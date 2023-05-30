Член Общественной палаты РФ Малькевич: у новых регионов России должен появиться свой голос

Александр Малькевич — о подготовке Донецкой, Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к грядущим выборам парламентов

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области впервые в составе РФ готовятся к выборам парламентов, которым затем предстоит избрать губернаторов регионов. Также во всех четырех субъектах будут избираться депутаты местных уровней. Параллельно там формируются общественные институты, поддержку в этом активно оказывает Общественная палата РФ, представители которой также будут наблюдать за ходом избирательных кампаний и голосования. О том, как регионы в непростых условиях готовятся к выборам, будут ли приглашать на Донбасс и в Северную Таврию иностранных наблюдателей и что думают там о якобы готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ), в интервью ТАСС рассказал первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заведующий кафедрой журналистики Херсонского государственного педагогического университета Александр Малькевич.

— Александр Александрович, какая работа сейчас ведется с новыми регионами по линии Общественной палаты РФ? И когда планируется создание этих институтов во всех новых субъектах? Какие первоочередные задачи придется им решать?

— В ДНР и ЛНР общественные палаты есть. В Запорожской и Херсонской областях — мы понимаем, что, как только появятся законодательные собрания, каждое свою треть (представителей региональной общественной палаты — прим. ТАСС) сформирует. Треть будет выдвинута от губернаторов, и потом эти две трети избирают еще треть из представителей общественных организаций. После чего палата (каждого региона — прим. ТАСС) направит по одному человеку в Общественную палату РФ.

Кстати, с высочайшей долей вероятности, общественные палаты в двух областях появятся и до выборов — по указам врио губернаторов, по некоей временной модели, чтобы успеть до июля направить своих представителей в федеральную палату. По моей информации, это может случиться в ближайшие недели.

Задача палат, на мой взгляд, помимо общественного контроля, — это экспертиза законопроектов, принимать нужно будет очень много правовых актов. И конечно, у новых регионов должен появиться свой голос. Здесь, безусловно, на руководителей региональных палат большая надежда — по аналогии с ДНР и ЛНР, где Александр Кофман и Алексей Карякин (главы общественных палат ДНР и ЛНР — прим. ТАСС) выполняют очень большой объем работы.

Я рассчитываю, что в новом составе Общественной палаты России, которая начнет работать с 1 июля, не только будут представлены новые регионы, но и что появится какое-то новое направление, посвященное их интеграции в РФ. Надо собрать "кулак" экспертный, интеллектуально-аналитический, который поможет максимально интеграции четырех регионов. В новый состав палаты вошло большое количество людей, которые знают хорошо ситуацию.

— В новых регионах началась подготовка к осенним выборам, сформированы избирательные комиссии. Насколько они интегрированы в избирательную систему России, есть ли какие-то проблемы?

— Они интегрированы полностью. Знаю, что они в полном контакте с руководством ЦИК (Центральной избирательной комиссии — прим. ТАСС). Идет укрепление материально-технической базы — здесь как раз виден качественный рост, рывок.

— Как будет проходить процедура наблюдения на выборах? Планируется ли приглашать иностранных наблюдателей и журналистов?

— В регионах обязательно будут общественные штабы по наблюдению. <…> Я лично за то, чтобы приглашать иностранных наблюдателей. Был блестящий опыт прошлого года (за ходом референдума о вхождении новых регионов в состав РФ следили, в частности, наблюдатели из Бразилии, Египта, Нидерландов, ЮАР, а также ряда стран ЕС — прим. ТАСС), есть эти люди, они открытые и честные. И не только они, кто угодно — пусть смотрят, общаются.

— Обсуждаются ли уже меры безопасности, которые будут на выборах?

— Обсуждаются, но как именно будет обеспечена безопасность, мы не скажем, иначе об этом узнает враг. Но все будет обеспечено на высшем уровне.

— Самая обсуждаемая в последние месяцы тема — якобы планируемое контрнаступление украинских вооруженных сил. Вы почти все время проводите в новых регионах России, бываете на линии соприкосновения — расскажите, какая там обстановка, пойдут ли, на ваш взгляд, ВСУ в атаку и готовы ли российские военные дать им отпор?

— С​ тем, что они (ВСУ — прим. ТАСС) в атаку вынуждены будут пойти, по-моему, соглашаются все. Мнения украинских бойцов, солдат ВСУ не спрашивает никто, да и мнения их руководителей тоже. Это малоинтересно заказчикам, инвесторам, спонсорам заокеанским и европейским руководителям. И я так понимаю, что позиция Зеленского и его клики — это необходимо, потому что это бизнес. Нужно же отчитаться перед инвесторами, куда уходят деньги! "Мы наступали, у нас огромные потери, — скажут они. — Все ваши деньги ушли по назначению, дайте еще".

Поэтому то, что оно (контрнаступление — прим. ТАСС) будет, это понятно. А что касается нашей готовности… Знаете, мы живем в уникальное время, когда вообще публично все. Никогда не было войн и боевых действий в мировой истории с такой "подсветкой" — когда ты еще даже ничего не сделал и, может быть, даже еще не решил что-то сделать, но уже за тебя все написали, все разложили, все сценарии возможных действий.

— Но ведь невозможно не рассказывать о происходящем, не анализировать…

— Как медийщик я всегда был противником того, чтобы давать какие-то оценки военным и разные военные расклады, потому что мы в этом ничего не понимаем, далеки. Но есть как минимум сотни историй жителей регионов, о которых никто ничего не знает. Я ничего не вижу предосудительного в том, чтобы таких героев, так сказать, пиарить. Вот сейчас очень много блогеров и звезд из соцсетей, которые у нас якобы являются примерами для подражания. А такими примерами должны являться, например, та же Екатерина Чубук из донецкого ресторана "Гуси-лебеди", которая людей спасала (во время обстрела девушка эвакуировала в цокольный этаж кафе всех посетителей и прохожих с улицы, награждена медалью "За отвагу" — прим. ТАСС). Но о ней знают только в самом Донецке!

— Вы часто бываете в Херсонской области. Сейчас поступают разные данные о том, что в Херсон переправляется большое количество техники и военных ВСУ. Что это может означать?

— Херсонская область вполне может стать одним из направлений будущего удара. А параллельно, опасаясь нашего контрудара, они попробуют закошмарить всех, кого можно, в Херсоне. Будут переправляться через Днепр, форсировать Днепр — сколько они там положат людей при этом? Но их задача ведь — пропагандистский эффект, и не только на Западе, а в большей степени у нас.

— То есть контрнаступление будет не столько военным, сколько медийным?

— Совершенно верно, сейчас мы стоим на пороге лютого информационного удара. Потому что они любой чих будут информационно пытаться превратить в свою "зраду" (победу — прим. ТАСС). Поэтому ждем однозначно мы этого наступления, понимаем, что наши вооруженные силы к этому готовы.

— А есть ли сейчас в наших новых субъектах так называемые ждуны — те, кто ждут прихода украинской власти обратно?

— В Херсонской и Запорожской областях они есть, конечно. Многие люди их (ВСУ — прим. ТАСС) боятся. И тот информационный накат, раздувание их побед приводит к тому, что люди начинают впадать в задумчивость... Но это такие пассивные ждуны. Они не вредят, но перестают нормально работать. Кто-то — просто от усталости ожидания наступления.

— Что в этой ситуации нужно новым регионам, на ваш взгляд?

— Херсон и Запорожье нужно увлечь какими-то большими проектами — стройка века, что-то, объединяющее людей, чтобы они почувствовали свою вовлеченность в большие дела. В целом мы уже видим, что власти начинают такие проекты создавать.

Теперь дело за малым: это все информационно продвигать.

Именно поэтому новым регионам необходимы медийные лица, голоса, которые бы искренне и ярко отстаивали то, во что они верят, раскачивали бы гражданское общество, подталкивали бы его к развитию, к движению вперед.