Биография авиаконструктора Александра Шенгардта

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 сентября 2020 года стало известно о смерти старейшего сотрудника ПАО "Туполев", авиаконструктора Александра Шенгардта. Он умер в возрасте 95 лет.

В 1948 году окончил Московский авиатехнологический институт (позднее МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К. Э. Циолковского, в 2015 году включен в состав Московского авиационного института, МАИ).

Преддипломную практику проходил в опытно-конструкторском бюро (ОКБ) Андрея Туполева (ныне ПАО "Туполев" в составе "Объединенной авиастроительной корпорации", ОАК). Специалисты бюро предложили Александру Шенгардту еще до защиты диплома поступить к ним на работу. 10 февраля 1948 года он стал сотрудником ОКБ, заняв пост инженера-конструктора III категории. Принимал участие в проектировании бомбардировщиков Ту-14 (первый полет в 1947 году), Ту-80 (1949), Ту-82 (1949), Ту-85 (1951), Ту-16 (1952), Ту-95 (1952), Ту-91 (1956), Ту-22 (1959), пассажирских авиалайнеров Ту-104 (1955), Ту-114 (1957). В 1950-х годах также участвовал в создании беспилотных летательных аппаратов.

В 1960-1971 годах Александр Шенгардт был ведущим конструктором ближнемагистрального пассажирского самолета Ту-134 (первый полет в 1963 году), одного из самых распространенных советских, позднее - российских реактивных пассажирских авиалайнеров.

Затем участвовал в создании среднемагистрального пассажирского самолета Ту-154 (первый полет в 1968 году), самого массового реактивного авиалайнера в СССР и, вплоть до конца 2000-х годов, одного из основных самолетов на маршрутах средней дальности в РФ. С 1971 года Александр Шенгардт был ведущим, с 1975 года - главным конструктором этого проекта. Занимался разработкой и внедрением в эксплуатацию модификаций Ту-154А (1974), Ту-154Б (1975), Ту-154Б2 (1978; первый советский самолет, обеспеченный технической документацией международного класса) и Ту-154М (1984). Под руководством Шенгардта был создан экспериментальный самолет Ту-155 (1988, в серию не пошел), который использовал в качестве топлива жидкий водород и сжиженный природный газ. Также конструктор разработал технологию эксплуатационной поддержки Ту-154, позволившую увеличить сроки межремонтной эксплуатации с пяти-шести лет до 10-12 и более лет.

С января 2012 года по 2020 год занимал пост советника генерального директора ПАО "Туполев".

Александр Шенгардт был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Являлся лауреатом Ленинской премии (1980). Был отмечен благодарностью президента РФ (2017, "за трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу в авиастроительной отрасли").

Заслуженный конструктор Российской Федерации (1997), почетный авиастроитель СССР.

Входил в состав редакционного совета российского журнала "АвиаСоюз".