две золотые (1964, 1965), три серебряные (1962, 1963, 1966) и одну бронзовую (1961) медаль.