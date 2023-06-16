Глава Минстроя: в России более 1,2 млн человек переселили из аварийного жилья в новое

Ирек Файзуллин — о достижениях министерства за десять лет

В этом году Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрою России) исполняется десять лет. За это время Минстрой смог стать не только лидером строительной индустрии, наращивая темпы работы и внедряя новые технологии, но и возглавил программу восстановления и развития новых регионов нашей страны. Об этом и многом другом рассказал ТАСС министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

— Ирек Энварович, 1 ноября 2023 года Минстрою России исполнится десять лет. С какими итогами встречает министерство эту дату? Какие главные задачи сейчас решает, какие предстоит решить в ближайшем будущем? ​​​​​​

— Самый важный для меня итог — более 1,2 млн человек переселено из аварийного жилья на всей территории нашей большой страны. И конечно, это реализация инициатив правительства, модернизация наших национальных проектов, программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Так что каждый день перед нами встают новые задачи. Последний год мы очень активно восстанавливаем территорию новых российских регионов. Это тоже серьезная задача, которая стоит перед страной, и Минстрой выступает координатором этой работы со всеми органами исполнительной власти во главе с комиссией, которая создана президентом нашей страны и которую Хуснуллин (вице-премьер России Марат Хуснуллин) возглавляет, также у нас есть постоянное внимание председателя правительства в этом направлении.

Только что завершили разработку программ социально-экономического развития всех четырех регионов — Донецкой, Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Серьезная задача — к 2030 году довести до среднероссийских показателей все стороны жизни в регионах, включая и модернизацию всей инфраструктуры, и строительство жилья. Так забот у министерства этим летом хватает!

— Одно из интересных мероприятий, которые проводит Минстрой, — это, безусловно, Международный строительный чемпионат. ТАСС является оператором этого яркого мероприятия. Расскажите, что будет нового на чемпионате в этом году? Какие нововведения вы хотите там видеть? Изменится ли состав участников?

— ​​​​​​Спасибо, ТАСС, что согласились! Спасибо вам за работу на предыдущих чемпионатах в Казани и Сочи.

Во-первых, в этом году увеличивается количество дисциплин, по которым будут происходить соревнования. Их было 20, сейчас будет 25. Во-вторых, количество стран-участников тоже увеличится. Чемпионат международный, мы рассчитываем на то, что ряд дружественных государств будут либо участвовать в соревнованиях, либо станут наблюдателями. Это касается и строителей из Китайской Народной Республики, которые подтвердили свое участие.

Поэтому в октябре 2023 года мы приглашаем всех снова в Санкт-Петербург. Хочу обратиться к регионам: мы готовим большую выставку на площадке чемпионата и хотели бы видеть всех в составе участников на этой строительной выставке. Убежден, что это замечательная возможность поделиться теми наработками и достижениями, которые сегодня есть в каждом регионе нашей страны.

В составе соорганизаторов чемпионата президентская платформа "Россия — страна возможностей", Минстрой, Росатом. Мы подписали партнерское соглашение с Газпромом, который также станет в 2023 году соорганизатором строительного чемпионата. Считаю, что очень удачная схема.

— Знаем, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специальной страной-гостем выступили ОАЭ. Были ли у вас переговоры с арабскими партерами? Пригласили их на Международный строительный чемпионат?

— Да, Объединенные Арабские Эмираты также приглашены. Переговоры сегодня ведутся, соответствующие официальные обращения как Минстроем, так и Министерством иностранных дел РФ уже направлены.

Переговоров пока не было. Завтра встреча с Ираном в этой части. В том числе — в части Международного строительного чемпионата с министром градостроительства и дорог Ирана. Вообще, наши партнерские отношения с этой страной развиваются. Мы и на прошлом питерском форуме тоже встречались, обсуждали направления взаимного сотрудничества, которые уже начинают формироваться. Ряд российских компаний очень активно используют те ресурсы, которые есть на территории Ирана, особенно с учетом санкционных действий, которые сегодня осуществляют в отношении России недружественные страны. Мы не пропадем, мы все преодолеем.

— Традиционно на ПМЭФ делается заявление по льготной ипотеке. Что ждет нас на этот раз?

— Уважаемые друзья, во-первых, как сказал президент, мы условия сегодня не меняем. Поэтому все те программы, которые запланированы, будут работать до июля 2024 года. В этой части мы никаких действий не приостанавливаем, а, наоборот, развиваем жилищное строительство в новых регионах России. В большей части, конечно, в безопасных зонах.

Сегодня мы подписали три соглашения: соглашение с ДНР, Промсвязьбанком в отношении трех проектов, которые начинают реализовываться на территории ДНР. Аналогичные соглашения с Запорожской и Херсонской областями, а также ЛНР. Застройщики сегодня готовят соответствующие нормативные документы, ипотека там будет 2%.

— По поводу трагедии на Каховской ГЭС. Участвует ли Минстрой РФ не только как координатор, но и как организация с мощной строительной компетенцией в работах и исследованиях причин случившегося на этом объекте? Или это все-таки Минэнерго?

— ​​​​​Это комплексный вопрос. Создана правительственная комиссия, возглавляет ее вице-премьер Марат Хуснуллин. Я, как руководитель Минстроя, являюсь заместителем председателя в правительственной комиссии по региональному развитию. Минстрой, конечно, вовлечен во все программы, включая и ликвидацию последствий этой экологической катастрофы. Конечно, это величайшая трагедия. Очень сложный технический объект, который создавался в Советском Союзе, такие объекты быстро не строятся. Задача сегодня, прежде всего, дождаться, чтобы уровень воды спал на территории. Дальнейшие действия связаны с обследованием, конечно. Минстрой будет вовлечен со специалистами наших институтов, которые будут работать совместно с Русгидро, с Минэнерго, с властями Херсонской области. Мы уже понимаем, что нам надо будет делать по ликвидации последствий. В данный момент пока занимаемся переселением людей, их размещением и, естественно, формированием дорожной карты, по которой мы дальше будем двигаться. Думаю, что мы в ближайшие две недели, когда вода уйдет, поймем реальные размеры ущерба. Сегодня мы оцениваем предварительный ущерб жилья, объектов социально-культурного назначения.

— Будет ли восстановлена Каховская ГЭС?

— Пока обследование не проведено, никто точно об этом не скажет. Гидрокаскад придется формировать все равно, но сейчас мы не видим всю степень разрушений, которые произошли в результате террористического акта. В условиях обстрелов нормально даже эвакуировать народ не дают. Сегодня эти бандиты стреляют по автобусам артиллерийским, стрелковым оружием. Самое неприятное то, что страдают гражданские люди. Военным судьбой предназначено заниматься своей работой, а гражданские тут при чем?

— Когда вы занимаетесь координацией эвакуации, куда люди предпочитают переехать? Дальше в Россию или они хотят вернуться потом в свои населенные пункты?

— 15-километровая зона вдоль Днепра начала переселяться уже давно. Только на территории Херсонской области 53 пункта временного размещения. Конечно, люди хотят остаться на своей территории и ждут, когда закончатся все эти события. Большая часть, думаю, остается на Херсонщине, в этой ее части. И конечно, это работа совместная с властями. Сегодня основные мероприятия проводит МЧС России, а мы все вовлечены в этот процесс.

— Вопрос про восстановление промышленности в Мариуполе: завод имени Ильича и "Азовсталь". Заявлялось, что там будут некие якорные инвесторы для восстановления производства или даже для создания технопарка. На какой сейчас стадии?

— Завод Ильича сегодня готовится к запуску производства. Поэтапно уже эта работа ведется. Есть инвесторы, которые управляют процессом. Это российские инвесторы.

По заводу "Азовсталь" отрабатываются вопросы превращения его в технопарк. Какие-то производства останутся на его территории, но они будут уже экологически чистыми. Поэтому сегодня мы и утвердили мастер-план Мариуполя, и создали концепцию восстановления. Так что первичные действия осуществляются по той комплексной программе, которая уже сформирована по Мариуполю. Очень активно идет работа. Сегодня на территории работают 26 тыс. строителей, как из "большой" России, так и приличное количество местных сил привлечено.

Готовимся к новому отопительному сезону в городе. Те объекты, которые заселены, где люди возвращаются в свои дома, на всех территориях, где обеспечена безопасность, — все будут подключены к теплу. Более сложная ситуация в Северодонецкой агломерации, мы еще Артемовском не начали заниматься. Но время есть, мы это все тоже сделаем.

— Что будет с ценами на жилье?

— Предложение растет. Сегодня в стройке многоквартирного жилья мы превысили 100 млн кв. м. Градостроительный потенциал в стране достиг 400 млн кв. м. Когда предложение превышает спрос, начинают снижаться цены. Мы тоже на это очень сильно рассчитываем.

— Речь сейчас идет про мегаполисы или про средние и небольшие города? Помнится, вы говорили, что в 600 городах, то есть в половине российских городов, жилье вообще не строится...

— Мы сегодня отрабатываем новые механизмы поддержки на территориях, где маржинальность проектов очень низкая. Строить надо везде, поэтому с регионами, губернаторами, правительствами регионов мы прорабатываем решения, которые позволят поддержать строительство жилья, когда цена квадратного метра в продаже невысокая. Я думаю, что мы в ближайший месяц, до августа, ко Дню строителя, их озвучим.

— Уже была программа поддержки низкомаржинальных проектов, она при запуске проектного финансирования анонсировалась. Это будут похожие меры?

— Что-то примерно такое: поддержка многодетных семей, больших квартир. Возможно, мы скорректируем в какой-то степени вектор в этой части после июля 2024 года, но поддержка все равно останется.

— Про коммунальные и жилищные услуги. Все тарифы уже заложены, будут ли какие-то изменения в этой сфере?

— Изменения прежде всего связаны с реализацией программы инфраструктурного меню. Очень приличные средства регионы получают на модернизацию инженерных сооружений, концевых сооружений, это очистные, водозаборы. Сейчас сформированная программа модернизации коммунальной инфраструктуры учитывает именно безаварийность, надежность схемы водоснабжения, теплоснабжения регионов. Поэтому в этой части мы находимся в рамках тех тарифов, которые есть. И конечно, активнее развиваем проекты, которые с концессиями связаны.

Здесь тоже некоторые изменения в законодательство находятся в процессе, документы уже в Государственной думе. В этой части мы считаем, что находимся в относительно стабильном пространстве, и 1 июня 2024 года тарифы меняться не будут. Поэтому с регионами отрабатываются именно механизмы поддержки конкретных проектов, которые совместно с Минэнерго, Министерством экономики, Министерством финансов эти региональные программы рассматриваются, утверждаются, и выделяется на них финансирование через инвестиционные бюджетные кредиты и специальные казначейские кредиты.

— В этом году исполняется пять лет большой программе по благоустройству малых городов, сельских поселений и иных небольших территорий, которые не могут себе позволить масштабные программы. Сколько за это время было благоустроено пространств? И на какую сумму?

— Недавно завершилось еще одно голосование по благоустройству территорий. Свыше 14 млн человек проголосовало за благоустройство тех или иных пространств на своих территориях. Это очень высокая активность. 2,6 тыс. пространств мы считаем относительными победителями в этом голосовании, за них голосовали активнее всего.

Сегодня практически ни один проект не реализовывается без учета такого голосования. 60 тыс. общественных пространств взято в работу — это очень серьезная цифра. Здесь 35 тыс. общественных и дворовых территорий реконструируется. В ближайшее время мы подведем итоги конкурсов, которые завершили прием документов из всех наших 89 субъектов к 1 июня.