История дела "Нового величия"

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 августа 2020 года Люблинский суд Москвы признал виновными семерых фигурантов уголовного дела об экстремизме из молодежного сообщества "Новое величие".

ТАСС рассказывает об истории этого дела.

Согласно данным следствия, сообщество "Новое величие" появилось в декабре 2017 года. Его участниками стали молодые люди, ранее сочувствовавшие экстремистскому движению "Артподготовка" (запрещено в России), планировавшему "революцию" 5 ноября 2017 года. Участниками "Нового величия" были жители Москвы и Подмосковья, лидером - Руслан Костыленков из города Хотьково (Московская область), который руководил так называемым верховным советом организации.

Участники занимались расклеиванием и раздачей листовок на оппозиционных митингах, некоторые из них тренировались стрельбе из охотничьего оружия и метанию "коктейля Молотова". Также у "Нового величия" были группа в Telegram и паблик во "ВКонтакте". Организация проводила встречи в заведениях McDonald’s.

Арест

15 марта 2018 года в Москве и Подмосковье были задержаны 10 членов "Нового величия": Сергей Гаврилов (25 лет на момент ареста), Мария Дубовик (19 лет), Петр Карамзин (32 года), Руслан Костыленков (25 лет), Вячеслав Крюков (20 лет), Анна Павликова (17 лет), Дмитрий Полетаев (29 лет), Павел Ребровский (31 год), Максим Рощин (39 лет) и Рустам Рустамов (30 лет). По месту их жительства прошли обыски, был изъят охотничий карабин "Сайга".

В СМИ публиковалось видео допроса Костыленкова при задержании, где он сообщил, что целью "Нового величия" было "установление порядка на территории Российской Федерации, организация трибунала над членами правящей верхушки, отмена репрессивных действующих законов и Конституции". 16 марта фигурантам дела было предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Создание и участие в экстремистском сообществе" - предусматривает наказание от штрафа до тюремного срока до 10 лет). Решением Дорогомиловского суда Москвы под арест были отправлены Дубовик, Карамзин, Костыленков, Крюков, Павликова (несмотря на несовершеннолетие) и Полетаев. Гаврилову, Рощину, Ребровскому, а через несколько дней и Рустамову была выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Первые публикации об уголовном деле появились в день ареста в интернет-изданиях "ОВД-Инфо" и "Медиазона". Широкий резонанс оно получило в конце марта, когда "Медиазона" опубликовала подробный материал о "Новом величии". В нем утверждалось, что ключевой свидетель обвинения Александр Константинов (или Руслан Д.) был провокатором - внедренным сотрудником спецслужб, который подсказал другим фигурантам дела идею создания устава организации, поиска помещения для сборов, а также покупал оргтехнику.

Кроме того, весной-летом 2018 года некоторые из находящихся под арестом начали заявлять о плохих условиях содержания в СИЗО, а также о примененных к ним пыткам. Адвокаты жаловались на процессуальные нарушения в ходе следствия. Павликова и Дубовик жаловались на ухудшение здоровья.

15 августа 2018 года в Москве прошел "Марш матерей" в поддержку Павликовой и Дубовик (по данным МВД, в нем приняли участие 200 человек). На следующий день Павликову и Дубовик решением Дорогомиловского суда перевели под домашний арест.

11 декабря 2018 года на заседании Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что члены "Нового величия" планировали вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму. По его словам, активисты движения изыскивали возможность приобретения бронежилетов, противогазов, шлемов, вели тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей. При этом глава государства пообещал разобраться в ряде обстоятельств, связанных с делом "Нового величия", в том числе из-за утверждений о пытках и провокации спецслужб.

Отдельные судебные процессы

Павел Ребровский и Рустам Рустамов признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Им сняли обвинение в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), оставив только участие (ч. 2).

6 марта 2019 года Сергиево-Посадский суд Московской области приговорил Рустамова к полутора годам лишения свободы условно.

29 апреля 2019 года Люблинский суд Москвы вынес приговор Ребровскому - два с половиной года колонии общего режима с амбулаторным наблюдением у психиатра. Однако 8 июля 2019 года, в ходе заседания по делу остальных участников "Нового величия" Ребровский отказался от показаний, заявив, что сделал их под давлением следователя, угрожавшего более строгой статьей 205 ("Террористический акт"), предусматривающей минимальное наказание от 10 лет тюрьмы. 8 октября 2019 года Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому и отправил дело на новое рассмотрение. Сам Ребровский был отпущен под подписку о невыезде.

Основное дело

Дело основных фигурантов (Гаврилова, Дубовик, Карамзина, Костыленкова, Крюкова, Павликовой, Полетаева и Рощина) рассматривается Люблинским судом Москвы с 27 мая 2019 года.

Подсудимые не признали свою вину, утверждая, что идею создания экстремистской организации им подсказали внедренные провокаторы.

В ходе рассмотрения дела произошел ряд инцидентов. В частности, 17 октября 2019 года после отказа в освобождении из-под стражи Костыленков и Крюков нанесли себе раны (им быстро была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожало). 24 октября 2019 года стало известно, что Гаврилов совершил побег из-под домашнего ареста и попросил убежища на Украине. Он заочно арестован, объявлен в международный розыск.

14 июля 2020 года гособвинение попросило суд назначить реальные и условные сроки наказания семерым фигурантам дела "Нового величия" - от четырех лет условно до семи с половиной года колонии.